Asesor jurídico tilda de “precipitada” la imputación contra el intendente de Luque

El excandidato a concejal cartista, Raúl Salinas, quien funge de asesor jurídico de la Municipalidad de Luque, indicó que la fiscal Laura Ramírez Riveros, de la Unidad Penal N.º 6 de Luque, sacó una “imputación precipitada” contra el intendente Carlos Echeverría.

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“Esto es una situación precipitada de la fiscal. No pidió informe, no llamó a una indagatoria. No le dio el derecho a la defensa. Sacó una imputación precipitada”, sostuvo Raúl Salinas a un medio luqueño.

El excandidato a concejal, quien no logró los votos necesarios para ocupar una banca y quien fue acusado incluso por sus colegas de formar parte de un esquema de fraude electoral, manifestó que la Municipalidad de Luque siempre contestó todos los requerimientos judiciales.

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El letrado explicó que, dentro del amparo constitucional planteado por el ciudadano Alcides Natividad Núñez Albera, se cumplieron todos los preceptos jurídicos.

“La Municipalidad siempre contestó, salió la sentencia, y posterior a la sentencia nos piden más documentos. Le agregamos más documentales” dijo Salinas.

El profesional explicó además que la cuestión administrativa sobre la venta del terreno municipal a favor del Club Natividad Núñez Pérez no está en tela de juicio; no es la cuestión de fondo.

Agregó que el intendente está siendo imputado por desacato y no por una venta irregular.

“La fiscal puede imputar, pero se precipitó tratándose de un hecho que trae una pena muy leve, por que es solo un delito. No se va a entrar a discutir la legalidad del terreno, sino el desacato”, finalizó Salinas.