¿El PLRA “descendió” a tercer espacio? Esto dice su presidente

Las últimas elecciones municipales consolidaron una tendencia que es el crecimiento de las alianzas de partidos y movimientos conocida como “tercer espacio” en diferentes puntos electorales clave del país. La muestra más notable se dio en Asunción con la llegada a la Junta Municipal de seis concejales por sobre los tres del Partido Liberal.

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En el periodo 2021–2026, el PLRA tuvo cinco ediles, mientras que Patria Querida tuvo tres que se convirtieron en cuatro luego de la migración de Jazmín Galeano desde el Encuentro Nacional. Hoy, con los consolidados, perdieron dos curules en el legislativo municipal, que fueron para la Alianza Unidos por Asunción; por ende, pasaron a ser la tercera fuerza.

🔴 “SI ESO NO SE CAMBIA, ESTAMOS FRITOS”: FUERTE CRÍTICA AL RUMBO ESTRATÉGICO DEL PLRA



📌 Un fuerte debate interno se instaló sobre el futuro del Partido Liberal, especialmente respecto a la estrategia de alianzas con otros sectores de la oposición.



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En ese sentido, el presidente del PLRA, Alcides Riveros, sostuvo que la estructura de la agrupación política mantiene la mayoría de las intendencias y concejalías en relación a otros sectores de la oposición.

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El mandamás señaló que, de un total aproximado de 1.300.000 votos de la oposición en los comicios, el PLRA registró 816.000 sufragios. Asimismo, indicó que en 61 de los 76 distritos donde ganó la oposición, el intendente electo es un afiliado liberal. En cuanto a las concejalías municipales, afirmó que el partido sumó 776 ediles a nivel nacional.

“No estamos hablando de un fallo, ni de derrota ni nada, porque si solamente hablamos sobre números, la realidad de lo que pasó el domingo es diferente”, defendió el exintendente de Fernando de la Mora.

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Alianzas electorales

Riveros reconoció que el partido enfrenta problemas en su estructura económica y administrativa. Además, atribuyó la pérdida de presencia azul en varios municipios debido a acuerdos electorales establecidos con otros espacios. “En 107 de los 263 distritos del país, el PLRA presentó candidaturas con la Lista 2, mientras que en los demás compitió mediante alianzas inscritas a finales del año anterior”, aclaró.

Respecto a la relación con los sectores del tercer espacio, Riveros afirmó que la conducción actual no se limitará a acompañar candidaturas de otros movimientos sin una mesa de negociación previa.

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“Si la gente piensa que el Partido Liberal va a ser un furgón de cola y va a ir detrás de cualquier proyecto sin dialogar y sin sentarse en una mesa, les aseguro que no será así. Al pueblo liberal le digo que desde que nosotros fuimos elegidos estamos trabajando por una identidad. Tenemos que empezar a demostrar serenidad, madurez política y empezar a trabajar por el partido”, exhortó Riveros

Reformas y campaña de afiliación

De cara a las elecciones de 2028, la dirigencia liberal prevé modificaciones al estatuto para incluir a personas no afiliadas a competir en las internas del partido, previo acuerdo con el directorio.

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“Tenemos ya en nuestro estatuto eso. Una persona que se quiera acercar al partido y participar en unas internas, está abierto el estatuto para que pueda participar en esa interna con una autorización del directorio”, recalcó. Citó como antecedente la elección en Nueva Alborada, donde una candidata independiente obtuvo la intendencia bajo la representación del PLRA.

🔴 “13% DE NUESTRO PADRÓN SON MENORES DE 40”: RIVEROS ANUNCIA UNA RENOVACIÓN DEL PLRA



📌 El presidente electo del Partido Liberal, Alcides Riveros, habló sobre la necesidad de renovar la estructura partidaria y aseguró que el PLRA debe abrirse a nuevos actores, recuperar su… pic.twitter.com/E3aJAGRw1V — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) October 7, 2026

En materia de empadronamiento, el presidente del partido informó que el 13% de los afiliados actuales corresponde a personas menores de 40 años. Ante esta cifra, el PLRA anunció una campaña intensa de afiliación para incorporar entre 100.000 y 150.000 personas antes de fin de año, además de la reapertura del Instituto José P. Guggiari para la formación de dirigentes.