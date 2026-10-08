Política
08 de octubre de 2026 a la - 14:40

Elecciones Municipales: PLRA defraudó en Juan de Mena y el electorado castigó

Fabio Díaz Mendoza, intendente de Juan de Mena.
Fabio Díaz Mendoza, intendente de Juan de Mena.María Teresa Blanco

El Partido Liberal perdió en varios distritos del país debido a la pésima gestión de sus intendentes. Juan de Mena es uno de ellos, en donde la ANR retomó el poder luego de 30 años.

Por ABC Color
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El intendente de Juan de Mena Fabio Díaz Mendoza (PLRA), dejará el cargo a finales de noviembre y, con él, el Partido Liberal cederá el poder al Partido Colorado luego de 30 años de hegemonía.

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El Partido Liberal estuvo administrando los recursos de la Municipalidad de Juan de Mena desde 1996, cuando Julio César Antúnez (padre), del Partido Colorado dejó el poder. Su hijo Julio César Antúnez Acosta llegó también a ser intendente, pero por el PLRA.

  • 2002 – 2010: Julio César Antúnez Acosta (dos periodos municipales)
  • 2010 – 2015: Carlos Octavio Torres Bogado
  • 2015 – 2021: Julio César Antúnez Acosta
  • 2021 – 2026: Fabio Díaz Mendoza

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La gestión de Díaz Mendoza estuvo marcada por la falta de transparencia, incluso debido a eso el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) bloqueó por varios años las transferencias de royalties y Fonacide.

Además, la Junta Municipal durante los últimos años rechazó sus rendiciones de cuentas debido a varias desprolijidades.

A finales del 2025, el Ministerio Público imputó a Fabio Díaz Mendoza por lesión de confianza. El Ministerio Público le atribuye un perjuicio patrimonial de G. 553.509.864 durante su gestión 2022-2023.

Debido a las últimas malas administraciones el pasado 4 de octubre el electorado pasó factura al PLRA y dio su voto de confianza a Alfredo “Yiyo” Saldívar(ANR).