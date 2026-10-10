Titular de la UIP teme que crisis BCP - Ueno afecte la economía y al empleo

Entrevistado en ABC Negocios, emitido por ABC TV, Duarte descartó haber mantenido un diálogo con el mandatario Santiago Peña sobre el caso que involucra al Banco Central del Paraguay (BCP) y las irregularidades detectadas en Ueno Bank tras la captación de fondos jubilatorios del Instituto de Previsión Social (IPS). El mencionado banco custodia alrededor de US$ 850 millones de fondos públicos y de la previsional.

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No obstante, admitió que, a título personal, al gremio industrial le preocupa profundamente que este escenario escale hasta convertirse en una crisis capaz de golpear al sistema financiero y socavar a la banca matriz, terminando por repercutir en toda la economía.

¿Qué opina la UIP sobre la polémica entre el BCP y Ueno Bank?

“Ahora bien, puedo decir que una situación como esta genera realmente preocupación, genera expectativa. Y venimos siguiendo todo lo que está aconteciendo de forma muy responsable”, expresó el titular de la agremiación.

Duarte señaló que, tras escuchar las declaraciones de los directores del BCP y del líder de la bancada cartista, el senador Natalicio Chase, resulta primordial transmitir tranquilidad a la ciudadanía.

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En esa línea, recordó que el país, a base de esfuerzo, “construyó su estabilidad macroeconómica en los hombros de lo que es nuestra banca central. Y que ha ganado mucho prestigio y credibilidad. Nosotros tenemos que confiar, es una opinión particular, en que el Banco Central va a hacer bien las cosas”, aseveró.

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Puntualizó, sin embargo, que la única exigencia hacia el ente monetario es que opere con la máxima transparencia posible y que, en caso de hallar anomalías, “hay que pagarlas, o sea, que tienen que ser corregidas y deben tener sus consecuencias”.

¿Cómo puede afectar al empleo y a la economía una crisis en el sistema financiero?

El presidente del gremio industrial aclaró que la nucleación no emitirá una postura formal hasta contar con información oficial contrastada. No obstante, adelantó que, en conjunto con la Feprinco, realizarán un llamado general dirigido a los usuarios, actores del sistema financiero, medios de comunicación y sectores políticos para reclamar “mucha calma y mucha seriedad. Construir una seriedad, construir un país serio, construir un país que sea bien visto de afuera, es muy difícil”.

¿Por qué piden prudencia y confianza en la banca matriz paraguaya?

Advirtió que “de repente” por errores sectoriales o por intereses mezquinos, poner en riesgo esa confianza ganada con los años “realmente va a ser devastador para toda nuestra economía y para el empleo”.

“Claro que vamos a emitir la postura. En este momento estamos en fases de análisis, porque vuelvo a decir, tenemos que ser serios en los análisis”, concluyó.