Latorre ante la crisis en Honor Colorado: “Mi compromiso público está con Alliana”

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR-HC), reconoció que existen diferencias dentro de Honor Colorado, aunque aclaró que no tiene información oficial sobre los presuntos cambios en la definición de las candidaturas para las elecciones presidenciales de 2028.

“Existen fuertes rumores de cambios, pero en términos oficiales no tengo conocimiento”, manifestó al ser consultado sobre las versiones de que Horacio Cartes, líder del movimiento, estaría inclinando su apoyo hacia el ministro Juan Carlos Baruja, en detrimento de Pedro Alliana.

El titular de la Cámara Baja evitó definir a qué sector acompañaría en caso de que se concrete una ruptura interna. Sostuvo que su prioridad es preservar la cohesión del movimiento y advirtió que tomar partido públicamente podría profundizar las diferencias.

“Decir la izquierda o la derecha sería aumentar las tensiones y soy del espíritu de la unidad. A mí me gustaría mantener la unidad dentro de HC. Evidentemente, hay diferencias y tensiones”, expresó.

Lea más: Alliana ya no estaría en la chapa de Honor Colorado para el 2028

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Mi compromiso público está con Alliana”

Latorre insistió en que, por el momento, su intención es contribuir a la unidad, aunque recordó el compromiso que asumió con el actual vicepresidente.

“Mi posición en este momento, con base en la información que dispongo, es tratar de sostener la unidad. Si eso no se logra, veremos el escenario. Mi compromiso público está con el compañero Alliana, que fue electo y ratificado por una plenaria de HC”, afirmó.

Además, el diputado evitó confirmar si acompañaría a Alliana en una eventual candidatura paralela a la que podría impulsar Cartes con Baruja como precandidato presidencial.

“Veremos qué es lo que hace Alliana. Según lo que pude percibir, él decía que sigue firme en su candidatura. Amén de eso, mi sincero deseo es sostener la unidad a través del diálogo, tolerancia y del entendimiento”, agregó.

Interna cartista como una disputa familiar

Al referirse a las diferencias entre los principales referentes de Honor Colorado, Latorre comparó la situación del movimiento con una familia en la que los hijos buscan desarrollar su propio liderazgo.

En esa analogía, identificó a Horacio Cartes con la figura paterna y a Santiago Peña y Pedro Alliana con la de los hermanos. Señaló que el crecimiento político de los distintos dirigentes exige tolerancia y capacidad de diálogo.

“Es complejo esto porque estamos hablando de una familia, donde el papá es Cartes, los hermanos son Alliana y Santi. Es natural que los hijos crezcan y expresen su voz o sus pensamientos. Nuestro desafío es el de la tolerancia, el de la escucha activa y el del diálogo. Nosotros le tenemos una tremenda estima a Cartes”, dijo.

El titular de Diputados insistió en que la diversidad de liderazgos dentro del movimiento explica, en parte, las fricciones que actualmente se evidencian.

“Dentro de ese marco, el movimiento HC creció demasiado. Hay tanta diversidad de voces, que es natural que haya fricciones y diferencias”, añadió.

¿Hay una ruptura entre Cartes y Santiago Peña?

Ante la consulta sobre una eventual fractura entre el presidente Santiago Peña y el titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, Latorre no respondió directamente.

“Es natural que existan fricciones y tensiones, hasta confrontaciones en el proceso de búsqueda del poder. La política es la búsqueda del poder; están los que quieren usar la política para seguir a la gente y los que quieren usar para servirse a sí mismo”, dijo.

Sobre la posibilidad de que se consoliden corrientes internas identificadas con Alliana o Peña, Latorre afirmó que el mandatario no tiene, según su conocimiento, la intención de crear un sector propio dentro de Honor Colorado.

“Peña nunca estuvo en el espíritu de crear una corriente interna. Por supuesto, si en determinado momento llega y se produce una fractura, veremos cuál es el movimiento de cada uno de los liderazgos”, señaló.

Lea más: Crisis en Honor Colorado: crónica de un quiebre inesperado de cara al 2028

Alliana mantiene su precandidatura ante rumores

La interna de Honor Colorado se desarrolla en medio de las versiones sobre un eventual cambio de respaldo de Cartes para la carrera presidencial de 2028.

El vicepresidente Alliana reconoció los rumores sobre la posibilidad de que el líder del movimiento se incline por el ministro Juan Carlos Baruja. Sin embargo, sostuvo que, por el momento, no abandonará su precandidatura y señaló que el escenario le otorga mayor autonomía.

Alliana también indicó que evaluará los próximos pasos luego de conversar con dirigentes del sector y con el presidente Santiago Peña.

En ese contexto, Latorre destacó el respaldo que, según su percepción, mantiene Alliana entre los dirigentes del Partido Colorado. “La dirigencia le quiere a Alliana, no tengo dudas de eso. Él tiene nuestro afecto”, sostuvo.

Debate sobre Ueno Bank, en el ámbito técnico

Consultado sobre si el pedido de informes impulsado por senadores vinculados a Cartes acerca de las operaciones de Ueno Bank tuvo relación con las tensiones dentro de Honor Colorado, Latorre evitó establecer una conexión directa.

El presidente de Diputados pidió separar las discusiones sobre el sistema financiero de las disputas políticas y sostuvo que el análisis debe priorizar criterios técnicos.

“Esa discusión que tiene que ver con el BCP y el sistema financiero debe ser una discusión profundamente técnica y alejada de la cuestión política. No debemos politizar los procesos del sistema financiero, que es un condicionante para nuestra estabilidad económica y desarrollo”, afirmó.

¿Leite, precandidato a vicepresidente?

Al ser consultado sobre las versiones de que el senador cartista Gustavo Leite buscaría integrar una eventual chapa presidencial junto a Juan Carlos Baruja como precandidato a vicepresidente, Latorre respondió que no tenía conocimiento de esa intención.

Lea más: ¿Se resolvió la crisis en Honor Colorado? Lo que dice el senador Ovelar

“Nunca lo escuché manifestar esa decisión”, mencionó.

Alliana, según sus declaraciones de este martes, no descartó a Latorre, así como al gobernador de Guairá, Cesarito Sosa, y al ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelmente, como sus acompañantes en la chapa presidencial.