Varela abre la puerta a negociar con el cartismo para enfrentar al peñismo

La crisis en Honor Colorado abre un nuevo escenario de posibles alianzas dentro de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

El senador colorado disidente Mario Varela afirmó que la disidencia está abierta a dialogar con el cartismo para construir un proyecto político alternativo al oficialismo, hoy denominado peñismo, en medio de la crisis interna de Honor Colorado y con miras a las elecciones generales de 2028.

“Estamos abiertos a escuchar y dialogar con todos los sectores que quieran acompañar a poder construir un proyecto político alternativo al oficialismo”, manifestó.

El legislador indicó que existen contactos con el cartismo, pero insistió en que el escenario todavía es “incipiente” y que no hay certezas sobre una eventual negociación. “Amanecimos con un Cartes disidente”, expresó al describir la situación interna en Honor Colorado.

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Varela descarta acuerdos definidos

El senador aclaró, a su vez, que en el comando político de la disidencia colorada no se discutió una eventual conformación de una chapa presidencial con el vicepresidente Pedro Alliana, quien es impulsado como precandidato presidencial por el sector identificado con Peña.

Asimismo, negó que dentro de la disidencia se haya planteado la posibilidad de ocupar el puesto de vicepresidente en una eventual fórmula electoral.

Según explicó, los movimientos Colorado Añetete y Fuerza Republicana resolvieron avanzar con una chapa única de la disidencia, encabezada por una precandidatura a la Presidencia de la República.

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Atribuye a Ueno Bank el detonante

Al analizar las causas de la fractura en Honor Colorado, Varela sostuvo que el conflicto confirma la consolidación de un sector político identificado con el presidente Santiago Peña, al que se denomina “peñismo”.

El legislador consideró que la ruptura, que anteriormente parecía improbable, terminó por hacerse visible a raíz de las diferencias surgidas en torno al pedido de informe sobre Ueno Bank al Banco Central del Paraguay (BCP), impulsado por senadores cercanos a Cartes.

“Nunca se descartó, parecía improbable, pero no imposible. Finalmente, se dio con este detonante del informe del BCP, que instala una situación de crisis también que continúa”, declaró.

En ese sentido, Varela afirmó que el pedido de informe constituyó el factor que precipitó la disputa política entre el exmandatario colorado y el Gobierno. “No tengo ninguna duda que eso fue el detonante de esta ruptura política entre Cartes y el Gobierno representado por Peña”, sostuvo.

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Disidencia colorada busca mantener una chapa única

La crisis en Honor Colorado coincidió con una reunión de referentes de la disidencia colorada en la residencia del senador Luis Pettengill. El encuentro reunió a representantes de los movimientos Colorado Añetete y Fuerza Republicana, que ratificaron su intención de avanzar con una chapa única.

Sus referentes sostienen que la hoja de ruta electoral de la disidencia no depende de la disputa interna del cartismo.