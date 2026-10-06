Latorre no descabalga para ser vicepresidente a pesar de la derrota en Asunción

En su primera aparición pública tras la derrota de su candidato, Camilo Perez (ANR, HC), el titular de la Cámara Baja, Raúl Latorre ratificó que se sigue considerando como posible candidato a ser dupla presidencial de Pedro Alliana, aunque le hizo un guiño al también aspirante y presidente del Consejo de Gobernadores, Cesar “Cesarito” Sosa (ANR, HC).

El mismo trató de restarse culpa diciendo que solo le faltó ser 1% mas guapo, haciendo referencia al porcentaje de diferencia de votos entre Camilo Pérez y la ganadora, Soledad Núñez.

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