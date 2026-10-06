Política
06 de octubre de 2026 a la - 10:07

Latorre no descabalga para ser vicepresidente a pesar de la derrota en Asunción

Raul Latorre Martínez vestido con traje oscuro y corbata roja, rodeado de periodistas con micrófonos en un ambiente de atención.
Raul Latorre Martínez responde preguntas de varios periodistas en una conferencia de prensa.Alejandro Acosta

Luego de la dura derrota que sufrió su candidato a la intendencia Asunción Camilo Pérez, el presidente de la Cámara de diputados el cartista Raúl Laorre no desistió de sus intenciones de acompañar en una chapa presidencial para el 2028 al actual vicepresidente, Pedro Alliana ya que solo le faltó ser 1% mas guapo.

Por ABC Color
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En su primera aparición pública tras la derrota de su candidato, Camilo Perez (ANR, HC), el titular de la Cámara Baja, Raúl Latorre ratificó que se sigue considerando como posible candidato a ser dupla presidencial de Pedro Alliana, aunque le hizo un guiño al también aspirante y presidente del Consejo de Gobernadores, Cesar “Cesarito” Sosa (ANR, HC).

El mismo trató de restarse culpa diciendo que solo le faltó ser 1% mas guapo, haciendo referencia al porcentaje de diferencia de votos entre Camilo Pérez y la ganadora, Soledad Núñez.

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