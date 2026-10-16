Diputado Avalos Mariño descarta juicio político a Peña, pero no “ajustes” en el JEM y CM

El diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA, Nuevo Liberalismo) dijo que las tres bancadas del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en Diputados hace tiempo ya vienen actuando como un solo bloque con 23 votos y, si bien aclaró que no tienen planes de ningún “golpe” como un eventual juicio político al presidente de la República, Santiago Peña, ni de sacar de la presidencia de Diputados, al peñista Raúl Latorre, no descartó rever la designación de miembros en los órganos extrapoder.

Actualmente, en representación de la Cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados están designados los diputados peñistas Alejandro Aguilera y Diego Candia, mientras que en el Consejo de la Magistratura, está el ahora también peñista, Édgar Olmedo.

Estos tienen mandato hasta junio de 2029 (tres años desde su elección en julio pasado), aunque sí o sí en este caso se corta un año antes por el fin de sus mandatos como diputados el 30 de junio de 2028.

“Se ha dado ese escenario en el pasado, al cambiar la mayoría también se recomponen las fuerzas y se ven muchas instituciones donde se pueden hacer los ajustes correspondientes, diría yo”, señaló Ávalos Mariño. Añadió que es una posibilidad que no descartan, aunque habrá que ver cómo hacer para no atropellar la institucionalidad.

Ávalos Mariño fue, de hecho, uno de los que votó en contra de la sustitución antes del fin del mandato del exdiputado Ramón Romero Roa (+) en el JEM, cuando en 2020 pusieron en su reemplazo al inefable y ahora condenado “abogado mau”, Hernán David Rivas.

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Es por esto que dijo que cualquier eventual cambio en órganos extrapoder debe analizarse a fin de no incurrir en esos mismos vicios.

“Habría que analizar siempre si los marcos legales y constitucionales ameritan un cambio en cualquier momento. Tampoco es hacer algo que vaya en contra de lo que la Constitución establece”, dijo.

Lo que sí remarcó es que son meros rumores los supuestos planes de juicio político contra el presidente Santiago Peña y que ni un colega le habló al menos a él sobre eso.

“Más allá de lo que nos enteramos es la versión que escuchamos por la prensa, pero ni a nivel de la Cámara de Diputados ni entre colegas se ha hablado del tema hasta hoy día. Así que eso lo puedo asegurar”, sostuvo.