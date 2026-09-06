La polémica sesión en plena pandemia que llevó a Hernán Rivas al JEM: así justificaron su designación

La decisión fue cuestionada desde distintos sectores por considerar que la Cámara Baja estaba interrumpiendo un mandato que tenía una duración de cinco años y solo podía ser removido mediante el mecanismo del juicio político, previsto en el artículo 225 de la Constitución Nacional.

La resolución que convocó a la sesión extraordinaria llevaba la firma del entonces presidente de Diputados, Pedro Alliana, actual vicepresidente de la República y aspirante a la presidencia, y establecía como único punto la modificación de la representación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

La votación terminó con 43 votos a favor de Rivas, 24 en contra, tres abstenciones y 10 ausencias. La ajustada mayoría que impulsó el cambio sostuvo que se trataba de una “renovación” y defendió las condiciones profesionales y políticas del joven legislador.

Hugo Ramírez: “Una participación activa, efectiva y digna”

La moción para sustituir a Romero Roa fue presentada por el entonces diputado colorado cartista Hugo Ramírez, hoy de Colorado Añetete, quien destacó la juventud y trayectoria política de Rivas.

Ramírez sostuvo que Rivas había sido concejal departamental, presidente de la Junta Departamental de Itapúa y que había llegado a la Cámara de Diputados a los 30 años. Con esos antecedentes, argumentó que existían garantías de que tendría una participación “activa, efectiva” y, sobre todo, “digna” en representación de Diputados ante el JEM.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Hugo Ramírez se arrepiente de haber propuesto a Hernán Rivas para el JEM

El planteamiento fue secundado por Derlis Maidana, quien llevó la discusión al terreno de la confianza política para la nueva mayoría que en ese entonces se había gestado minutos antes al reelegir a Pedro Alliana como titular de Diputados.

Maidana: “La nueva mayoría” confiaba en Rivas

El entonces diputado Derlis Maidana (ANR, cartista) sostuvo que todo funcionario público necesita contar con la confianza de quienes lo mandan y afirmó que la “nueva mayoría” de la Cámara de Diputados confiaba en Hernán Rivas para representar a la institución.

Maidana también puso énfasis en su condición de abogado y presentó como una ventaja que Rivas todavía no estuviera vinculado al ámbito judicial. “Es una persona que tiene el conocimiento profesional de abogado”, sostuvo Maidana, quien además afirmó que Rivas no provenía de un mundo judicial que, según su apreciación, podía estar “contaminado”.

Raúl Latorre defendió al “joven abogado” Rivas

Uno de los argumentos más llamativos fue el de Raúl Latorre, quien años después sería una figura central en la defensa de Rivas durante el proceso judicial relacionado con su supuesto título falso de abogado.

En aquella sesión de 2020, Latorre presentó a Rivas como un joven abogado que no había pasado por los procesos de los sistemas judiciales y que venía recientemente de la academia, formado con “una nueva visión”.

También aseguró que Rivas tenía una visión orientada a transparentar los procesos, combatir la impunidad y evitar presiones de la clase política sobre los actores judiciales.

“Estoy convencido, presidente, que está (Rivas) en condiciones para asumir cualquier responsabilidad”, sostuvo Latorre al respaldar la designación y actuar del vocero de la bancada A oficialista del Partido Colorado.

Romero Roa denunció “abuso” de la mayoría

Del otro lado, Romero Roa sostuvo que su permanencia en el JEM no respondía a una cuestión personal y que durante los dos años que llevaba en el cargo había procurado “dignificar” la representación de Diputados.

Su principal cuestionamiento fue que se pretendiera interrumpir un mandato de cinco años mediante una decisión de mayoría.

El diputado, incluso, cuestionó indirectamente a Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) y reprochó su falta de valentía por no hablar directamente con él y plantearle el acuerdo político para su reemplazo. Afirmó que, de haberle solicitado su renuncia, estaba dispuesto a considerarla para evitar una controversia legal de la que en ese momento advertía.

Romero Roa también acusó que había personas interesadas en que abandonara el JEM porque resultaba difícil doblegar sus principios mediante llamadas o indicaciones políticas.

Según afirmó, existían colegas con procesos abiertos o que podían eventualmente enfrentar investigaciones, y sostuvo que algunos podían beneficiarse de una visión diferente dentro del Jurado, razón por la que creía que Rivas era el elegido.

Bachi Núñez: “Cinco años es mucho”

El entonces líder de bancada, Basilio “Bachi” Núñez, actual presidente de la Cámara de Senadores, reconoció que no había comunicado previamente el cambio a Romero Roa y pidió disculpas por ello.

Núñez defendió la oportunidad de dar espacio a un joven abogado y planteó además la necesidad de que el nuevo representante informara mensualmente sobre su gestión.

Pero uno de sus principales argumentos fue la renovación. “Creo que es mucho cinco años para ostentar una representación”, sostuvo, al respaldar que Rivas asumiera el lugar.

Actualmente, rige la Ley 6814/2021 que establece que los miembros duran tres años en sus funciones.

Lea más: Romero Roa fue removido del JEM por una cuestión política pero también por “supuestas irregularidades”

En otro momento de la intervención, Núñez había citado como antecedente similar una revocación de mandato que había votado Romero Roa. Se refería a la designación del diputado liberal Rodrigo Blanco como representante de la Cámara ante el JEM en reemplazo del también liberal efrainista Eusebio Alvarenga.

Tiempo después, Alvarenga logró que la Corte le diera la razón y fue repuesto en el cargo.

Opositores cuestionaron la legalidad

Las voces disidentes coincidieron en que la mayoría no podía convertirse en sustituto de la ley. La diputada Rocío Vallejo, del Partido Patria Querida (PPQ), sostuvo que el cambio era ilegal y que el Parlamento debía ser el primero en respetar las normas vigentes.

El liberal Édgar Acosta también rechazó la sustitución. Dijo que no tenía cuestionamientos contra Rivas, pero que no podía acompañar una medida que consideraba contraria a la legalidad. Defendió, además, la gestión de Romero Roa y advirtió que las mayorías circunstanciales no necesariamente tenían la razón.

“Si no respetamos la institucionalidad se van a formar mayorías más adelante y vamos a ir cambiando representantes”, advirtió.

El colorado abdista Roberto González, por su parte, centró su intervención en la institucionalidad. Recordó que la Ley del Jurado de Enjuiciamiento establecía un mandato de cinco años y sostuvo que, si existía intención de interrumpirlo, debía utilizarse el procedimiento del juicio político.

“Defendamos la institucionalidad, defendamos la forma”, reclamó.

Ever Noguera pidió juicio político como procedimiento válido

El diputado Ever Noguera (abdista) recordó que existían antecedentes de la Corte Suprema de Justicia que habían revertido cambios de representantes realizados por mayorías circunstanciales.

Su planteamiento fue que si la Cámara consideraba que Romero Roa debía ser removido, correspondía iniciar un juicio político, mecanismo que, según sostuvo, era el previsto para la destitución.

Incluso, señaló que para revocar una resolución de la Cámara, debía considerarse la exigencia de una mayoría de dos tercios, equivalente a 53 votos. Números que en ese entonces no reunía el cartismo.

Cristina Villalba: elogió a Romero Roa e insinuó orden de Cartes

Una de las intervenciones más llamativas fue la de la cartista Cristina Villalba, quien elogió públicamente la gestión de Romero Roa en el JEM y contó que había atendido a una familia de Canindeyú cuyo caso se encontraba trabado por una cuestión judicial.

Sin embargo, después de destacar su amistad con Romero Roa y su conocimiento jurídico, dejó en claro que pertenecía a Honor Colorado y que respetaba al equipo y al líder de su movimiento, Horacio Cartes.

Lea más: Hernán Rivas: Petta cajoneó investigación que confirmaba falsedad de su título, contó Casañas Levi

La posición de la legisladora se contradice con la versión dada por Latorre durante el juicio, quien dijo que Rivas se auto postuló para reemplazar a Romero Roa.

Al mismo tiempo, expresó su confianza en que Rivas haría un buen trabajo en el Jurado y terminó señalando: “Yo soy de familia y actúo como familia”.

El caso del intendente liberal que Romero Roa puso sobre la mesa

En medio de la discusión apareció una de las causales que habrían impulsado a diputados liberales a apoyar la destitución de Romero Roa.

El diputado afectado durante aquella sesión extraordinaria recordó que un colega liberal le había señalado que su problema con el PLRA estaba relacionado con su acompañamiento a una investigación contra un intendente de Juan E. O’Leary.

Romero Roa defendió su actuación y sostuvo que el caso debía ser investigado, mientras que diputados liberales como Sergio Rojas, actual senador, y Manuel Trinidad cuestionaron la forma en que se había abordado la situación y denunciaron una supuesta maniobra política y judicial contra el intendente.

Romero Roa anunció que recurriría a la Corte

Antes de abandonar la representación, Romero Roa anunció que recurriría ante la Corte Suprema de Justicia, convencido de que existían antecedentes jurisprudenciales que podían respaldar su reclamo, como el caso del senador Óscar González Daher, ya fallecido, y del exdiputado Eusebio Alvarenga.

Finalmente, la mayoría avanzó con la designación de Rivas. Así, en una sesión extraordinaria desarrollada en plena pandemia, la Cámara de Diputados cambió a su representante ante uno de los órganos más sensibles del sistema de justicia para convertir a Rivas en un “juez de jueces”.

La controversia no quedó encerrada en aquella sesión. Romero Roa recurrió a la Justicia y, mientras esperaba una definición sobre su reclamo, falleció el 23 de junio del 2023 por complicaciones por el Covid.

Lea más: Romero Roa murió esperando fallo de la corte

Ya con el actual periodo parlamentario, siendo senador Rivas logró que el bloque cartista con apoyo de sus nuevos aliados, lo confirmen esta vez como representante del Senado ante el JEM.

Con su designación, Rivas volvió a cobrar protagonismo tras las denuncias de que el mismo ejercía la presidencia del JEM sin contar con un título de abogado.

A raíz del proceso judicial que enfrenta por el supuesto uso de un título falso de abogado, la consulta a Raúl Latorre sobre cuáles fueron los criterios utilizados para aquella designación volvió a poner en circulación las intervenciones de aquella polémica sesión de junio de 2020.

liza.paredes@abc.com.py