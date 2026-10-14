Miguel Del Puerto acompaña a Alliana y plantea una doble interna en Honor Colorado

El líder de bancada de Honor Colorado en Diputados, Miguel Del Puerto, que ayer en pleno quiebre posó sonriente con el presidente de la República, Santiago Peña, ratificó que está del lado de la candidatura del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, pero insiste aún que todos están dentro del cartismo, hasta que Horacio Cartes diga lo contrario.

No quiso adelantar cómo será el reacomodo de la bancada de HC en la Cámara de Diputados, ahora posiblemente mayoritariamente peñista, ya que dijo esperar que se concrete eventualmente una salida de Alliana de HC.

“Evidentemente que si (Pedro Alliana) sale del movimiento, habrá que analizar y debatir dentro de la bancada (de Honor Colorado) quiénes son los que van a seguir sosteniendo y van a acompañar la candidatura de Pedro Alliana. De por sí, yo manifesté mi posición al respecto y acompaño la candidatura de Pedro Alliana”, dijo Del Puerto al ser consultado sobre de qué lado de la grieta está.

El legislador intentó pegar con saliva una grieta que ya es incontenible, alegando que supuestamente todos siguen dentro de HC, y que el desacatar la decisión de Cartes de retirar su apoyo a Alliana y postular para la presidencia a Juan Carlos Baruja, no es algo irreconciliable.

Del Puerto plantea una pre interna del movimiento como solución a la crisis

En tal sentido, planteó una fórmula muy improbable, que es supuestamente hacer una interna en Honor Colorado antes de la interna oficial de noviembre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“En las pasadas elecciones municipales, al no haber prácticamente un sector disidente, se abrieron las chapas, se abrió la chapa dentro del movimiento y compitieron prácticamente equipos que integran el movimiento Honor Colorado. Y es por eso que se dio, creo, que el 98% o 99% de los intendentes electos son integrantes del movimiento Honor Colorado”, dijo Del Puerto.

Este supuesto mecanismo será principalmente inédito para Honor Colorado, donde todas las candidaturas se vienen imponiendo a dedo desde su creación.

Pasó con la elección de Pedro Alliana como presidente del Partido Colorado en 2015, con la designación por primera ocasión como presidenciable de la República para 2018 de Santiago Peña (perdió) y se repitió en 2023 cuando ganó, entre otros tantos casos.

Del Puerto también pretendió negar que la repentina “desobediencia” sea darle la espalda a Cartes y que no cree que HC esté influenciado por terceras personas para optar por Baruja.

“Cartes siempre se ha caracterizado por tomar decisiones en forma personal sin la influencia de ningún otro sector. Y yo creo que en esta oportunidad también acontece lo mismo”, dijo el hasta ahora líder de bancada de HC.

Finalmente, consultado si con la candidatura de Baruja este no debería de dejar el cargo de Ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) del Gobierno de Peña, este sostuvo que esa “es una decisión personal del ministro”.