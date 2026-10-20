Constitucionales sigue sin dictaminar desafuero a ministro, defensoría del Pueblo y acuerdo constitucional

La Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública del Senado la semana pasada ya analizó la comunicación judicial sobre una querella de acción penal privada contra el senador con permiso y ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, por un supuesto caso de maltrato físico y otros hechos. La jueza Melisa Fernández Franco ya remitió la nota en diciembre del 2025.

Durante la reunión, Giménez presentó su versión de los hechos y negó haber agredido al denunciante. Sostuvo que el incidente se originó tras un accidente de tránsito en el que estuvo involucrada su pareja y cuestionó el reclamo económico de G. 150 millones mencionado durante el debate. Sin embargo, no se pudo dictaminar por falta de quórum.

Para la reunión de la fecha, nuevamente figuraba en el orden del día. Sin embargo, quedó nuevamente pendiente de dictamen de comisión.

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El senador Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista (PDP), planteó la necesidad de revisar los antecedentes y verificar el mérito de la causa, así como analizar si corresponde la inmunidad parlamentaria en el caso de un legislador que se encuentra con permiso para ejercer un cargo en el Poder Ejecutivo.

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Por su parte, Ramón Retamozo (ANR) sostuvo que el juzgado no solicitó expresamente el desafuero, sino que comunicó la existencia de la querella a la Cámara Alta, conforme al artículo 191 de la Constitución Nacional. El pleno deberá evaluar los antecedentes y resolver si corresponde retirar los fueros.

Defensor del Pueblo: sigue pendiente la conformación de las ternas

La comisión también mantiene pendiente la definición de las ternas para los cargos de defensor del Pueblo y defensor del Pueblo adjunto. Aunque concluyeron las audiencias públicas, la falta de cuórum en Constitucionales impidió avanzar con el dictamen.

El proceso comenzó con 67 postulantes, pero finalmente 60 fueron evaluados. El Senado debe conformar las dos ternas que serán remitidas a la Cámara de Diputados, que elegirá a las autoridades de la institución.

El mandato del actual defensor del Pueblo, Rafael Ávila, vence el 10 de noviembre de 2026.

Pedido de ascenso para un oficial general

La comisión también tiene pendiente el análisis del Mensaje N.º 412 del Poder Ejecutivo, remitido a través del Ministerio de Defensa Nacional, que solicita el acuerdo constitucional para el ascenso de un militar al grado inmediato superior de oficial general, del Coronel DCEM Julio Ramón Aveiro Gómez, conforme a la Constitución Nacional y la Ley N.º 1115/1995.

El oficial fue escuchado durante la reunión, pero la falta de cuórum impidió completar el trámite. El pedido deberá volver a consideración de la comisión antes de su tratamiento por el pleno del Senado.