Hambre Cero: Proveedoras admiten presiones políticas para contratar a cocineras

En el departamento de Caaguazú, existen numerosas denuncias por el uso político del programa Hambre Cero, donde mujeres que eran cocineras en escuelas públicas, denuncian que fueron despedidas supuestamente, por no pertenecer al movimiento Honor Colorado. Los reclamos apuntan hacia el gobernador Marcelo Soto (ANR-cartista), como presunto encargado de estas irregularidades.

Ida Villalba Benítez, fue contratada como cocinera el año pasado en la Escuela Básica N° 2902 Santo Domingo Savio, de la ciudad de Caaguazú, pero para el inicio de clases 2026, que arrancó el lunes 23 de febrero, ya no le renovaron el contrato. Según denunció, esto se debe a que no apoya a los candidatos del oficialismo para las próximas elecciones municipales de octubre.

“Me sacaron a mí y a dos compañeras más, y pusieron a personas que apoyan a una concejal de HC. No nos dan explicaciones, ni los cursos de capacitación hicieron las nuevas, nosotros ya tenemos experiencia, ninguna queja de nuestro trabajo”, aseguró.

En otras ciudades del quinto departamento, se repiten estas denuncias, tanto es así, que el gobernador Marcelo Soto se vio obligado a responder, a través de un comunicado emitido el primer día de clases, el lunes pasado.

La respuesta de Marcelo Soto

“Ninguna institución pública, incluida la Gobernación del Caaguazú tiene la potestad para la contratación de funcionarios, que pertenecen al plantel de empresas privadas que ejecuta el servicio de provisión de alimentación escolar del programa Hambre Cero.”, indica el comunicado emitido por el gobernador.

Soto aseguró que las empresas adjudicadas mediante licitación son las “únicas” responsables de seleccionar, contratar, supervisar y evaluar al personal asignado.

Las denuncias sobre el uso político del programa se dieron también en el departamento de San Pedro. En zonas rurales de distritos como Tacuatí y San Pedro de Ycuamandyyú, surgieron reclamos por la designación y desvinculación de cocineras. Sectores denunciaron que, por la puja política interna del Partido Colorado, los contratos estarían siendo utilizados como mecanismo de presión o para favorecer a determinados grupos.

En Cordillera, en los distritos de Santa Elena, Primero de Marzo y Juan de Mena también hay reclamos por la desvinculación de cocineras para reemplazarlas por adherentes al movimiento oficialista de la ANR.

Lo que dicen las proveedoras

Víctor Mendoza, presidente de la Cámara Paraguaya de Alimentación Escolar (CAEP), al ser consultado sobre las denuncias de uso político del programa Hambre Cero, en lo que respecta a la desvinculación de cocineras que no son del movimiento cartista, admitió que “presiones existen de todos los sectores, de todos los movimientos, de todos los partidos casi”.

Alegó que las presiones políticas existen “más todavía este año”, teniendo en cuenta las elecciones municipales que se realizarán en todo el país el 4 de octubre.

Luego, agregó que “es algo que nosotros no podemos intervenir. O sea, nosotros lo que tenemos que tener claro es el código de conducta, primero, que sepan hacer el trabajo y segundo, que respeten las normas de convivencia”.

El empresario, propietario del Grupo Altair S.A., también confirmó que en el 2026 hay una tasa de reposición alta en el personal de las cocinas escolares. “Porque hay justamente gente que apelan a la cuñada, la hermana, la recomendada de fulano, pero si no sirve para el trabajo, nosotros le quitamos”, remarcó.

“Se pelean dentro de tu cocina”

Mendoza insistió en que hay gente que “se pelea dentro de tu misma cocina (en las escuelas), que dicen pertenecer a uno u otro (movimiento político)”, luego dijo que por lo general, las empresas solicitan a la directora de la escuela, los nombres de personas para las cocinas.

Indicó que el esquema de consulta a las directoras es utilizada por las 18 empresas que conforman la CAEP, todas con contratos de Hambre Cero en el interior del país.

“No son criterios políticos los que nosotros tomamos”, insistió.

Floja respuesta de Desarrollo Social

Pese a las graves denuncias sobre el uso político de Hambre Cero, desde el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), a cargo de Tadeo Rojas, se limitaron a apuntar que la contratación de personal es exclusiva responsabilidad de las empresas y son ellas las que administran sus recursos humanos.

“La competencia del Consejo Nacional de Alimentación Escolar (CONAE), y de las instituciones administradoras de contrato es exigir que las empresas cumplan con los lineamientos establecidos en los contratos, y que el servicio de alimentación escolar se preste en tiempo y forma” , replicaron.

Sindicato lamenta partidización del programa

Gabriel Espínola, secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep - Auténtica), reclamó que en estos meses, se dio una “partidización extrema” que incluye a la educación, la salud y la alimentación escolar, que se disputan aparentemente caudillos de cada zona.

Recordó el ejemplo del gobernador de San Pedro, Freddy Tadeo D’ecclesiis y el ministro de Agricultura, Carlos Giménez, ambos miembros del cartismo. “Se disputan la alimentación escolar, dependiendo de dónde está tal o cual operador, ahí pagan el plato los pobres, las familias de las escuelas que podrían tener el puesto en las cocinas escolares”, afirmó.

Mencionó que hay dos ciudades de ese departamento donde ocurre actualmente este problema con Hambre Cero, en Capiibary y en San José Potrero.

“Hay más de un ministro de Educación en esta zona, por el caudillo de turno pasan todas las decisiones del sector, ni siquiera es el director departamental de Educación o el supervisor de la zona”, expresó.