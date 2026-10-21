Bachi Núñez dice que serán más “puntillosos” con pedidos de informes al BCP para evitar pánico financiero

El senador Basilio “Bachi” Núñez, ahora alineado con el sector del presidente Santiago Peña, anunció que -a partir de ahora- los pedidos de informes al Banco Central del Paraguay (BCP) relacionados con entidades financieras serán analizados “puntillosamente”, con el argumento de proteger el secreto bancario y evitar eventuales situaciones de pánico financiero.

“Yo no estoy a favor de un terrorismo financiero, de crear pánico financiero”, manifestó el titular del Congreso al ser consultado sobre una nueva solicitud de informes relacionada con las fusiones de Ueno Bank y Visión Banco. Con la nueva posición de Núñez no se descartan trabas a su aprobación.

Núñez sostuvo que la bancada evaluará los pedidos vinculados al sistema bancario, incluidos los relacionados con Basa, Atlas y Continental, entre otras entidades. No obstante, aclaró que no existe una decisión de bancada y que cada senador tendrá libertad para votar.

Bachi Núñez también pidió informes sobre Ueno Bank

La postura del presidente del Senado contrasta con una iniciativa que él mismo presentó el 7 de setiembre pasado, cuando solicitó informes al BCP sobre Ueno Bank, junto con el senador Natalicio Chase, también neopeñista y el senador Antonio Barrios (ANR, cartista).

El pedido buscaba transparentar las operaciones de la entidad financiera, que concentra importantes fondos públicos y recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), y determinar si se sobrepasaron los límites legales en las operaciones con empresas vinculadas. También apuntaba a evaluar el nivel de control ejercido por la banca matriz.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Cartistas impulsan pedido de informe al BCP sobre operaciones de Ueno Bank

Ahora, ante nuevas solicitudes de información sobre el sistema financiero, Núñez advirtió que la divulgación de datos puede generar suspicacias y repercusiones según el banco involucrado y el medio de comunicación que acceda a la información.

El legislador cuestionó que un informe bancario solicitado anteriormente en el Senado se haya conocido públicamente poco después de su recepción. “Nosotros tuvimos un informe de un banco, al minuto ya se sabía todo”, señaló.

Bachi habla de secreto bancario y niega decisión de rechazar pedidos

Consultado sobre si la bancada oficialista buscará frenar el pedido de informes impulsado por el senador Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista (PDP), Núñez negó que exista una decisión de rechazo y aseguró que la evaluación abarcará las solicitudes de distintos legisladores.

“Los colegas van a tener la potestad de votar en el sentido que quieran porque no hubo decisión de bancada”, afirmó.

El presidente del Senado insistió en que su preocupación está relacionada con la información que, según la legislación, debe mantenerse bajo reserva. Sin embargo, queda para el debate de cómo compatibilizar la protección de la información legalmente reservada con el acceso a datos sobre entidades financieras que administran recursos públicos y fondos previsionales.

Bachi Núñez se define como cartista, peñista y bachista

Tras anunciar su acercamiento al sector de Peña días atrás, Núñez rechazó que su identidad política quede limitada a una sola corriente del oficialismo. “Yo soy cartista, peñista, bachista. Tresista soy y soy alienista”, respondió al ser consultado sobre su posicionamiento dentro del Partido Colorado.

Lea más: Bachi Núñez se suma al peñismo: “Honor Colorado no existe porque no tendrá elecciones”

El senador también afirmó que continuará formando parte de Honor Colorado hasta que se adopte otra determinación y sostuvo que cada dirigente tiene su propia base electoral.

Pese al reacomodo interno, Núñez expresó nuevamente su respeto y valoración hacia Horacio Cartes, líder de Honor Colorado, y señaló que el oficialismo trabaja en la conformación de un comando más participativo, integrado por gobernadores, intendentes, senadores y diputados.