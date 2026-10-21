San Ignacio: intendente electo pide acompañamiento de la CGR para el corte administrativo

El intendente electo de San Ignacio, Misiones, Eduardo Dejesús (Alianza) solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) la designación de un equipo de auditores para acompañar el corte administrativo de la gestión saliente de Cristina Ayala (ANR-HC).

Dejesús señaló que la intención es garantizar la transparencia durante el proceso de transición y permitir que la ciudadanía conozca las condiciones en que recibirá la administración municipal.

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“Hemos solicitado el acompañamiento de la Contraloría para lo que va a ser el corte administrativo. Ya tenemos un expediente formado en la Contraloría. Con esto, la ciudadanía va a tener la tranquilidad de que vamos a hacer todo como corresponde, conforme a la ley”, expresó.

El intendente electo recordó que también solicitaron una auditoría interna y que, una vez que asuma el cargo, prevén realizar una auditoría externa a pedido de la nueva Junta Municipal.

“Nosotros tenemos la obligación de demostrar a la ciudadanía cómo estamos recibiendo la administración municipal, sea buena o mala la situación. Lo importante es comunicar de la mejor manera posible y hacer las cosas como corresponde”, manifestó.

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Consultado sobre la existencia de posibles inconvenientes o irregularidades durante el proceso de transición, Dejesús aclaró que la solicitud de acompañamiento de la CGR responde a la necesidad de garantizar la transparencia y no a problemas específicos detectados hasta el momento.

“La ciudadanía tiene derecho a saber cómo estamos recibiendo la administración municipal. Estamos recibiendo toda la documentación y analizándola punto por punto. A partir de ahí, vamos a tener nuestras conclusiones y las vamos a comunicar a la ciudadanía. Creo que la gente tiene derecho a saber bien lo que está pasando dentro de su institución municipal”, sostuvo.

Deudas y atrasos salariales

El intendente electo adelantó que la Municipalidad de San Ignacio tendría deudas y atrasos en el pago de salarios a los funcionarios. No obstante, indicó que los detalles se darán a conocer una vez concluido el corte administrativo.

“Vamos a recibir con algunas deudas y también con atrasos en los pagos a los funcionarios, prácticamente de dos meses. Esos detalles los vamos a comunicar una vez que hagamos el corte”, afirmó.