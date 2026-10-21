Política
21 de octubre de 2026 - 12:23

San Ignacio: intendente electo pide acompañamiento de la CGR para el corte administrativo

Eduardo Desjesus, con camisa verde, sostiene un micrófono mientras habla en un auditorio iluminado.
Eduardo Dejesús, intendente electo de la ciudad de San Ignacio, Misiones.Jesús Riveros

SAN IGNACIO, Misiones. Eduardo Dejesús solicitó auditores de la CGR para supervisar el corte administrativo y anunció que informará sobre las condiciones en que recibirá la Municipalidad.

Por Jesús Riveros
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El intendente electo de San Ignacio, Misiones, Eduardo Dejesús (Alianza) solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) la designación de un equipo de auditores para acompañar el corte administrativo de la gestión saliente de Cristina Ayala (ANR-HC).

Dejesús señaló que la intención es garantizar la transparencia durante el proceso de transición y permitir que la ciudadanía conozca las condiciones en que recibirá la administración municipal.

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“Hemos solicitado el acompañamiento de la Contraloría para lo que va a ser el corte administrativo. Ya tenemos un expediente formado en la Contraloría. Con esto, la ciudadanía va a tener la tranquilidad de que vamos a hacer todo como corresponde, conforme a la ley”, expresó.

El intendente electo recordó que también solicitaron una auditoría interna y que, una vez que asuma el cargo, prevén realizar una auditoría externa a pedido de la nueva Junta Municipal.

“Nosotros tenemos la obligación de demostrar a la ciudadanía cómo estamos recibiendo la administración municipal, sea buena o mala la situación. Lo importante es comunicar de la mejor manera posible y hacer las cosas como corresponde”, manifestó.

Consultado sobre la existencia de posibles inconvenientes o irregularidades durante el proceso de transición, Dejesús aclaró que la solicitud de acompañamiento de la CGR responde a la necesidad de garantizar la transparencia y no a problemas específicos detectados hasta el momento.

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Municipalidad de San Ignacio Guazú, Misiones.

“La ciudadanía tiene derecho a saber cómo estamos recibiendo la administración municipal. Estamos recibiendo toda la documentación y analizándola punto por punto. A partir de ahí, vamos a tener nuestras conclusiones y las vamos a comunicar a la ciudadanía. Creo que la gente tiene derecho a saber bien lo que está pasando dentro de su institución municipal”, sostuvo.

Deudas y atrasos salariales

El intendente electo adelantó que la Municipalidad de San Ignacio tendría deudas y atrasos en el pago de salarios a los funcionarios. No obstante, indicó que los detalles se darán a conocer una vez concluido el corte administrativo.

“Vamos a recibir con algunas deudas y también con atrasos en los pagos a los funcionarios, prácticamente de dos meses. Esos detalles los vamos a comunicar una vez que hagamos el corte”, afirmó.