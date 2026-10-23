Diputados vuelve a incluir polémica y posiblemente “ilegal” pensión graciable

El pasado martes, la Cámara de Diputados quedó sin quórum en un punto que a priori no despertaba mayor controversia, durante el tratamiento del proyecto de Ley “que concede pensión graciable al niño Fausto Emmanuel Mendoza Cortés”, cuyo mérito y talento para el baile no se pusieron en tela de juicio, sino el fin último de estas ayudas estatales que deberían ser para asistencia social a personas destacadas y que estén en estado de vulnerabilidad.

Diputados ahora peñistas justificaron su voto a favor del proyecto de ley, mientras que opositores como la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) argumentaron a partir de un punto lógico, que si conceden en este caso, deben hacerlo con todos los prodigios del país o bien se abriría una puerta para favorecer solo a los que tienen contactos políticos.

“Es sabido, que yo no soy muy devota de las pensiones graciables, pero este es un caso de un niño que se está destacando en el exterior, que es un bailarín, que tiene muy buena repercusión, un niño sano evidentemente y al que le vamos a dar pensión graciable”, indicó la diputada.

“Si vamos a comenzar con esto, yo tengo 800 niños que se destacan en el exterior y que tienen que hacer pollada para ir a representarle al país. G. 4 millones se está pidiendo para este niño por ser un buen bailarín. Tenemos buenas bailarinas, tenemos buenos ciclistas, tenemos buenos deportistas, tenemos buenos en todas las áreas”, señaló Vallejo.

Más allá de la crítica particular al caso, Vallejo enfatizó que, sobre todo, estarían “violando totalmente la ley de la pensión graciable” y por ello dictaminaron en contra.

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Esto ya que la pensión graciable es una figura muy específica que establece una ayuda económica para la subsistencia de personas que hayan hecho destacar al país en alguna área, y en este caso sería más como otorgar una beca, que es otro tipo de programa.

La diputada peñista Rocío Abed intentó defender el proyecto, apelando más a la cuestión que no estaba en discusión, que es el talento del menor, ya que lo controvertido en realidad es la legalidad del planteamiento.

“Más allá de los fundamentos económicos, este chico Fausto es un niño prodigio y desde mi punto de vista tenemos que realmente apoyarle. Justamente desde una dimensión humana, social y cultural, hemos dictaminado desde la Comisión de Equidad”, dijo Abed.

El diputado Raúl Benítez (Independiente) salió al paso de este argumento, negando que esto se trate de un apoyo al talento nacional, ya que no lo hacen con todos los paraguayos meritorios.

“¿Por qué no es en favor del talento nacional? Porque depende de quién tiene el contacto para acceder a la pensión graciable. Tenemos talentos en otras áreas, pero muchos de ellos después, porque no tienen las condiciones económicas, tienen que dejar de lado su talento porque tienen que laburar", dijo Benítez.

Benítez les remarcó a los oficialistas, que son los que manejan el gobierno, que “el Estado lo que tiene que hacer es generarle tal vez la oportunidad para que pueda seguir su sueño y de esta manera, de esa forma también representarnos, pero esto no es eso”.

Finalmente, tras las deliberaciones, se llevó a votación y ante la falta de consenso, algunos optaron por retirarse y la sesión quedó sin quórum.