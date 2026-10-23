Política
23 de octubre de 2026 - 13:47

Mirtha Fernández: Perito confirma que firmas en cheques corresponden a acusados

Luego de chicanear por 29 meses la intendenta Mirtha Fernández irá a juicio oral.
Luego de chicanear por 29 meses la intendenta Mirtha Fernández se sentó en el banquillo de los acusados. Silvio Rojas

Perito caligráfico confirma que varios cheques fueron endosados por los acusados en el marco del juicio que afronta la intendenta de Valenzuela Mirtha Fernández (PLRA).

Por ABC Color
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El juicio contra la intendenta de Valenzuela, Mirtha Fernández, y otros funcionarios, avanza en su etapa probatoria y hoy la perito Rosmary Morel presentó su informe técnico ante el Tribunal de Sentencia.

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Mirtha Fernández está acusada junto a otros seis funcionarios municipales de presuntamente generar un daño patrimonial de G.1.199 millones a la Municipalidad de Valenzuela durante el 2019.

Rosmary Morel indicó durante su informe que, tras utilizar actas de declaración indagatoria como elementos indubitados, se comprobó que algunas firmas y manuscritos en los cheques investigados corresponden a los acusados, mientras que otros no.

Se presume que los acusados aprovecharon sus cargos para emitir y endosar cheques con sumas millonarias de manera discrecional.

Confirman firma de cheques

Al respecto, la fiscal Luz Guerrero detalló que fueron analizados aproximadamente 14 cheques y que varios no corresponden al puño y letra de los procesados, aunque otros sí dieron positivo a la comparación gráfica.

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Afrontan el juicio oral y público desde el 25 de febrero junto a Mirtha Fernández, Cristhian David Flecha Fernández (tesorero municipal), los proveedores del Estado Carlos Samudio Sánchez y Aníbal Samudio Sánchez.

También afrontan el juicio Sergio Ariel Flecha Fernández (funcionario municipal y hermano del tesorero), el contratista Maglio César Nelson Muñoz Díaz, y la secretaria municipal Verónica Acosta Cantero.