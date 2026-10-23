Mirtha Fernández: Perito confirma que firmas en cheques corresponden a acusados

El juicio contra la intendenta de Valenzuela, Mirtha Fernández, y otros funcionarios, avanza en su etapa probatoria y hoy la perito Rosmary Morel presentó su informe técnico ante el Tribunal de Sentencia.
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Mirtha Fernández está acusada junto a otros seis funcionarios municipales de presuntamente generar un daño patrimonial de G.1.199 millones a la Municipalidad de Valenzuela durante el 2019.
Rosmary Morel indicó durante su informe que, tras utilizar actas de declaración indagatoria como elementos indubitados, se comprobó que algunas firmas y manuscritos en los cheques investigados corresponden a los acusados, mientras que otros no.
Se presume que los acusados aprovecharon sus cargos para emitir y endosar cheques con sumas millonarias de manera discrecional.
Confirman firma de cheques
Al respecto, la fiscal Luz Guerrero detalló que fueron analizados aproximadamente 14 cheques y que varios no corresponden al puño y letra de los procesados, aunque otros sí dieron positivo a la comparación gráfica.
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Afrontan el juicio oral y público desde el 25 de febrero junto a Mirtha Fernández, Cristhian David Flecha Fernández (tesorero municipal), los proveedores del Estado Carlos Samudio Sánchez y Aníbal Samudio Sánchez.
También afrontan el juicio Sergio Ariel Flecha Fernández (funcionario municipal y hermano del tesorero), el contratista Maglio César Nelson Muñoz Díaz, y la secretaria municipal Verónica Acosta Cantero.