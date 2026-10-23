Volver a listas cerradas: campañas son más costosas y debilitan a partidos, afirma vice de Diputados

Durante una entrevista en ABC TV, el parlamentario y vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados precisó que la agrupación opositora inició la discusión interna, aunque aclaró que el partido aún no cuenta con una postura oficial adoptada.

Lea más: “Re-re-rekutú”: cuarto periodo de Latorre como titular de Diputados y lo “piropean” con la vicepresidencia

El debate surge a raíz de la preocupación por la pérdida de disciplina partidaria y la autonomía excesiva que adquieren los electos. Pastor Vera Bejarano señaló que existen casos de parlamentarios que, tras ser elegidos mediante el voto preferencial, dejan de responder a la línea de su partido.

“Ocurre que en las elecciones, con el voto preferencial, es como que cada parlamentario se siente dueño pleno de su banca”, afirmó el legislador liberal. Agregó que la discusión abarca tanto a sectores partidarios que plantean volver al bloqueo solo en las internas como a aquellos que buscan aplicarlo también en las elecciones generales.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las listas desbloqueadas según los liberales?

A pesar del cuestionamiento interno, Vera Bejarano reconoció que las listas desbloqueadas representan un avance democrático indispensable. Sostuvo que este mecanismo otorga a la ciudadanía la oportunidad de seleccionar directamente a sus representantes, un derecho de participación que no se puede desmerecer ni cambiar sin un análisis profundo.

Sin embargo, remarcó la necesidad de equilibrar el derecho del elector con la institucionalidad. A su criterio, la vigencia y fortaleza de los partidos políticos son pilares clave que hacen al funcionamiento de la democracia constitucional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Vea la entrevista

¿Cómo afecta el voto preferencial al costo de las campañas políticas en Paraguay?

Otro de los factores determinantes en el debate es el aspecto económico. Vera Bejarano sostuvo que la competencia individualizada que exige el desbloqueo incrementa sustancialmente el gasto electoral de cada postulante. “Con estas listas desbloqueadas, para algunos es mucho más costoso”, argumentó.

Finalmente, el diputado destacó que, tras la renovación de sus autoridades, el PLRA se encuentra “vigoroso” para encabezar este tipo de discusiones de reforma electoral sin perder de vista los avances ciudadanos en materia de representación.