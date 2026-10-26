El “cartista” más crítico Nicanor Duarte se reúne con el presidenciable abdista Arnoldo Wiens

Esta mañana, el expresidente Nicanor Duarte Frutos (ANR, HC) -no ajeno al abdismo- y el aspirante a la presidencia para el 2028 por la disdencia, Arnoldo Wiens (ANR, Añeteté) mantuvieron un encuentro sobre el que no dieron muchos detalles.

“Amena conversación sobre la situación del país y el futuro del coloradismo con Nicanor Duarte Frutos”, comunicó escuetamente Wiens a través de su cuenta en X, y cacompañó el mensaje con una foto en la que también aparece Óscar Ovelar, exfuncionario de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

Nicanor hasta ahora mantiene un pie en cada facción de Partido Colorado, ya que se erige como uno de los mayores críticos del gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, y, a la par, es cercano al líder de Honor Colorado. Horacio Cartes.

En paralelo, su hijo José Duarte Penayo es presidente del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) de este gobierno. Finalmente, no es extraño dentro del abdismo, ya que fue titular de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, en el cual también Wiens se desempeñó como ministro de Obras.

En medio de este acercamiento, sigue pendiente una nueva reunión entre otrora acérrimos rivales, el líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, y la cabeza de Añeteté, Mario Abdo. La reunión se da en medio de un ambiente de irrefrenables reacomodos dentro del neonato “Peñismo”, sobre todo tras el anuncio del precandidato presidencial del oficialismo, el vicepresidente Pedro Alliana, quien remarcó que su dupla debería ser un “técnico y no del interior del país”. Esto dejaría fuera de carrera -y disgustado- al actual presidente del Consejo de Gobernadores y jefe departamental de Guairá, César “Cesarito” Sosa, que podría traerse consigo a alguno de los 15 gobernadores oficialistas.

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Disparidad sobre elección en Brasil

Otro hecho que llama la atención es esta reunión en medio de una diametral diferencia de posiciones entre Nicanor Duarte Frutos y el abdismo sobre la reelección de Luiz Inácio Lula Da Silva como presidente de Brasil.

Nicanor fue uno de los pocos colorados en celebrar la victoria de “Lula”, mientras que sobre todo a través de Mario Abdo, desde el arranque hasta ahora se mantienen en respaldo a Jair Bolsonaro y a su hijo y candidato derrotado, Flavio Bolsonaro.

“Grande Lula! Cuando se lucha desde la convicción, pregonando la paz, la soberanía de los pueblos, la justicia social, no hay poder foráneo, por más poderoso que fuera capaz de impedir el triunfo popular y democrático”, le dedicó tras la victoria Nicanor a Lula.

De parte de Colorado Añeteté, Abdo se pronunció fundamentalmente para desearle suerte -aunque aparentemente tuvo el efecto contrario- a Bolsonario, y ya no hablaron hasta ahora tras la derrota.