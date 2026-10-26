Elecciones en Brasil: ¿qué dijo hoy Santiago Peña sobre la reelección de Lula da Silva?

En declaraciones a medios de comunicación este lunes, el presidente Santiago Peña se pronunció sobre el resultado de la segunda vuelta de la elección presidencial de ayer, domingo, en Brasil, donde el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva logró su reelección por un cuarto periodo no consecutivo, derrotando al candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro.

El presidente Peña felicitó ayer por medio de un mensaje en redes sociales a su homólogo brasileño y al pueblo del país vecino por haber celebrado “gran jornada democrática” y expresó su intención de seguir avanzando la agenda de “integración y desarrollo” en la que los gobiernos de Brasil y Paraguay han estado trabajando.

Hoy, el presidente Peña profundizó más en su reflexión sobre la elección en Brasil, que calificó como “un evento político de enorme relevancia para la región” y en especial para Paraguay, que tiene a Brasil como su mayor socio comercial.

“Integración” e Itaipú

El mandatario paraguayo volvió a destacar la “agenda amplia en el proceso de integración” entre ambos países y destacó “avances importantes” en los últimos tres años, como la habilitación de nuevos puentes sobre los ríos Paraguay y Paraná para unir a ambos países.

Lea más: Santiago Peña y otros líderes regionales reconocen el triunfo de Lula en Brasil

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Otro aspecto de enorme relevancia pendiente en la relación entre Brasil y Paraguay es la negociación sobre el Anexo C del Tratado de Itaipú, en la que se establecerán los nuevos parámetros financieros relacionados al uso y la cesión de energía eléctrica que produce la central hidroeléctrica binacional ubicada sobre el río Paraná que controlan ambos países.

Lea más: Conviene a Paraguay que gane Lula y será el mejor momento para renegociar Itaipú, afirma experto

El presidente Peña se expresó con optimismo sobre la relación con el Gobierno brasileño tras la elección de ayer y dijo que el caminó está “bastante allanado” para lograr avances en esos temas bilaterales. “Es simplemente encontrar un momento en el que sentarnos y planear los siguientes pasos”, opinó.

La situación del dólar

En otro momento, el presidente Peña comentó sobre la baja cotización del dólar estadounidense frente al guaraní paraguayo y los efectos que esa situación está teniendo en la economía paraguaya, que ha visto – entre otros efectos – un descenso en las recaudaciones aduaneras vinculadas a importaciones.

Lea más: Baja del dólar: diez gremios piden reunión al MEF y alertan sobre el impacto en la producción

El presidente Peña dijo que la depreciación del dólar a nivel global se observa de forma especialmente pronunciada en Paraguay debido a una fluctuación en la balanza comercial debido a un crecimiento de las exportaciones paraguayas que supera en ritmo a las importaciones y genera una “abundancia de dólares” que baja aún más la cotización.

El mandatario opinó que, eventualmente, “el mercado va a encontrar su punto de equilibrio” y añadió que una intervención del Estado para tratar de inducir de forma artificial ese equilibrio podría ser contraproducente porque podría distorsionar el mercado y acabaría afectando al poder adquisitivo de la clase trabajadora.