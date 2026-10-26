Esto dice el MDS sobre las metas con “Hambre Cero”

Hoy se dio a conocer que aunque Hambre Cero -programa emblema del Gobierno de Santiago Peña- cuenta con un presupuesto de US$ 573 millones para 2026, aún no pudo alcanzar su meta de alumnos atendidos a nivel país en ningún mes del año, según el Ministerio de Economía.

Al respecto, el MDS sostiene que tras dos años de vigencia, el programa, que promete un plato de comida para cada alumno del sistema público de educación inicial y escolar básica, “registra una incidencia económica sobre los sectores involucrados en la provisión de alimentos”.

Al respecto, mencionan “especialmente” a la agricultura familiar, las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) dedicadas a la producción de insumos alimenticios y servicios, que a su vez impacta de manera directa en la generación de empleos.

“A nivel de las familias, el programa registra la provisión de alimentos a alrededor de 1.050.000 niños en más de 7.000 escuelas de los 263 municipios del país”, aseguran.

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La meta de Hambre Cero

Referente a la publicación sobre la meta no alcanzada mediante el programa, la cartera a cargo de Tadeo Rojas detalla lo siguiente, textualmente:

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“Las metas, expresadas en números de alumnos, fueron fijadas con base en el Registro Único de Estudiantes (RUE) del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), correspondientes al año 2023, y que sirvieron de base para hacer el llamado a licitación”.

“Las diferencias puntuales respecto a cantidades de alumnos de algunas escuelas y la cantidad de almuerzos servidos, se deben a los ajustes realizados tras los controles y verificaciones que se realizan diariamente, donde la prioridad es evitar sobrantes de comida y salvaguardar los recursos públicos ”

“Los ajustes que se hacen cada 15 días con las Órdenes de Servicio emitidas, aseguran la racionalización de los recursos y permiten al MDS llegar incluso a los alumnos de la Educación Media, tanto en Asunción, Central y Pdte. Hayes”

“En el propio informe publicado, se informa que la Contraloría General de la República (CGR) constató que ningún alumno quedó sin almuerzo”

Finalmente, aseguran que existe un “compromiso con la transparencia” y el uso “responsable” de los recursos destinados al programa.

Según las cifras oficiales del Ministerio de Economía, el programa se acercó a su meta de alumnos, pero no la alcanzó.

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