Prieto califica de positiva reelección de Lula y cuestiona actitud de Peña

El líder del Movimiento “Yo Creo” y aspirante a la presidencia de la República, Miguel Prieto, analizó recientemente el panorama político regional tras la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y lo calificó como un resultado positivo para el Paraguay, debido a la alta dependencia comercial que comparten ambos países.

Prieto señaló que Brasil representa el mayor socio comercial del Paraguay y que gran parte de las exportaciones nacionales tienen como destino ese mercado.

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“A Paraguay le conviene cuatro años más de Lula Da Silva en Brasil. Lo que tenemos que mejorar es la relación que tenemos con Brasil”, dijo refiriéndose a la salud económica de ciudades clave como Ciudad del Este depende directamente de una relación fluida y de la estabilidad en la frontera con el vecino país.

“Santiago Peña no está teniendo la capacidad de diálogo”

En este contexto, el exintendente de Ciudad del Este cuestionó duramente el desempeño del actual mandatario paraguayo.

“Lo que tenemos que mejorar es la relación que tenemos con Brasil, creo que nuestro presidente en este momento, hablo de Santiago Peña, no está teniendo la capacidad de diálogo suficiente con su par brasileño”, aseveró.

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Aseguró que Santiago Peña no está demostrando la capacidad de diálogo suficiente con su par brasileño, a pesar de haber sido uno de los primeros en enviarle felicitaciones tras los comicios.

“Podría hacerlo mucho mejor”, asegura Prieto frente al desempeño de Peña

Para el aspirante presidencial, la gestión actual podría realizarse de una manera mucho más eficiente. Afirmó que su enfoque principal sería acercarse al mandatario brasileño para encontrar puntos de coincidencia en temas estratégicos como la seguridad, la energía y las negociaciones internacionales vigentes.

“Yo creo que podría hacerlo mucho mejor que Santiago Peña, acercarme al presidente electo de Brasil, dialogar con él, encontrar puntos de coincidencia y tratar de mejorar las relaciones bilaterales ”, sostuvo.

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Uno de los puntos prioritarios mencionados por Prieto es la necesidad urgente de destrabar el funcionamiento del segundo puente internacional. Según explicó, lograr que esta infraestructura opere con absoluta normalidad generaría un fuerte impulso comercial y una gran cantidad de puestos de trabajo tanto en Ciudad del Este como en Presidente Franco.

“A mí no me asusta quién fuera el candidato”

En los últimos días mucho se ha hablado del perfil técnico del colorado Marco Riquelme, quién habría recibido un “guiño” por el candidato del “Peñismo” Pedro Alliana para conformar la chapa presidencial para el 2028. Al respecto, Prieto restó dramatismo a los nombres y sostuvo que no le asusta ningún candidato, afirmando que se encuentra preparado para competir contra quien sea necesario.

“Sí, es más técnico, es capitalino, es una familia tradicional colorada, es menos político, tiene puntos a favor muy importantes, seguramente tiene otros puntos en contra, me ha parecido a Peña. Pero a mí personalmente no me asusta, sea quien fuere el candidato del oficialismo, nosotros estamos preparados para ganarle las elecciones”, sentenció.

Respecto a las oportunidades electorales del oficialismo, reconoció que nombres como el de Pedro Alliana parten con una base importante debido al respaldo de la maquinaria partidaria. Sin embargo, advirtió que el verdadero desafío para la oposición radica en la capacidad de articular la unidad, dejar de lado las fricciones y hacer frente a una estructura política tradicional muy sólida.

Prieto asegura: “Cuatro de cada diez colorados van a votar por mí”

Finalmente, el referente opositor se mostró optimista sobre sus posibilidades reales de captar votos fuera de su bastión tradicional. Comentó que, tras recorrer más de un centenar de ciudades en todo el país, ha percibido un gran recibimiento y afecto por parte de la ciudadanía.

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Prieto aseguró que los estudios de opinión que maneja indican que una parte significativa de los electores de origen colorado estarían dispuestos a respaldar su proyecto presidencial.

“Siento que hoy a nivel país en general, cuatro de cada diez colorados dicen ”yo le voy a votar a Miguel Prieto”, eso es mucho, son números fríos, números fuertes y creo que eso es lo que preocupa en este momento dentro de las carpas coloradas", finalizó.