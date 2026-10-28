Diputados frenan por ahora proyecto con “tufo a fato” que daría a intendentes el manejo de tierras públicas

En la sesión extraordinaria exprés de la Cámara de Diputados de la fecha -en reemplazo de la ordinaria que no se hará este martes 3 de noviembre- se intentó tratar a las apuradas el proyecto de ley “que establece mecanismos y procedimientos para potenciar el desarrollo territorial de los municipios de Nueva Asunción y Nanawa del XV departamento de Presidente Hayes, y del municipio de Itá del XI departamento de Central”, una inciativa que los propios legisladores alertaron del fuerte tufo a negociado que despedía la iniciativa.

A pedido del diputado peñista, Avelino Dávalos y con el respaldo de la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) se logró al menos postergar por dos semanas su tratamiento, no sin antes alertar sobre los posibles riesgos de esta iniciativa que plantea transferir del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) a los intendentes de estos tres municipios el manejo de todas las tierras públicas en sus jurisdicciones.

De prosperar el proyecto, dará superpoderes para la repartija de tierras púbicas a los intendentes electos de Nueva Asunción, Miguel “Juancho” Vera (ANR) y de Nanawa, Carlos García (ANR), ambos del equipo político del presidente del Congreso, senador oficialista Basilio “Bachi” Núñez, así como al de Itá, José Luis Dimartino, allegado al vicepresidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y uno de los diputados proyectistas, Enrique Antonio Buzarquis (PLRA, Nuevo Liberalismo).

“Se trata de tierras ociosas que hoy día no están tributando en ninguno de estos municipios. Son tierras que son improductivas, no sirven para la agricultura, son zonas inundables y estos gobiernos municipales tienen la idea de desarrollar en esos territorios, primero dentro del plan de ordenamiento territorial y posteriormente de un catastro bien realizado, la posibilidad de establecer zonas industriales, espacios públicos, áreas verdes para recreación, esparcimiento y también para el desarrollo de zonas urbanas dada la situación estratégica de estos municipios”, alegó Buzarquis en favor de su proyecto presentado junto al cuestionado diputado peñista Esteban Samaniego.

Otro que salió a respaldar la iniciativa es el diputado peñista por Presidente Hayes, Rubén Roussillón, que directamente alegó que responde a una “necesidad para que se puedan ir regularizando también la posesión de las tierras que hoy están ahí para ser ocupadas y que de alguna otra forma también va a potenciar el desarrollo de estos municipios”.

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Precisamente el temor es que con este proyecto usen dichas tierras con fines proselitistas o como posible negociado de repartija de tierra a afines.

El diputado peñista y presidente de la Comisión de Bienestar Rural, Avelino Dávalos fue el primero en pedir al menos la postergación por 15 días, ya que aún se encuentran estudiando la propuesta y su tratamiento sorprendió a todos, ya que el orden del día se confeccionó ayer a la tarde.

Alertan de posible negociado

La que más extensamente alertó sobre este proyecto de ley fue la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida), que incluso pidió patear al menos hasta el próximo año este debate para ser mínimamente serios, ya que ve detrás un posible negociado.

“Acá, en realidad, lo que se va a aprobar es que las tierras fiscales, rurales y urbanas situadas dentro de los límites de Nueva Asunción, Nanawa e Itá pasen a formar el dominio privado de los municipios, lo cual cambia su estatus y ahí, según lo que me explicó rápidamente Marcelo (Salinas), porque yo no soy experta en esto, que directo al municipio ya puede vender todo eso”, alertó la legisladora.

La legisladora sobre todo reclamó la falta de estudios sobre la situación de las tierras en cuestión y el eventual destino que se les dé.

“Acá los colegas (proyectistas) tienen que venir a presentarnos: Bueno, esto es lo que vamos a pasar a dominio privado donde el intendente de turno pueda vender él como quiera y es esto por estos motivos”, exigió Vallejo.