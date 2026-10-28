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Política
28 de octubre de 2026 - 14:52

Emergencia por inundaciones en varios departamentos del país

Casas de material precario inundadas, rodeadas de vegetación y restos de ramas en la ladera de un barrio informal.
Varias familias del barrio San Rafael tuvieron que abandonar sus casas por las inundaciones en Ciudad del Este.Gentileza/MunicipalidadCDE

Diputados declaran en situación de emergencia los departamentos de Alto Paraná, Itapúa, Misiones y Ñeembucú y de esa manera flexibilizan los procesos para la compra de los insumos y llegar a los damnificados.

Por ABC Color
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La Cámara de Diputados, durante la sesión extra, aprobó un proyecto de ley “Que declara en situación de emergencia a los departamentos de Alto Paraná, Itapúa, Misiones y Ñeembucú”.

La iniciativa fue presentada por los diputados Arnaldo Valdez (PLRA) y Carlos Arrechea (ANR) era solo para declarar en emergencia el departamento de Misiones; sin embargo, en la comisión de Cuentas y Control se optó por incluir también otros departamentos actualmente afectados por las inundaciones.

Lea más: Diputados se ratifican y declaran emergencia en Alto

El diputado César Cerini (ANR), presidente de la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, dijo que se decidió agregar también otros departamentos.

Citó a Alto Paraná, Itapúa, Misiones y Ñeembucú, ya que la iniciativa solo mencionaba a Misiones, originalmente.

“Sería bueno generalizar y sacar una Ley de Emergencia, con el fin de atender y suplir las necesidades de cada región afectada a lo largo y ancho del país”, dijo el diputado Emilio Pavón (PLRA).

Mesa de trabajo

Por su lado, la diputada Cristina Villalba (ANR), presidenta de la Comisión de Presupuesto, manifestó que en 15 días se instalará una mesa de trabajo para coordinar las tareas para ayudar a las familias afectadas por El Niño.

Lea más: Crecida de los ríos Paraná y Paraguay afecta a 1.960 de familias en Ñeembucú

Se trabajará de manera coordinada con la Secretaría Nacional de Emergencia (SEN), y con el equipo de trabajo que tiene el Comando de Ingeniería dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, conjuntamente con las gobernaciones y los municipios.

Indicó que también deben participar autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas y de las entidades binacionales con las que cuenta el país.

La finalidad de la reunión sería compartir la situación real de las zonas afectadas por las inundaciones y enfocar lo relacionado con la distribución del presupuesto destinado a estas regiones.

Villalba indicó que solicitará al ministro de Defensa Nacional, Gral. (sr.) Oscar González, la presentación de un mapa de impacto social, económico y del desastre ecológico que está ocasionando el fenómeno climático en la región.

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