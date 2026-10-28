Emergencia por inundaciones en varios departamentos del país

La Cámara de Diputados, durante la sesión extra, aprobó un proyecto de ley “Que declara en situación de emergencia a los departamentos de Alto Paraná, Itapúa, Misiones y Ñeembucú”.

La iniciativa fue presentada por los diputados Arnaldo Valdez (PLRA) y Carlos Arrechea (ANR) era solo para declarar en emergencia el departamento de Misiones; sin embargo, en la comisión de Cuentas y Control se optó por incluir también otros departamentos actualmente afectados por las inundaciones.

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El diputado César Cerini (ANR), presidente de la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, dijo que se decidió agregar también otros departamentos.

Citó a Alto Paraná, Itapúa, Misiones y Ñeembucú, ya que la iniciativa solo mencionaba a Misiones, originalmente.

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“Sería bueno generalizar y sacar una Ley de Emergencia, con el fin de atender y suplir las necesidades de cada región afectada a lo largo y ancho del país”, dijo el diputado Emilio Pavón (PLRA).

Mesa de trabajo

Por su lado, la diputada Cristina Villalba (ANR), presidenta de la Comisión de Presupuesto, manifestó que en 15 días se instalará una mesa de trabajo para coordinar las tareas para ayudar a las familias afectadas por El Niño.

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Se trabajará de manera coordinada con la Secretaría Nacional de Emergencia (SEN), y con el equipo de trabajo que tiene el Comando de Ingeniería dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, conjuntamente con las gobernaciones y los municipios.

Indicó que también deben participar autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas y de las entidades binacionales con las que cuenta el país.

La finalidad de la reunión sería compartir la situación real de las zonas afectadas por las inundaciones y enfocar lo relacionado con la distribución del presupuesto destinado a estas regiones.

Villalba indicó que solicitará al ministro de Defensa Nacional, Gral. (sr.) Oscar González, la presentación de un mapa de impacto social, económico y del desastre ecológico que está ocasionando el fenómeno climático en la región.