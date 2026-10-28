¿Caramelito por no ser la dupla de Alliana? Latorre fue sondeado para la presidencia de la ANR

Ante el aparente e inminente anuncio de que el ministro de Industria, Marco Riquelme será dupla de Pedro Alliana en la chapa presidencial para el 2028 por el oficialismo, en el “peñismo” están tratando de contener los enojos y las pichaduras de los marginados y en ese contexto, surgió la versión del ofrecimiento de la presidencia del Partido Colorado a Raúl Latorre, que hoy admitió sondeos al respecto.

“Lo primero que te voy a decir es que hasta el momento yo no tengo una propuesta formal al respecto. Sí es algo que se está escuchando”, dijo primeramente Latorre esta mañana antes de la sesión extraordinaria de Diputados, aunque cuando se le insistió si hubo sondeos, respondió: “Puede ser”.

De esta manera, muy a su estilo, admitió de manera implícita al menos consultas sobre su parecer. Si bien acotó que “veremos cómo se desenvuelven los acontecimientos”, aunque luego pocas dudas dejó sobre su ambición de presidir el Partido Colorado el cual dijo sería el “honor más grande que un colorado puede aspirar”.

Lo que sí negó es que haya sido el presidente del Congreso, el senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR, peñista) el que le llevó la propuesta, atendiendo a que ayer se los vio conversando durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados.

“Bachi es un amigo, un compañero, nos suele visitar a veces o lo visitamos nosotros, pero hablamos de cuestiones legislativas, mapa político en general, no tocamos este tema”, dijo Latorre al ser consultado al respecto.

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El mismo también pretendió negar que este “sondeo” sea a para evitar su enojo por ser descartado como dupla de Pedro Alliana, ya que a inicios de esta semana, el actual vicepresidente dijo que pretendía que su dupla fuera un “técnico y preferentemente no del interior del país”.

“Ellos no necesitan hacerme ninguna propuesta para que yo acompañe la decisión del compañero Mangui Alliana. Mi posición siempre fue clara y de esto hablamos tantas veces, que iba a acompañar la decisión que él tome. Yo lo lo apoyo a él y acompaño su decisión”, insistió.

Ya de hecho ayer se mostró cuasi resignado a que no sería el electo para la dupla de Alliana.

Conflicto con “Beto” Ovelar

Una eventual candidatura de Raúl Latorre para la presidencia de la ANR confrontará directamente con las intenciones ya anunciadas del senador oficialista Silvio “Beto” Ovelar de reemplazar al actual presidente de la ANR, Horacio Cartes.

Para el “peñismo”, el tratar de contener las fugas por enojos será como tratar de juntar agua con las manos, casi imposible, ya que no existen suficientes lugares para todos.

En el caso de “Beto” Ovelar, además de ser caudillo de Caaguazú, su esposa y directora jurídica de Itaipú, Magnolia Mendoza, es apoderada del Partido Colorado.

A esto hay que sumarle que, dentro mismo del oficialismo, está confrontado con otro movimiento interno poderoso en Caaguazú, encabezado por el gobernador Marcelo Soto y los diputados Miguel Del Puerto y Édgar Olmedo, que justamente ayer se reunieron con Alliana.

También tendrá como eventual contrincante a su colega cartista Yamil Esgaib, que ayer anunciaba su intención de también pugnar por la presidencia del Partido Colorado.