Senadores urgen frenar por cinco años nuevas facultades de Medicina y Derecho

El escándalo que involucra a la senadora oficialista Zenaida Delgado (ANR, ex Cruzada Nacional) —quien podría perder su investidura tras ser señalada por el cobro irregular por cargos y nombramientos de funcionarios— derivó en la ausencia de parlamentarios y el consecuente levantamiento de la sesión ordinaria.

Lea más: MEC registró 14.344 títulos médicos en los últimos 10 años

De esta manera, el pleno dejó sin estudio el orden del día, en el que se incluía el proyecto de ley que plantea suspender en forma temporal la creación de universidades e institutos superiores privados por un periodo de dos años en todo el territorio nacional. La iniciativa fue presentada por los senadores Yolanda Paredes y Lucía Mendoza (Cruzada Nacional); Rafael Filizzola (PDP), Esperanza Martínez (FG) e Ignacio Iramain (Independiente).

¿En qué consisten los proyectos de ley para suspender la creación de universidades y carreras?

En dicho contexto se presentó otro proyecto de mayor alcance. El mismo plantea establecer una “moratoria temporal” para prohibir por cinco años la creación de más facultades, con énfasis en las casas de estudio de Medicina y Derecho.

Los proyectistas de esta segunda propuesta son Celeste Amarilla (PLRA), Esperanza Martínez (FG), Rafael Filizzola (PDP), Rubén Velázquez (Yo Creo); los liberales Líder Amarilla, Ever Villalba y Eduardo Nakayama; además del independiente Ignacio Iramain.

Lea más: ¿Títulos falsos? Aneaes formalizó ante la Fiscalía la entrega de 138.000 diplomas bajo sospecha

El texto establece explícitamente que el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) no podrá autorizar la habilitación de:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

a) Nuevas carreras de grado en Derecho y Medicina;

b) Nuevas facultades, unidades académicas, filiales, sedes, subsedes o extensiones académicas destinadas a impartir carreras de Derecho y Medicina;

c) Cualquier procedimiento o acto administrativo que, cualquiera sea su denominación, produzca sustancialmente alguno de los efectos previstos en los incisos anteriores.

¿Cuántas carreras de Derecho y Medicina operan actualmente en Paraguay?

Los parlamentarios advierten que actualmente la oferta para la titulación de Derecho por parte de las universidades paraguayas es masiva. La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), en su informe de abril de 2026, citó que existen 33 titulaciones de Derecho acreditadas y 191 titulaciones autorizadas, lo que representa aproximadamente el 17,3% del total.

En cuanto a Medicina, afirman que —según datos de la misma institución— existen 43 programas médicos activos que operan a través de 25 universidades. De esas 25 instituciones, 22 cuentan con acreditación en el Modelo Nacional y solo 3 de esas 22 poseen la acreditación del Sistema ARCU-SUR.

Homenaje a la UCA y fiscalización a la UNA

En el mismo contexto, el pleno postergó el proyecto de declaración “Que rinde homenaje al Centro Interdisciplinario de Derecho Social y Economía Política (CIDSEP) de la Universidad Católica ‘Nuestra Señora de la Asunción’ en conmemoración de su 40° aniversario de fundación, y reconoce la trayectoria institucional, académica y constitucional de su fundador y director, el Dr. Carlos Alberto González Garabelli”, presentado por los senadores Celeste Amarilla, Rafael Filizzola, Silvio Ovelar, Eduardo Nakayama y Rubén Velázquez.

También se aplazó el proyecto “Que pide informes a la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción sobre su gestión institucional”, presentado por el senador José Oviedo. El parlamentario solicitó a la casa de estudios datos sobre sus docentes, criterios de contratación e inversiones, con el objetivo de investigar presuntas irregularidades en la filial de Paraguarí.