¿Títulos falsos? Aneaes formalizó ante la Fiscalía la entrega de 138.000 diplomas bajo sospecha

La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) remitió formalmente esta mañana al Ministerio Público, un informe técnico que analiza 138.256 títulos de grado registrados entre enero de 2023 y octubre de 2026, durante el período del ministro de Educación, Luis Ramírez, en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
El documento identifica titulaciones vinculadas a carreras sin acreditación vigente, con especial atención a las ofertas de acreditación obligatoria por ley y del área de la salud, según indicaron desde la entidad.
- 138.256 títulos analizados: Corresponden a los registros de grado procesados ante el MEC entre enero de 2023 y octubre de 2026.
- Más de la mitad sin acreditación: 71.093 títulos (51,4 %) provienen de carreras que no contaban con acreditación vigente al momento de su registro.
- Nunca fueron evaluadas: 48.059 títulos (34,8 %) corresponden a ofertas académicas que jamás se presentaron a un proceso de evaluación ante la entidad evaluadora.
- Persistencia en la evasión: 28.321 títulos (20,5 %) pertenecen a carreras no acreditadas que tampoco se inscribieron a las convocatorias de evaluación de 2025 y 2026.
- Carreras de acreditación obligatoria por ley: Se registraron 17.647 títulos sin acreditación vigente en áreas críticas como Medicina, Derecho, Odontología, Arquitectura, Ingeniería Agronómica e ingenierías.
De los 17.647, unos 6.175 títulos son de carreras que nunca se presentaron a evaluación. Otros 7.858 títulos provienen de ofertas que tampoco se anotaron a los controles de 2025 y 2026.
Impacto crítico en el área de la Salud y la carrera de Medicina
- La situación resulta especialmente alarmante en el sector sanitario, donde la falta de controles de calidad compromete directamente la formación de los profesionales a cargo de la salud pública. El informe técnico remitido al Ministerio Público revela esto:
- 14.901 títulos en el área de la Salud: Corresponden a graduados de carreras sanitarias que no contaban con acreditación vigente al momento del registro de su título.
- 5.075 títulos (de los 14.901) provienen de carreras de la salud que jamás se sometieron a una evaluación ante la Agencia.
- Foco en la carrera de Medicina: Entre enero de 2023 y octubre de 2026 se registraron ante el MEC un total de 21.689 títulos de médico.
- Médicos sin acreditación: Del total de títulos de Medicina expedidos en dicho periodo, 5.314 estaban vinculados a ofertas sin acreditación vigente a la fecha de emisión del documento.
A partir de los hallazgos documentados, la entidad solicitó a la Fiscalía verificar la autenticidad y consistencia de los títulos, certificados de estudio y constancias de prácticas clínicas. Asimismo, planteó requerir informes al Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y al MEC sobre habilitaciones y registros de las carreras involucradas.
“La Aneaes aclara que los datos presentados describen la situación de las carreras y no implican, por sí solos, que todos los títulos vinculados a ofertas sin acreditación vigente sean irregulares ni atribuyen responsabilidad a personas o instituciones”, indicaron en un comunicado. El reporte se presentó luego de que la Contraloría General de la República (CGR) enviará su informe sobre 1.082 títulos universitarios presuntamente apócrifos.