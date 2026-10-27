ABC
27 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
14º
Máx
26º
undefined 2026-10-28
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-10-29
Min
17º
Máx
25º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
29º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
18º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.720
Venta
5.970
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Nacionales
27 de octubre de 2026 - 15:51

¿Títulos falsos? Aneaes formalizó ante la Fiscalía la entrega de 138.000 diplomas bajo sospecha

José Duarte Penayo y Emilio Rolón, ambos sonrientes, en trajes oscuros, sosteniendo documentos en una oficina con estanterías de libros.
José Duarte Penayo y Emilio Rolón sostienen documentos durante un acto en una oficina oficial.Gentileza de la Aneaes

La agencia evaluadora remitió formalmente a la Fiscalía un masivo informe técnico sobre 138.256 títulos universitarios. Solicitan investigar posibles irregularidades, falta de acreditación y dudas sobre la autenticidad de documentos en carreras de grado.

Por Rene Ramos
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) remitió formalmente esta mañana al Ministerio Público, un informe técnico que analiza 138.256 títulos de grado registrados entre enero de 2023 y octubre de 2026, durante el período del ministro de Educación, Luis Ramírez, en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

El documento identifica titulaciones vinculadas a carreras sin acreditación vigente, con especial atención a las ofertas de acreditación obligatoria por ley y del área de la salud, según indicaron desde la entidad.

  • 138.256 títulos analizados: Corresponden a los registros de grado procesados ante el MEC entre enero de 2023 y octubre de 2026.
  • Más de la mitad sin acreditación: 71.093 títulos (51,4 %) provienen de carreras que no contaban con acreditación vigente al momento de su registro.
  • Nunca fueron evaluadas: 48.059 títulos (34,8 %) corresponden a ofertas académicas que jamás se presentaron a un proceso de evaluación ante la entidad evaluadora.
  • Persistencia en la evasión: 28.321 títulos (20,5 %) pertenecen a carreras no acreditadas que tampoco se inscribieron a las convocatorias de evaluación de 2025 y 2026.
  • Carreras de acreditación obligatoria por ley: Se registraron 17.647 títulos sin acreditación vigente en áreas críticas como Medicina, Derecho, Odontología, Arquitectura, Ingeniería Agronómica e ingenierías.

De los 17.647, unos 6.175 títulos son de carreras que nunca se presentaron a evaluación. Otros 7.858 títulos provienen de ofertas que tampoco se anotaron a los controles de 2025 y 2026.

Impacto crítico en el área de la Salud y la carrera de Medicina

  • La situación resulta especialmente alarmante en el sector sanitario, donde la falta de controles de calidad compromete directamente la formación de los profesionales a cargo de la salud pública. El informe técnico remitido al Ministerio Público revela esto:
  • 14.901 títulos en el área de la Salud: Corresponden a graduados de carreras sanitarias que no contaban con acreditación vigente al momento del registro de su título.
  • 5.075 títulos (de los 14.901) provienen de carreras de la salud que jamás se sometieron a una evaluación ante la Agencia.
  • Foco en la carrera de Medicina: Entre enero de 2023 y octubre de 2026 se registraron ante el MEC un total de 21.689 títulos de médico.
  • Médicos sin acreditación: Del total de títulos de Medicina expedidos en dicho periodo, 5.314 estaban vinculados a ofertas sin acreditación vigente a la fecha de emisión del documento.
Luis Ramírez de pie, en traje oscuro y corbata azul, ante la fachada del Ministerio de Educación, al inicio de una intervención pública.
Los informes elaborados por la Contraloría y por la Aneaes salpican a la gestión del ministro de Educación, Luis Ramírez, quien también fue por un período presidente del Cones.

A partir de los hallazgos documentados, la entidad solicitó a la Fiscalía verificar la autenticidad y consistencia de los títulos, certificados de estudio y constancias de prácticas clínicas. Asimismo, planteó requerir informes al Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y al MEC sobre habilitaciones y registros de las carreras involucradas.

“La Aneaes aclara que los datos presentados describen la situación de las carreras y no implican, por sí solos, que todos los títulos vinculados a ofertas sin acreditación vigente sean irregulares ni atribuyen responsabilidad a personas o instituciones”, indicaron en un comunicado. El reporte se presentó luego de que la Contraloría General de la República (CGR) enviará su informe sobre 1.082 títulos universitarios presuntamente apócrifos.

Lo
más leído
del día

01
Política
Hoy se despiden dos diputados de la Cámara Baja y asumirán sus suplentes
Ver más
02
Política
Una enardecida hermana de Zenaida denuncia amenazas y se despacha contra Celeste y Lilian
Ver más
03
Política
Indagan por presunta corrupción pública al titular del Congreso, Bachi Núñez
Ver más
04
Política
Caso Zenaida Delgado: Así están los votos para expulsarla a horas de su definición
Ver más
05
Política
Renunció otra Nepobaby: hija de Beto Ovelar dejó el Poder Judicial luego de denuncias por planillerismo
Ver más

Te puede interesar