¿Títulos falsos? Aneaes formalizó ante la Fiscalía la entrega de 138.000 diplomas bajo sospecha

La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) remitió formalmente esta mañana al Ministerio Público, un informe técnico que analiza 138.256 títulos de grado registrados entre enero de 2023 y octubre de 2026, durante el período del ministro de Educación, Luis Ramírez, en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

El documento identifica titulaciones vinculadas a carreras sin acreditación vigente, con especial atención a las ofertas de acreditación obligatoria por ley y del área de la salud, según indicaron desde la entidad.

138.256 títulos analizados: Corresponden a los registros de grado procesados ante el MEC entre enero de 2023 y octubre de 2026.

Más de la mitad sin acreditación: 71.093 títulos (51,4 %) provienen de carreras que no contaban con acreditación vigente al momento de su registro.

Nunca fueron evaluadas: 48.059 títulos (34,8 %) corresponden a ofertas académicas que jamás se presentaron a un proceso de evaluación ante la entidad evaluadora.

Persistencia en la evasión: 28.321 títulos (20,5 %) pertenecen a carreras no acreditadas que tampoco se inscribieron a las convocatorias de evaluación de 2025 y 2026.

Carreras de acreditación obligatoria por ley: Se registraron 17.647 títulos sin acreditación vigente en áreas críticas como Medicina, Derecho, Odontología, Arquitectura, Ingeniería Agronómica e ingenierías.

De los 17.647, unos 6.175 títulos son de carreras que nunca se presentaron a evaluación. Otros 7.858 títulos provienen de ofertas que tampoco se anotaron a los controles de 2025 y 2026.

Impacto crítico en el área de la Salud y la carrera de Medicina

alarmante en el La situación resulta especialmenteen el sector sanitario , donde la falta de controles de calidad compromete directamente la formación de los profesionales a cargo de la salud pública . El informe técnico remitido al Ministerio Público revela esto:

14.901 títulos en el área de la Salud: Corresponden a graduados de carreras sanitarias que no contaban con acreditación vigente al momento del registro de su título.

5.075 títulos (de los 14.901) provienen de carreras de la salud que jamás se sometieron a una evaluación ante la Agencia.

Foco en la carrera de Medicina: Entre enero de 2023 y octubre de 2026 se registraron ante el MEC un total de 21.689 títulos de médico .

Médicos sin acreditación: Del total de títulos de Medicina expedidos en dicho periodo, 5.314 estaban vinculados a ofertas sin acreditación vigente a la fecha de emisión del documento.

A partir de los hallazgos documentados, la entidad solicitó a la Fiscalía verificar la autenticidad y consistencia de los títulos, certificados de estudio y constancias de prácticas clínicas. Asimismo, planteó requerir informes al Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y al MEC sobre habilitaciones y registros de las carreras involucradas.

“La Aneaes aclara que los datos presentados describen la situación de las carreras y no implican, por sí solos, que todos los títulos vinculados a ofertas sin acreditación vigente sean irregulares ni atribuyen responsabilidad a personas o instituciones”, indicaron en un comunicado. El reporte se presentó luego de que la Contraloría General de la República (CGR) enviará su informe sobre 1.082 títulos universitarios presuntamente apócrifos.