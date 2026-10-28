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Política
28 de octubre de 2026 - 13:19

Nueva bancada cartista: “Los pedidos de informe son buenos para la transparencia”

Mano sosteniendo documento del Banco Central del Paraguay, con logotipo impreso en círculo sobre fondo blanco.
Portada del informe del Banco Central del Paraguay entregado al CongresoABC TV

Luego del anuncio de la conformación de una nueva bancada en el Senado, los senadores más leales al cartismo aseguraron que se mantendrán a favor de los pedidos de informe incluso si estos afectan los intereses de su líder Horacio Cartes. Aseguraron que estas acciones contribuyen a la transparencia en las gestiones.

Por ABC Color
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Consultados acerca de los pedidos de informe remitidos por el Banco Central del Paraguay (BCP) acerca de Ueno Bank y otras entidades financieras, tanto Gustavo Leite como Antonio Barrios aseguraron acompañar las solicitudes de este tipo. “Mi postura es y será la de que los directivos del Banco Central y la superintendencia sean reemplazados por gente nueva que imprima celeridad”, expresó el ex ministro de Industria y Comercio.

Lea más: ¿Caramelito por no ser la dupla de Alliana? Latorre fue sondeado para la presidencia de la ANR

Leite insistió en que acciones como esta, transparentan la gestión en cualquier ámbito de la administración pública. “Hemos aprobado pedidos de informe de muchas cosas y el pacto que hay aquí que se debe cumplir es que el pedido de informe es bueno para la transparencia”, recalcó.

Por su parte, el flamante líder de la “bancada independiente A.N.R. – Honor Colorado” refirió que se debe evaluar cada caso en particular. “Vamos a acompañar los pedidos de informes; en todos los casos acompañamos los pedidos de informes, no solamente los que venían de nuestra bancada”, insistió.

Lea más: Junta de gobierno de la ANR: ¿Latorre vs. Esgaib?

Consultado acerca de si acompañarán pedidos de informe que afecten a Horacio Cartes, dijo que “vamos a ver qué se presenta, qué se trata, y de acuerdo a eso vamos a evaluar. No creo que exista absolutamente ningún problema en pedir informes (sobre Cartes). El informe se debe pedir y de acuerdo a eso actuar”, expresó Barrios.

“Yo siempre dije que cuatro meses para un sumario de algo que está sobreexpuesto en los medios de comunicación, equivale a que, por ejemplo, el domingo en el partido entre Cerro Porteño y Olimpia, el árbitro vaya a revisar una jugada al VAR y le diga a los jugadores ‘vengan la semana que viene porque ahí recién voy a revisar el VAR’. No tiene sentido”, lanzó Leite retomando el caso Ueno.

Lea más: Peñismo aún no define postura sobre la pérdida de investidura de Zenaida Delgado

Caso Zenaida

Respecto a la postura de la nueva bancada sobre el escándalo que sacude a la senadora Zenaida Delgado por “cobros de peajes” a funcionarios del Congreso, Barrios sostuvo que “de ser así como pinta y como dicen las versiones periodísticas y todas esas cosas, es un tema gravísimo”, afirmó.

La senadora Zenaida Delgado pidió tiempo al pleno antes de tratar su pérdida de investidura.
La senadora Zenaida Delgado pidió tiempo al pleno del Senado antes de tratar su pérdida de investidura.

Prometió que tendrán una postura rápida sobre este caso. “Vamos a acompañar una vez que esto se determine y una vez que la comisión, que no tiene más que siete días para poder emitir un dictamen, lo haga. Si no emiten el dictamen, bueno, procederemos a otra cosa”, analizó

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“Indiscutiblemente no es un tema menor, es un tema gravísimo y estamos todos de acuerdo en que ese es un tema muy grave. Nosotros no podemos apoyar a nadie. Nosotros somos Partido Colorado, apoyamos a todos los colorados”, añadió el exministro de Salud. Añadió que no buscan hacer oposición solo por hacer oposición y que acompañarán los proyectos que beneficien al país.

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