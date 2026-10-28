Nueva bancada cartista: “Los pedidos de informe son buenos para la transparencia”

Consultados acerca de los pedidos de informe remitidos por el Banco Central del Paraguay (BCP) acerca de Ueno Bank y otras entidades financieras, tanto Gustavo Leite como Antonio Barrios aseguraron acompañar las solicitudes de este tipo. “Mi postura es y será la de que los directivos del Banco Central y la superintendencia sean reemplazados por gente nueva que imprima celeridad”, expresó el ex ministro de Industria y Comercio.

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Leite insistió en que acciones como esta, transparentan la gestión en cualquier ámbito de la administración pública. “Hemos aprobado pedidos de informe de muchas cosas y el pacto que hay aquí que se debe cumplir es que el pedido de informe es bueno para la transparencia”, recalcó.

Por su parte, el flamante líder de la “bancada independiente A.N.R. – Honor Colorado” refirió que se debe evaluar cada caso en particular. “Vamos a acompañar los pedidos de informes; en todos los casos acompañamos los pedidos de informes, no solamente los que venían de nuestra bancada”, insistió.

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Consultado acerca de si acompañarán pedidos de informe que afecten a Horacio Cartes, dijo que “vamos a ver qué se presenta, qué se trata, y de acuerdo a eso vamos a evaluar. No creo que exista absolutamente ningún problema en pedir informes (sobre Cartes). El informe se debe pedir y de acuerdo a eso actuar”, expresó Barrios.

“Yo siempre dije que cuatro meses para un sumario de algo que está sobreexpuesto en los medios de comunicación, equivale a que, por ejemplo, el domingo en el partido entre Cerro Porteño y Olimpia, el árbitro vaya a revisar una jugada al VAR y le diga a los jugadores ‘vengan la semana que viene porque ahí recién voy a revisar el VAR’. No tiene sentido”, lanzó Leite retomando el caso Ueno.

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Caso Zenaida

Respecto a la postura de la nueva bancada sobre el escándalo que sacude a la senadora Zenaida Delgado por “cobros de peajes” a funcionarios del Congreso, Barrios sostuvo que “de ser así como pinta y como dicen las versiones periodísticas y todas esas cosas, es un tema gravísimo”, afirmó.

Prometió que tendrán una postura rápida sobre este caso. “Vamos a acompañar una vez que esto se determine y una vez que la comisión, que no tiene más que siete días para poder emitir un dictamen, lo haga. Si no emiten el dictamen, bueno, procederemos a otra cosa”, analizó

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“Indiscutiblemente no es un tema menor, es un tema gravísimo y estamos todos de acuerdo en que ese es un tema muy grave. Nosotros no podemos apoyar a nadie. Nosotros somos Partido Colorado, apoyamos a todos los colorados”, añadió el exministro de Salud. Añadió que no buscan hacer oposición solo por hacer oposición y que acompañarán los proyectos que beneficien al país.