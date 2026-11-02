Jorge Rolón Luna será director de Recursos Humanos de la Municipalidad de Asunción en la gestión de Sole Núñez

“La intendenta me ofreció el puesto, lo conversamos hace una semana y ya desde ese momento venimos trabajando para lo que se debe hacer, para lo que la intendenta y su administración quieren para ese ámbito. Las veces que me ha tocado ejercer funciones públicas lo he hecho con tesón, con honestidad, con apego a la ley, y eso voy a poner en práctica en esta ocasión una vez más”, expresó Rolón Luna en comunicación con ABC TV.

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El abogado expuso que el primer paso es obtener información precisa de la situación actual del talento humano de la comuna. “Tenemos información obtenida por propia cuenta, tenemos información también que resultó de la intervención que se realizó en su momento, pero aún no hemos puesto pie en la Dirección de Recursos Humanos”, dijo.

Para él, también es clave el relacionamiento con otros estamentos que hacen al ordenamiento administrativo. “Muchos datos que serán necesarios para proceder a ordenar esa dependencia deberán requerirse a otras dependencias de la Municipalidad, como la encargada de la administración financiera, trabajar en conjunto y de manera muy cercana con la asesoría jurídica”, precisó.

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Barrer con los planilleros

Jorge Rolón Luna dijo que se siente preparado para tratar de organizar la administración interna de la comuna capitalina. “Ya tengo experiencia en este ámbito, he sido por ejemplo director general jurídico de la Secretaría de la Función Pública en su momento, y he estado en otros ámbitos también del sector público, y hay que ordenar esa casa en primer lugar”, destacó.

En ese sentido, dijo que el principal objetivo de la administración de Soledad Núñez es limpiar la nómina, identificar planilleros, identificar personas que no cumplen funciones específicas y concretas por más que marquen tarjeta, ordenar todo lo que concierne a las personas que cumplen funciones, tomando en consideración criterios de racionalidad, criterios administrativos y financieros. “Separar la paja del trigo”, resumió.

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Además, indicó que desean mejorar los pagos cuando todo esté en orden. “Pagar bien más adelante cuando esto se ordene a los que hacen un buen trabajo, los que cumplen funciones de responsabilidad; ahorrar recursos para la Municipalidad, porque lo que hagamos bien aquí va a redundar en un saneamiento también de la situación financiera de la propia comuna, lo cual va a habilitar recursos para hacer obras, para hermosear y mejorar la ciudad”, explicó.

A su criterio, la racionalidad en los recursos va a permitir que los funcionarios se ocupen de recaudar todo lo que no se está recaudando y que va a parar a bolsillos privados. “Vamos a monitorear el cumplimiento preciso de las funciones, y para eso necesitamos tener un diagnóstico; es una caja negra eso, no hay información disponible para el público y ni siquiera para los concejales”, lamentó.

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El problema de la caja jubilatoria

Rolón Luna profundizó en esto último diciendo que hay ediles que vienen del periodo anterior e incluso los electos para este periodo que no tienen información precisa sobre el número exacto de funcionarios en la nómina. “No sabemos cuánto de ellos son contratados, cuánto de ellos tienen sus contratos a vencer”, destacó.

En ese sentido, dijo que un punto crítico es el estado de la caja jubilatoria de la comuna. “Tenemos una idea aproximada de más o menos 1.500 personas que están en edad y tiempo de jubilarse, tenemos que enfrentar el problema también de la delicadísima situación financiera de la Caja Municipal, que impide en gran medida que aquellos que se encuentran en listos para jubilarse, lo hagan”, refirió.

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Para él, es imperioso saber también exactamente cuántas de esas personas han sobrepasado largamente el tiempo para jubilarse, cuántas se deberían jubilar este año, cuántas podrían jubilarse en el 2027. “Hay todo por hacer ahí”, enmglobó.

Otro punto importante es la distribución de los distintos rubros que los funcionarios cobran. “Hay que tener en cuenta que un funcionario municipal, al igual que lo que ocurre en todo el Estado paraguayo, cobra diversos conceptos. Eso siempre ha sido caótico, ha sido clientelar, ha sido antojadizo, irracional, ha sido corrupto. Eso hay que ordenar definitivamente”, subrayó.

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Su tarea será completada por otra persona

Otra aclaración realizada por Rolón Luna fue el de los límites de su función. “A mí me tocará, por precisas instrucciones de la intendenta, arreglar la casa; luego se deberá hacer una profunda reforma de todo el sistema de talentos humanos, la gestión de talentos humanos y esa reforma profunda ya la realizará otra persona”, precisó.

Sostuvo que el nombre de “Dirección de Recursos Humanos” es un nombre que ya no se utiliza, que no responde a las necesidades de lo que hoy pide la comuna y a lo que hoy se entiende por manejo del talento humano en las instituciones. “A mí me tocará arreglar esto en la medida de lo posible, ordenar y tener toda la información disponible de manera precisa, cierta y confiable para que desde la intendencia”, subrayó.

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Rolón Luna finalizó diciendo que recién cuando se haga la toma de posesión, tendrán un diagnostico preciso de la situación actual para realizar los cambios que crean convenientes. “Habrá que hurgar de manera paciente, planificada y con los objetivos muy claros”, cerró.