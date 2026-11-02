Petropar amplió en G. 2.560 millones tercerización y apura nuevo llamado

En setiembre pasado, se publicó através de la página de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) una adenda mediante la cual Petróleos Paraguayos (Petropar) amplió en G. 2.560 millones el monto máximo del contrato con LA OFFI SA, que pasó de G. 12.800 millones a G. 15.360 millones.

Según datos oficiales, se terceriza la administración del contrato de 169 trabajadores: 64 administrativos y 105 operativos. El contrato fue firmado en setiembre de 2025.

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El acuerdo contemplaba un plazo de 24 meses y un monto máximo conjunto de G. 32.000 millones para dos empresas: RHGROUP (60%), y LA OFFI SA (40%). Sin embargo, al cierre de julio de 2026, cuando habían transcurrido 11 meses, Petropar informó que ya había ejecutado el 77,45% del presupuesto previsto para ambos contratos (que debía alcanzar hasta el 2027).

Gasto acelerado

La documentación de la Dirección de Gestión Empresarial de Petropar atribuye la ejecución acelerada a necesidad de la cobertura de 169 trabajadores tercerizados.

“Considerando obligaciones ya generadas, facturas pendientes de procesamiento, salarios, horas extraordinarias y variaciones propias de la prestación, se proyecta conservadoramente que el saldo resultará insuficiente hacia finales de septiembre de 2026”, dice el dictamen técnico entregado para justificar la adenda. La institución agregó que la ejecución real del servicio presentó un ritmo superior al estimado.

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“Principalmente por la necesidad de mantener la cobertura efectiva de personal temporal en áreas administrativas y operativas, incluyendo la prestación de horas extraordinarias vinculadas a las exigencias de operación. Esta situación determinó que, aun encontrándose los contratos dentro de su periodo de vigencia, sus montos máximos se aproximen al agotamiento antes de la entrada en ejecución del nuevo procedimiento de contratación“, señala el dictamen de Ángel Aguilera, administrador del contrato.

Ante esta situación, Petropar autorizó una ampliación del 20% del monto máximo del contrato de LA OFFI.

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La adenda del 10 de setiembre de 2026, incorporó G. 2.560 millones y elevó el límite contractual a G. 15.360 millones.

Un nuevo llamado por G. 35.000 millones

En paralelo a la ampliación, Petropar publicó el 29 de setiembre de 2026 la licitación, sin planificación previa, denominada “Contratación de una firma especializada para el apoyo en la gestión de recursos humanos temporales”.

El acta publicada registra la apertura de ofertas el 19 de octubre de 2026, con propuestas de RHGROUP y LA OFFI SA. Las dos firmas que buscan ser nuevamente contratadas son las que hoy tienen contratos vigentes y que acabaron con los fondos antes de tiempo.

Para la estimación de costos, se tuvieron en cuenta los anteriores procesos licitatorios donde esas dos firmas fueron beneficiadas, un nuevo presupuesto de La OFFI y, para equilibrar, se sumaron presupuestos de dos empresas que no presentaron ofertas.

Petrolera alega necesidad

Consultamos al área de comunicación de Petropar sobre este proceso licitatorio, perono pudimos acceder a una entrevista telefónica. Desde el área de comunicación derivaron una sola respuesta, sin datos concretos. No explicaron por qué se agotó el presupuesto de un contrato previsto para 24 meses (hasta 2027) y se adelantó una nueva licitación casi un año antes del vencimiento.

“Es importante señalar que las incorporaciones responden principalmente a la necesidad de garantizar la continuidad de los servicios ymantener la capacidad operativa de las distintas áreas”, manifestaron.

Agregaron que las contrataciones se realizan en función de las vacancias generadas por la disminución del plantel permanente. “Estas situaciones producen necesidades de cobertura de puestos que deben ser atendidas para evitar afectar el normal funcionamiento de la institución”, alegaron.

En cuanto a qué tareas realizan estos trabajadores, dijeron que la mayoría se encuentra asignada a las “áreas operativas”. Preguntamos también cuál es la justificación para mantener este esquema de personal tercerizado en lugar de cubrir las 169 plazas con dotación permanente.

“Responde fundamentalmente a necesidades institucionales y operativas, vinculadas con la cobertura de vacancias y el mantenimiento de los niveles de servicio, y no necesariamente a una ampliación de la estructura administrativa de la empresa”, concluyeron desde el área de prensa.