ABC
3 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
El Observador en ABC
ABC Cardinal AM de 20:00 a 20:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
30º
Ahora
ver más
30º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-04
Min
21º
Máx
40º
undefined 2026-11-05
Min
18º
Máx
31º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
12º
Máx
23º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Política
03 de noviembre de 2026 - 19:42

Video: Entre empujones e incidentes, asumen los nuevos concejales en la Municipalidad de Asunción

Momentos de angustia se vivieron este martes en la Junta Municipal de Asunción, donde una violenta irrupción de personas no acreditadas alteró el inicio del acto protocolar. Los incidentes se dieron en el marco del juramento de los nuevos ediles, previa la asunción de Sole Núñez como intendenta.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La tarde de este martes, el acto en el que debía cumplirse el protocolo de toma de posesión de los nuevos concejales en la Junta Municipal de Asunción quedó marcado por incidentes en los accesos a la sede legislativa. Un video muestra el momento en que persona irrumpieron, exigiendo ingresar a la sala de sesiones sin estar autorizadas, ocasionando incidentes en el lugar. En la fecha también asume como intendenta 2026-2031, Soledad Núñez.

Atropello en la Junta Municipal de Asunción: empujones y falta de acreditación

El descontrol no solo dificultó el desarrollo del evento, sino que también expuso a situaciones de riesgo a personas vulnerables. En las imágenes se observa al concejal Álvaro Grau pide a la multitud que abriera paso para poner a su hija a salvo, ya que había quedado atrapada al otro lado del gentío y rompió en llanto ante la situación. En las imágenes se observa que las personas no autorizadas finalmente lograron ingresar a la sede de la Junta Municipal atropellando a autoridades que se encontraban para el evento.

Lea más: Asunción entre el barro y la deuda: la bomba de tiempo que hereda Soledad Núñez

La tensión se dio debido a que todos los participantes del evento, tanto ediles como invitados, llegaron sobre la hora prevista para el inicio: las 18:00.

El concejal Sebastián Radice toma el juramento al nuevo presidente de la Junta Municipal de Asunción, Gerardo "Gringo" Benítez.
El concejal Sebastián Radice toma el juramento al nuevo presidente de la Junta Municipal de Asunción, Gerardo "Gringo" Benítez.

En principio se había dispuesto que para acceder, las personas debían acreditarse previamente, pero finalmente, los empujones se dieron ante la aglomeración de participantes, incluidos quienes no se habían registrado con anterioridad y que finalmente pudieron participar igual.

Junta Municipal de Asunción: el cartista Gerardo “Gringo” Benítez asume la presidencia

Tras el juramento de los nuevos concejales, del periodo 2026 - 2031, los ediles iniciaron su primera sesión, en la cual eligieron como nuevo presidente de la Junta Municipal al colorado Gerardo “Gringo” Benítez, quien recibió 15 votos colorados, frente a los 9 votos que la oposición, incluidos los liberales, le habían dado a Álvaro Grau, de Patria Querida.

Gerardo Gringo Benítez y Raúl Latorre.
Gerardo "Gringo" Benítez y el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, ambos colorados oficialistas.

Tras elegir al presidente de la Junta, los ediles llevaron a votación la elección del vicepresidente de la corporación legislativa. La misma mayoría, de 15 votos colorados, benefició al reelecto edil Mariano Cáceres, ante los 9 votos de la oposición, que había planteado la elección para este cargo, de la liberal Fiorella Forestieri.

Antecedente en la Junta Municipal: Polémica por contrato colectivo

La discusión sobre los recursos humanos municipales ya había generado tensiones en la Junta Municipal de Asunción. En una sesión marcada por la presencia masiva de funcionarios, dirigentes políticos y candidatos a concejales, la bancada opositora decidió no ingresar a la sala como medida de rechazo al tratamiento del nuevo acuerdo laboral.

Juan Carlos Ozorio Admen frente a una mesa con carpeta roja, mientras Javier Pintos escucha atentamente en un ambiente formal.
Juan Carlos Ozorio Admen y Javier Pintos participan en una discusión sobre contratos colectivos en un recinto formal.

Los concejales opositores consideraron inoportuno analizar y aprobar un contrato colectivo de gran envergadura a poco más de diez días de las elecciones municipales. Pese a que el oficialismo colorado contaba inicialmente con los votos para sesionar, la convocatoria no prosperó debido a la ausencia sorpresiva de tres integrantes de su propia bancada: Karina Acuña, César “Ceres” Escobar y Carlos González, cercanos a la gestión del intendente Luis Bello.

Lea más: Municipalidad de Asunción: Soledad Núñez presenta su equipo de transición y advierte que será “implacable” contra planilleros

El nuevo Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo fue suscripto entre la Intendencia y tres organizaciones sindicales: Simuca, Sitrama y Sinoema. El documento contempla una serie de beneficios y bonificaciones para los trabajadores municipales, entre ellos modificaciones en la compensación económica por terminación de la relación laboral.

Uno de los puntos más relevantes establece que el haber de retiro para funcionarios nombrados, jornaleros y contratados que se acojan a la jubilación pasará de 15 a 20 salarios, calculados sobre la última remuneración percibida por el trabajador.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: hasta cuánto dinero podrán recuperar los depositantes y cuándo
Ver más
02
Economía
Ordenan detención de directivos de Ueno Bank: siete ya están bajo custodia policial
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: el BCP anuncia “procedimiento de resolución”
Ver más
04
Economía
Ueno Bank: BCP explica la resolución y qué va a pasar ahora
Ver más
05
Policiales
Ueno Bank: Miguel Vázquez se entregó a la Policía
Ver más

Te puede interesar