Video: Entre empujones e incidentes, asumen los nuevos concejales en la Municipalidad de Asunción

La tarde de este martes, el acto en el que debía cumplirse el protocolo de toma de posesión de los nuevos concejales en la Junta Municipal de Asunción quedó marcado por incidentes en los accesos a la sede legislativa. Un video muestra el momento en que persona irrumpieron, exigiendo ingresar a la sala de sesiones sin estar autorizadas, ocasionando incidentes en el lugar. En la fecha también asume como intendenta 2026-2031, Soledad Núñez.

Atropello en la Junta Municipal de Asunción: empujones y falta de acreditación

El descontrol no solo dificultó el desarrollo del evento, sino que también expuso a situaciones de riesgo a personas vulnerables. En las imágenes se observa al concejal Álvaro Grau pide a la multitud que abriera paso para poner a su hija a salvo, ya que había quedado atrapada al otro lado del gentío y rompió en llanto ante la situación. En las imágenes se observa que las personas no autorizadas finalmente lograron ingresar a la sede de la Junta Municipal atropellando a autoridades que se encontraban para el evento.

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La tensión se dio debido a que todos los participantes del evento, tanto ediles como invitados, llegaron sobre la hora prevista para el inicio: las 18:00.

En principio se había dispuesto que para acceder, las personas debían acreditarse previamente, pero finalmente, los empujones se dieron ante la aglomeración de participantes, incluidos quienes no se habían registrado con anterioridad y que finalmente pudieron participar igual.

Junta Municipal de Asunción: el cartista Gerardo “Gringo” Benítez asume la presidencia

Tras el juramento de los nuevos concejales, del periodo 2026 - 2031, los ediles iniciaron su primera sesión, en la cual eligieron como nuevo presidente de la Junta Municipal al colorado Gerardo “Gringo” Benítez, quien recibió 15 votos colorados, frente a los 9 votos que la oposición, incluidos los liberales, le habían dado a Álvaro Grau, de Patria Querida.

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Tras elegir al presidente de la Junta, los ediles llevaron a votación la elección del vicepresidente de la corporación legislativa. La misma mayoría, de 15 votos colorados, benefició al reelecto edil Mariano Cáceres, ante los 9 votos de la oposición, que había planteado la elección para este cargo, de la liberal Fiorella Forestieri.

Antecedente en la Junta Municipal: Polémica por contrato colectivo

La discusión sobre los recursos humanos municipales ya había generado tensiones en la Junta Municipal de Asunción. En una sesión marcada por la presencia masiva de funcionarios, dirigentes políticos y candidatos a concejales, la bancada opositora decidió no ingresar a la sala como medida de rechazo al tratamiento del nuevo acuerdo laboral.

Los concejales opositores consideraron inoportuno analizar y aprobar un contrato colectivo de gran envergadura a poco más de diez días de las elecciones municipales. Pese a que el oficialismo colorado contaba inicialmente con los votos para sesionar, la convocatoria no prosperó debido a la ausencia sorpresiva de tres integrantes de su propia bancada: Karina Acuña, César “Ceres” Escobar y Carlos González, cercanos a la gestión del intendente Luis Bello.

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El nuevo Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo fue suscripto entre la Intendencia y tres organizaciones sindicales: Simuca, Sitrama y Sinoema. El documento contempla una serie de beneficios y bonificaciones para los trabajadores municipales, entre ellos modificaciones en la compensación económica por terminación de la relación laboral.

Uno de los puntos más relevantes establece que el haber de retiro para funcionarios nombrados, jornaleros y contratados que se acojan a la jubilación pasará de 15 a 20 salarios, calculados sobre la última remuneración percibida por el trabajador.