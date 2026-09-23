Contrato colectivo en Asunción: tensión, ausencias y beneficios millonarios a días de elecciones municipales

Fracasó este miércoles, ante la falta de cuórum; el intento de que el nuevo contrato colectivo de trabajo de la Municipalidad de Asunción ingrese oficialmente a la Junta Municipal, donde debe ser refrendado o rechazado por los concejales; La jornada, bastante tensa, estuvo marcada por una jugada de la oposición y ausencias clave del oficialismo colorado.

Lea más: https://www.abc.com.py/politica/2026/09/22/otra-caja-paralela-en-la-municipalidad-de-asuncion/

El contrato colectivo, firmado por el intendente Luis Bello (ANR-HC) y tres gremios sindicales a escasos días de las elecciones municipales, previstas para este 4 de octubre, genera un fuerte choque político por sus millonarios beneficios, la exclusión de otros sindicatos y las sospechas de un trasfondo netamente electoral, a favor del candidato oficialista a intendente, el colorado Camilo Pérez (ANR-cartista).

La jugada opositora y las ausencias clave que dinamitaron la sesión en la Junta Municipal

El intento de sesión ordinaria previsto para este miércoles, en la Junta Municipal de Asunción, no corrió debido a la imposibilidad de reunir el quórum legal necesario para dar ingreso formal al mensaje de la Intendencia, que remitía el nuevo contrato colectivo de trabajo.

En un ambiente tenso, que incluía la presión de los funcionarios municipales que acudieron en masa, además de políticos de distintos movimientos, candidatos a concejales; la bancada opositora optó por no presentarse en la sala de sesiones como medida de rechazo, al considerar totalmente inoportuno el estudio y análisis de un acuerdo laboral de gran envergadura a poco más de diez días de los comicios municipales.

Pese a esta maniobra de los opositores, el oficialismo del Partido Colorado contaba inicialmente con los números para sesionar, pero esto no fue posible debido a la ausencia sorpresiva de tres concejales de su propio sector: Karina Acuña, César “Ceres” Escobar y Carlos González, todos ellos cercanos a la gestión del intendente Luis Bello.

Ante este tropiezo político, que dejó en evidencia fisuras internas en plena recta final electoral, el oficialismo actuó con velocidad para intentar bajar la presión de los sindicatos. El vicepresidente de la Junta, el concejal Mariano Cáceres (ANR-catista), confirmó que convocó de urgencia a una sesión extraordinaria para mañana, jueves, a las 09:00, para destrabar el expediente.

¿Qué establece el nuevo contrato colectivo? Aumentos, bonificaciones y beneficios

El nuevo Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo fue suscripto entre la Intendencia Municipal y tres de las organizaciones sindicales de la comuna:

Sindicato Municipal de Trabajadores de la Ciudad de Asunción ( Simuca )

Sindicato Municipal de Trabajadores de la Ciudad de Asunción ( Sitrama )

Sindicato de Obreros y Empleados de la Municipalidad de Asunción (Sinoema).

Entre sus puntos más destacados figura el incremento sustancial en el haber de retiro o compensación económica por terminación de la relación laboral, el cual pasa de 15 a un total de 20 salarios aplicables a funcionarios nombrados, jornaleros y contratados que se acojan a los beneficios de la jubilación. El pago será calculado sobre el último salario percibido por el beneficiario.

Lea más: Asunción: 21 de 24 candidatos a concejales de Camilo ya viven del Estado

Asimismo, el documento pactado incorpora un incremento del 5% en la escala de bonificación por antigüedad que se abona de forma anual cada mes de febrero, contemplando porcentajes diferenciados que van desde el 25% para quienes registren entre 5 y 10 años de servicio, hasta alcanzar el 100% del salario mínimo legal vigente para aquellos funcionarios que superen los 40 años de antigüedad en la institución.

El acuerdo también contempla aumentos en los incentivos económicos orientados a la profesionalización y al control de la asistencia, estableciendo un reconocimiento mensual equivalente al 65% (antes era de 50%) del salario mínimo legal para títulos universitarios de cuatro años o más de estudio, y del 35% (25%) para títulos técnicos. También mantiene vigente una cláusula “anti planilleros”, que establece un premio trimestral del 7% condicionado al cumplimiento estricto de la asistencia y puntualidad.

El reclamo de los sindicatos excluidos: “Un contrato colectivo sin presupuesto sería letra muerta”

La respuesta de los sectores sindicales que quedaron marginados de la mesa de negociación no tardó en llegar. Silvia Araujo, secretaria general del Sindicato de Funcionarios y Obreros de la Municipalidad de Asunción (Sifoma), uno de los gremios excluidos, aclaró que no se oponen al contrato colectivo en sí, sino a la forma de la negociación, la inoportunidad política y la falta de sostenibilidad financiera.

Enfatizó que “el reclamo de la coordinadora, de la cual forma parte de mi sindicato, es el no habérsenos dado participación, a pesar de haberlo pedido en tiempo y forma. Eso es una abierta violación a la libertad sindical por parte de la administración”.

Lea más: “Basta de comprar votos con nuestro dinero”, dice diputada a Bello ante firma de contrato colectivo

La dirigente sindical también advirtió sobre la inviabilidad financiera de aprobar compromisos económicos sin respaldo real en las arcas municipales, sintetizando el dilema con una contundente advertencia sobre el valor efectivo de la normativa: “Un contrato colectivo sin presupuesto sería letra muerta”.

“Yo quisiera que la administración municipal envíe a la Junta un calendario de cómo y cuándo va a cumplir los compromisos pendientes con los más de 400 compañeros jubilados que hoy siguen esperando que se les cancele sus 15 salarios [...]. El sentido común me dice, si 15 no se cumple, ¿cómo se cumpliría 20?”, cuestionó la dirigente gremial.

Las duras críticas de la oposición: “Un fin 100% electoral, secretismo y falta de transparencia”

Desde la oposición en la Junta Municipal cuestionaron los tiempos y las formas elegidas por el oficialismo para impulsar la homologación de este acuerdo laboral. El concejal Álvaro Grau (PQQ) calificó la firma y la repentina tramitación del contrato como una maniobra descarada de corte netamente proselitista orientada a asegurar votos a las puertas de las elecciones. Argumentó que un acuerdo de esta trascendencia debe ser encarado por la siguiente administración municipal, independiente de quién resulte electo.

Lea más: Cuánto le cuestan a la Municipalidad de Asunción los seccionaleros de Camilo Pérez

Grau denunció además el hermetismo con el que se manejaron los términos de la negociación colectiva, asegurando que las tratativas se cocinaron bajo un riguroso secretismo y a espaldas de la ciudadanía, a pesar de que el cumplimiento de los beneficios pactados compromete directamente el dinero de los contribuyentes asuncenos.

El edil opositor centró parte de sus críticas en la nula participación otorgada al legislativo municipal durante la etapa de redacción, señalando que la gestión de Luis Bello pretendió usar a la corporación como un simple instrumento de trámite administrativo rápido. “Cómo algo se va a hacer si después la Junta tiene que aprobar y ni siquiera participó del proceso. No se puede tener en cuenta solamente a la Junta Municipal para que sea un pasa papeles”, reclamó.

La defensa de los sindicatos: un proceso de un año, el escudo ante despidos

Ante las acusaciones de improvisación electoral, la postura oficial de los sindicatos firmantes fue defendida firmemente por Alberto Gaona, secretario general de Sitrama, quien rechazó tajante que el acuerdo constituya un pacto exprés de última hora.

Gaona argumentó que el documento no representa un contrato nuevo, sino una adenda y actualización técnica concebida para adecuar los derechos vigentes al marco de la Ley Nº 7445, del Servicio Civil, producto de mesas de trabajo mantenidas ininterrumpidamente durante más de un año con la patronal.

Lea más: Desagüe del Abasto: a seis meses de la promesa de Bello, Aztecas sigue cerrada y sin obreros

Pese a negar que se trate de una presión electoral, el líder sindical justificó la urgencia de blindar los derechos laborales ante un eventual escenario de alternancia política en el sillón municipal y los temores de represalias masivas contra los funcionarios de carrera.

“Le estamos protegiendo a ese trabajador porque no sabemos. Soledad Núñez dice que va a echar a 5.000 personas. Soledad Núñez y sus acólitos se pasan amenazándonos que nos van a despedir”, dijo Gaona.

Acalorada sesión: roces entre concejales y candidatos con funcionarios

El intento de sesionar se dio en medio de un clima de tensión, sobre todo por la presencia de funcionarios y dirigentes sindicales que buscaban ejercer presión sobre los concejales para que se dé ingreso al nuevo contrato colectivo.

Lea más: Elecciones: Lista 3 firma acuerdo contra el transfuguismo y en apoyo a Soledad Núñez

La presencia de estas personas generó roces con algunos concejales opositores, como Álvaro Grau, quien tuvo un fuerte cruce verbal con Gladys Galeano, secretaria de Simuca. Asimismo, volvieron a registrarse incidentes entre los funcionarios y el candidato a concejal Bruno Martínez, quien fue sacado del sitio por la Policía Nacional mientras discutía con los trabajadores.

Según los últimos datos oficiales, que datan de mediados 2025, la Municipalidad de Asunción tiene unos 9.119 funcionarios en planilla. La información fue confirmada por el interventor Carlos Pereira, quien en junio tomó la administración de la comuna para investigar la gestión del intendente colorado cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez.

Nenecho renunció al puesto en agosto del año pasado, presionado por los resultados de la intervención, que además de la confirmación de 9.119 funcionarios; confirmó el descomunal desvío de G. 512.000 millones de bonos que eran para obras que no se ejecutaron. El mayor porcentaje del dinero se empleó en gastos de personal, precisamente, incluido el pago de salarios. Pereira recomendó la reducción de funcionarios y consideró que se podría prescindir de al menos 3.000, pero el sucesor de Nenecho, el colorado cartista Luis Bello, no tomó medidas al respecto.