Diputados colorados disidentes exige investigación penal a Peña

En un comunicado, la bancada del movimiento Colorado Añetete (ANR-C), se manifestó ante la grave crisis de Ueno Bank y la resolución de intervención del Banco Central del Paraguay (BCP)“que afecta a miles de ahorristas y expone recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), el dinero de “los trabajadores paraguayos”. Indica que “el escándalo internacional del desfalco de IPS salpica” a la banca matriz.

“Celebramos la detención de los directivos de Ueno Bank por el Ministerio Público como un paso necesario, pero insuficiente. La justicia no puede detenerse en los eslabones visibles de la cadena: quienes tuvieron el deber de conducir, controlar y supervisar el sistema financiero deben responder. El presidente de la República, Santiago Peña, y el presidente del BCP, Carlos Carvallo, no pueden quedar fuera de la investigación; nadie está por encima de la ley”, refiere la nota.

La bancada de Colorado Añetete indica que respalda “el juicio político al Presidente Santiago Peña, conforme al artículo 225 de la Constitución Nacional, por presunto mal desempeño de funciones, con pleno respeto al debido proceso”.

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Exigen “investigación penal”

En otro apartado del comunicado, la bancada de Colorado Añetete en Diputados también exige “una investigación penal que alcance a todos los responsables, sin excepción de cargos, y que, de comprobarse hechos punibles, quienes resulten culpables, incluidos el presidente de la República Santiago Peña, y las autoridades del BCP, sean juzgados y cumplan prisión”.

“La protección inmediata de los fondos del IPS y la devolución de los ahorros de los paraguayos, colocando el bienestar ciudadano por encima de cualquier interés político o partidario”, refiere la nota.

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Por último, la bancada de Colorado Añetete convoca “a todos los sectores políticos a anteponer el interés de la República”.

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Estos son los que integran la bancada de Colorado Añeteté

Daniel Centurión (Líder)

Mauricio Espínola

Roberto González

Luis “Tiky” González Vaesken

Juan “Juanchi” Maciel Merlo