ABC
4 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
El Observador en ABC
ABC Cardinal AM de 20:00 a 20:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
39º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Política
04 de noviembre de 2026 - 20:07

Senado remite ternas para Defensor del Pueblo y Adjunto a la Cámara de Diputados

De un total de 60 postulantes, la Cámara de Senadores conformó este miércoles las ternas de candidatos para los cargos de Defensor del Pueblo y Defensor del Pueblo Adjunto. El procedimiento parlamentario apunta a un acuerdo de reparto político entre la ANR y el PLRA.
Arriba: Walter Olmedo; Arnaldo Martínez Prieto y Alisse Riveros Caballero, ternados a Defensor del Pueblo. Abajo: Olga Paredes, Edgar Villalba y Osvaldo Andrés Battilana.

De un total de 60 postulantes, la Cámara de Senadores conformó este miércoles las ternas de candidatos para los cargos de Defensor del Pueblo y Defensor del Pueblo Adjunto. El procedimiento parlamentario apunta a un acuerdo de reparto político entre la ANR y el PLRA.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Durante la sesión ordinaria de la Cámara Alta, el senador Javier Zacarías Irún (ANR, oficialista), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, puso a consideración del pleno la lista de 60 aspirantes para la elaboración de las ternas.

¿Quiénes son los candidatos para Defensor del Pueblo?

El senador Juan Carlos “Nano” Galaverna mocionó al exintendente de José Falcón, Walter Olmedo (ANR, período 2006-2010), para el cargo de Defensor del Pueblo. Por su parte, Zacarías Irún completó la nómina con el exjuez Arnaldo Martínez Prieto y la defensora de Alto Paraná Alisse Riveros Caballero.

Lea más: Salud: “No podemos vivir a base de amparos” mientras miles quedan sin atención

Esta terna, que contó con amplio consenso y posterior aprobación del pleno, fue remitida oficialmente a la Cámara de Diputados para su tratamiento. Durante el debate, el senador Derlis Maidana (ANR, oficialista) propuso de forma testimonial a Alejandra Ramos Escudero, pero la moción no prosperó.

¿Cómo fue la votación para Defensor del Pueblo Adjunto?

Posteriormente, “Nano” Galaverna planteó la integración de la terna para Defensor del Pueblo Adjunto con Osvaldo Andrés Battilana, el exdefensor adjunto Édgar Villalba (PLRA) y Olga Paredes (PLRA), nómina que resultó finalmente acordada.

Lea más: Defensor del Pueblo: Candidatos plantean descentralización y revisar amparos por medicamentos

En contrapartida, los senadores colorados Blanca Ovelar, Ramón Retamozo y Colym Soroka propusieron de manera testimonial a Natalia Sosa, Alberto Riveros y Félix Duré, propuestas que tampoco lograron el acompañamiento de la mayoría.

¿Qué senadores destacaron a los integrantes de las ternas?

Durante las intervenciones en la plenaria, los senadores Rafael Filizzola (PDP) y Blanca Ovelar (ANR) valoraron la trayectoria del exmagistrado Martínez Prieto. En tanto, la legisladora Esperanza Martínez (Participación Ciudadana) celebró la inclusión de Olga Paredes en la nómina final.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos
Ver más
02
Nacionales
Miguel Vázquez, el unicornio que no pudo ser: una mansión, vehículos de alta gama y un mundo de lujos
Ver más
03
Economía
Directivos de Ueno Bank detenidos: quién es quién y cuál era el rol de cada uno
Ver más
04
Economía
Comunicado del Banco Atlas
Ver más
05
Economía
¿Quién es Raúl Vera Bogado?: antecedentes del candidato de Peña para el BCP
Ver más

Te puede interesar