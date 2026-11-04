Senado remite ternas para Defensor del Pueblo y Adjunto a la Cámara de Diputados

Durante la sesión ordinaria de la Cámara Alta, el senador Javier Zacarías Irún (ANR, oficialista), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, puso a consideración del pleno la lista de 60 aspirantes para la elaboración de las ternas.

¿Quiénes son los candidatos para Defensor del Pueblo?

El senador Juan Carlos “Nano” Galaverna mocionó al exintendente de José Falcón, Walter Olmedo (ANR, período 2006-2010), para el cargo de Defensor del Pueblo. Por su parte, Zacarías Irún completó la nómina con el exjuez Arnaldo Martínez Prieto y la defensora de Alto Paraná Alisse Riveros Caballero.

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Esta terna, que contó con amplio consenso y posterior aprobación del pleno, fue remitida oficialmente a la Cámara de Diputados para su tratamiento. Durante el debate, el senador Derlis Maidana (ANR, oficialista) propuso de forma testimonial a Alejandra Ramos Escudero, pero la moción no prosperó.

¿Cómo fue la votación para Defensor del Pueblo Adjunto?

Posteriormente, “Nano” Galaverna planteó la integración de la terna para Defensor del Pueblo Adjunto con Osvaldo Andrés Battilana, el exdefensor adjunto Édgar Villalba (PLRA) y Olga Paredes (PLRA), nómina que resultó finalmente acordada.

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En contrapartida, los senadores colorados Blanca Ovelar, Ramón Retamozo y Colym Soroka propusieron de manera testimonial a Natalia Sosa, Alberto Riveros y Félix Duré, propuestas que tampoco lograron el acompañamiento de la mayoría.

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¿Qué senadores destacaron a los integrantes de las ternas?

Durante las intervenciones en la plenaria, los senadores Rafael Filizzola (PDP) y Blanca Ovelar (ANR) valoraron la trayectoria del exmagistrado Martínez Prieto. En tanto, la legisladora Esperanza Martínez (Participación Ciudadana) celebró la inclusión de Olga Paredes en la nómina final.