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Política
04 de noviembre de 2026 - 17:14

Senado sanciona salvataje a ahorristas de Ueno y pasa el Ejecutivo

Dos oficiales de policía, uno en vigilancia y otro revisando documentos, en la entrada de Ueno Bank, con tráfico urbano de fondo.
Custodia policial en sucursal de Ueno Bank, luego de que el BCP decidiera el procedimiento de resolución del banco Ueno.Gentileza/Policía Nacional

La Cámara de Senadores aprobó las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados y sancionó el proyecto de ley de salvataje para los ahorristas afectados por la crisis de Ueno. El documento fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Por ABC Color
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El Senado trató y sancionó la propuesta en tercera vuelta constitucional, luego de haberla aprobado en primera instancia el martes y tras la modificación efectuada este miércoles por los diputados. Estos últimos devolvieron el expediente con carácter de urgencia a la Cámara Alta, donde se sancionó esta misma tarde.

Lea más: ¿Qué establece el proyecto de ley aprobado en el Senado para los ahorristas de Ueno Bank?

¿Cómo y cuánto cobrarán los ahorristas estafados de Ueno?

Con esta normativa se amplía el alcance de la Ley N° 2334/03, creada en 2003 como un fondo de garantía tras las crisis bancarias de los años 90. De esta manera, los ahorristas podrán recuperar hasta G. 121 millones (equivalentes a 40 salarios mínimos) por persona, en un plazo de entre 24 horas y cinco días posteriores a la promulgación de la ley. Se calcula que el desembolso requerirá unos US$ 80 millones del fondo de garantía.

¿Qué decidió el Senado sobre la ley de salvataje a Ueno?

Durante el debate, el senador Silvio Ovelar (ANR, oficialista) solicitó aprobar las modificaciones introducidas por Diputados, al sostener que los cambios no alteraban el objetivo central del proyecto. Por su parte, Dionisio Amarilla (liberocartista) indicó que en esta primera instancia los ahorristas tendrán una restitución de hasta 40 salarios mínimos o G. 120 millones. Aclaró además los detalles del régimen para quienes mantengan pasivos y saldos, subrayando que únicamente se debitarán las deudas vencidas.

En Diputados, uno de los artículos modificados fue el 1 bis, en su inciso b, en el que se mantuvo la parte que se establece que “para determinar el saldo neto, se considerarán las obligaciones vencidas del depositante con la entidad y se compensarán con la totalidad de sus depósitos en ella”.

Esto evita que del dinero que tenían en sus cuentas, se debite por ejemplo, de golpe, la totalidad de lo que hayan tenido como deuda con Ueno, sino simplemente los correspondiente a cuotas vencidas.

Sí se eliminó la parte donde se establecía que “a todos los titulares de tarjetas de crédito se les aplicará el descuento del pago mínimo mensual, salvo que el titular autorice expresamente el pago de un importe superior o del saldo total adeudado”.

A su turno, Lilian Samaniego (ANR) pidió el cierre del debate para pasar directamente a la votación. No obstante, la senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) cuestionó que la Cámara Baja haya elevado el plazo de devolución de los fondos —que inicialmente era de un máximo de 24 horas— a un rango de entre 24 horas y cinco días.

Con esta sanción el proyecto será derivado al Poder Ejecutivo para su consideración.

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