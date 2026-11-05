ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Doble B
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Doble B
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
25º
Ahora
ver más
25º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.130
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Política
05 de noviembre de 2026 - 19:47

Prosigue juicio político para Peña, dice Celeste Amarilla

Al quedar sin quórum la sesión de la Bicameral, el titular del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez (ANR) anunció que proseguirá el proceso de juicio político para el presidente Santiago Peña, según dijo la senadora Celeste Amarilla.

Por María Teresa Blanco
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La sesión de la Bicameral quedó sin quórum debido a que los miembros de la bancada “dura” del oficialismo se percataron que estaban perdiendo en su intención de aceptar la renuncia del presidente Santiago Peña.

Lea más: EN VIVO, Caso Ueno: el Congreso trata la renuncia de Santiago Peña cuyo paradero se desconoce

Al respecto, la senadora Celeste Amarilla (PLRA) indicó que ante esta situación y a no ser aceptada la renuncia de Peña el titular del Congreso Nacional Basilio “Bachi” Núñez anunció que prosigue el proceso de juicio político.

La parlamentaria liberal indicó que de todas formas se contaba con los votos para rechazar la renuncia del mandatario y someterlo al juicio político y que la salida del los diputados oficialista fue solo para “ganar” tiempo.

Lea más: A Tacumbú o Emboscada: Peña no puede salir e irse a su quinta en San Bernardino, dice Paredes

La votación estaba 31 votos por rechazar la renuncia y 26 a favor de aceptar la renuncia de Santiago Peña.

Según los primeros datos la sesión extra de la Cámara de Senadores será convocada , aunque se desconoce el horario.

Lo
más leído
del día

01
Política
Renunció Santiago Peña: la caída del Presidente por el caso Ueno Bank
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: no habrá correo; el BCP habilitará plataforma de registro y consulta para ahorristas afectados
Ver más
03
Política
Diputados aprueban juicio político contra Santiago Peña, pese a su renuncia
Ver más
04
Política
Reunión clave en la ANR: Cartes y Alliana planifican sucesión presidencial
Ver más
05
Economía
¡Atención clientes de Ueno! Este es el mail oficial para el cobro del anticipo y el correo debe llegar hoy
Ver más

Te puede interesar