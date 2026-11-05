Senado blinda a ministro Carlos Giménez y rechaza su desafuero en juicio por agresión

De esta manera, el pleno de la Cámara Alta, prácticamente sin debate y en menos de cinco minutos, repitió su práctica de blindar a sus miembros ante la Justicia.

El senador Ramón Retamozo (ANR), vocero de la comisión de Asuntos Constitucionales, señaló que el Juzgado Penal de Garantías a cargo de la Jueza Mesalina Fernández Franco comunicó al Congreso la querella autónoma contra Carlos Giménez Díaz por la supuesta comisión de los hechos punibles de maltrato físico, lesión, amenaza y daño, tipificados en los artículos 110, 111, 122 y 157 del Código Penal, para un estudio y consideración profunda.

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¿Qué argumentos jurídicos utilizó el Congreso para rechazar la medida?

El legislador agregó que la Comisión de Asuntos Constitucionales solicitó el parecer jurídico al asesor externo Marcos Köhn Gallardo, quien concluyó que Giménez «goza de las inmunidades establecidas en el artículo 191 de la Constitución Nacional».

Retamozo indicó que el secretario de Estado fue convocado y escuchado a los efectos de ejercer su defensa. Durante su intervención, el afectado relató que la querella en su contra tuvo origen tras un accidente de tránsito que involucró a su pareja, y sostuvo que «conforme a los montos exorbitantes que se están solicitando, se puede concluir que la acción tiene una finalidad extorsiva».

¿Cuáles son los antecedentes legales en casos similares dentro del Senado?

El vocero de la comisión señaló además que, al analizar el expediente, se concluye que no existe mérito suficiente para hacer lugar al desafuero.

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Asimismo, recordó que se cuenta con el antecedente de que en una causa similar por un hecho de acción privada, el pleno resolvió el 5 de marzo de 2025 rechazar el desafuero del senador Colym Soroka (ANR).

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Dicha solicitud había sido impulsada por la jueza penal del Tribunal de Sentencia N° 2 de Encarnación, Nilda Beatriz Caballero Ramírez, en el marco de una demanda por supuesta calumnia promovida por el intendente de Hohenau, Enrique Oswin Hahn Villalba (ANR). Este último incluso fue condenado por agredir al senador.