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Política
05 de noviembre de 2026 - 06:00

Senado blinda a ministro Carlos Giménez y rechaza su desafuero en juicio por agresión

Carlos Giménez, ministro de Agricultura y senador con permiso.
Carlos Giménez, ministro de Agricultura y senador con permiso.

La Cámara de Senadores resolvió rechazar el pedido de desafuero y blindar judicialmente al senador con permiso y actual ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, en el marco de un juicio por presunta agresión.

Por ABC Color
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De esta manera, el pleno de la Cámara Alta, prácticamente sin debate y en menos de cinco minutos, repitió su práctica de blindar a sus miembros ante la Justicia.

El senador Ramón Retamozo (ANR), vocero de la comisión de Asuntos Constitucionales, señaló que el Juzgado Penal de Garantías a cargo de la Jueza Mesalina Fernández Franco comunicó al Congreso la querella autónoma contra Carlos Giménez Díaz por la supuesta comisión de los hechos punibles de maltrato físico, lesión, amenaza y daño, tipificados en los artículos 110, 111, 122 y 157 del Código Penal, para un estudio y consideración profunda.

Lea más: Senado rechazará pedido de desafuero del ministro Carlos Giménez

¿Qué argumentos jurídicos utilizó el Congreso para rechazar la medida?

El legislador agregó que la Comisión de Asuntos Constitucionales solicitó el parecer jurídico al asesor externo Marcos Köhn Gallardo, quien concluyó que Giménez «goza de las inmunidades establecidas en el artículo 191 de la Constitución Nacional».

Marcos Köhn Gallardo, conocido jurista de nuestro país. Fue juez en lo penal, y candidato a ministro de la Corte.
Marcos Köhn Gallardo, conocido jurista de nuestro país. Fue juez en lo penal, y candidato a ministro de la Corte.

Retamozo indicó que el secretario de Estado fue convocado y escuchado a los efectos de ejercer su defensa. Durante su intervención, el afectado relató que la querella en su contra tuvo origen tras un accidente de tránsito que involucró a su pareja, y sostuvo que «conforme a los montos exorbitantes que se están solicitando, se puede concluir que la acción tiene una finalidad extorsiva».

¿Cuáles son los antecedentes legales en casos similares dentro del Senado?

El vocero de la comisión señaló además que, al analizar el expediente, se concluye que no existe mérito suficiente para hacer lugar al desafuero.

Imagen ilustrativa: a la izquierda, el senador colorado Coylm Soroka y a la derecha, el intendente de Hohenau, Enrique Hahn Villalba.
Imagen ilustrativa: a la izquierda, el senador colorado Coylm Soroka y a la derecha, el intendente de Hohenau, Enrique Hahn Villalba.

Asimismo, recordó que se cuenta con el antecedente de que en una causa similar por un hecho de acción privada, el pleno resolvió el 5 de marzo de 2025 rechazar el desafuero del senador Colym Soroka (ANR).

Lea más: Intendente de Hohenau, condenado por agredir al senador Colym Soroka

Dicha solicitud había sido impulsada por la jueza penal del Tribunal de Sentencia N° 2 de Encarnación, Nilda Beatriz Caballero Ramírez, en el marco de una demanda por supuesta calumnia promovida por el intendente de Hohenau, Enrique Oswin Hahn Villalba (ANR). Este último incluso fue condenado por agredir al senador.

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