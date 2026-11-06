Ayolas: intendente pide a la Contraloría auditar las finanzas municipales

José Mutti confirmó este viernes que firmó el pedido oficial de intervención ante la Contraloría General de la República (CGR), con el objetivo de auditar las finanzas de la Municipalidad de Ayolas y obtener un dictamen claro sobre la situación económica y los recursos de la institución.

En ese sentido, adelantó que el próximo lunes presentará un informe detallado sobre las deudas municipales heredadas de la administración anterior, encabezada por el exintendente Carlos Duarte (ANR-HC).

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Con respecto a la recaudación en impuestos y tasas, reconoció que los ingresos actuales son sumamente bajos, aunque aclaró que todavía no cuenta con las cifras definitivas del balance preliminar.

Emergencia por El Niño y obras bajo la lupa

Por otra parte, Mutti señaló que ayer mantuvo una reunión con otros intendentes del departamento de Misiones y el gobernador Richard Ramírez (ANR-HC), con el propósito de coordinar acciones ante los posibles efectos del fenómeno climático El Niño.

Sin embargo, indicó que el encuentro fue breve debido a que el Ejecutivo departamental debió trasladarse de urgencia a Asunción a raíz de la situación política que atraviesa el país por la deuda de ueno bank.

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Durante la reunión, los intendentes también expresaron su preocupación por la ejecución de las obras de empedrado en el departamento, enmarcadas en el programa Plan 1.000, que consiste en la pavimentación de 1.000 kilómetros de caminos en diversos distritos del país, con financiamiento de Itaipú. En ese contexto, solicitaron los informes correspondientes para verificar el estado de los trabajos en el distrito de Ayolas.

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