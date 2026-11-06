ABC
6 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
30º
Ahora
ver más
30º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
33º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Política
06 de noviembre de 2026 - 20:57

Gustavo Leite agradeció a manifestantes por resistir

Manifestantes con rostros cubiertos, sosteniendo banderas y carteles, mientras una bandera se quema en un entorno urbano tenso.
Carteles con leyenda de Santi "vende patria" en la plaza frente al Congreso Nacional.

El senador Gustavo Leite (ANR) agradeció a los paraguayos por resistir y por insistir con la destitución de Santiago Peña, de quien dijo debía salir “con deshonra por traición a la patria”.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El senador cartista Gustavo Leite indicó que Santiago Peña debe ser tratado como un militar que traicionó a la patria y deshonrarlo.

“Él traicionó a la patria. Su única misión era no robar y no dejar robar. Debe ser destituido como los militares con deshonra por traicionar al país”, dijo Gustavo Leite.

Lea más: “Debe ir directo a Tacumbú”: Villalba exige la detención inmediata de Santiago Peña

El senador cartista también se acordó de los manifestantes y de los ahorristas que fueron estafados por Ueno Bank, por resistir, dar ánimos y presionar a muchos parlamentarios para continuar con el juicio político.

“Tengo que agradecerles a los paraguayos, a los manifestantes por darnos ánimos, por resistir hasta la destitución”, manifestó Leite.

Lea más: Filizzola: El “compinche” fue Alliana, el contralor blanqueó y el fiscal general ignoró las denuncias

En otro momento, el parlamentario instó también a la ciudadanía a no olvidar a las autoridades que estuvieron involucradas en el escándalo de Ueno Bank y a escracharlos, pero sin violencia, sino con conciencia moral.

“Tenemos que escracharlos, no olvidar, pero sin violencia. Enviar una señal para que nadie nunca más pueda venir a reírse de nosotros de esta manera”, puntualizó Leite.

Lo
más leído
del día

01
Economía
BCP pone a circular el nuevo billete de G. 100.000: qué cambia y qué pasa con el anterior
Ver más
02
Política
Visible cambio de postura de Peña sobre plazos en juicio político
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: incautan yate de lujo y avioneta de Miguel Vázquez
Ver más
04
Policiales
Exdirectivos de Ueno Bank ya están en la ex-Tacumbú
Ver más
05
Política
Juicio Político: “Hasta contra una tribu de indios perdimos”, dice abogado defensor
Ver más

Te puede interesar