Gustavo Leite agradeció a manifestantes por resistir

El senador cartista Gustavo Leite indicó que Santiago Peña debe ser tratado como un militar que traicionó a la patria y deshonrarlo.

“Él traicionó a la patria. Su única misión era no robar y no dejar robar. Debe ser destituido como los militares con deshonra por traicionar al país”, dijo Gustavo Leite.

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El senador cartista también se acordó de los manifestantes y de los ahorristas que fueron estafados por Ueno Bank, por resistir, dar ánimos y presionar a muchos parlamentarios para continuar con el juicio político.

“Tengo que agradecerles a los paraguayos, a los manifestantes por darnos ánimos, por resistir hasta la destitución”, manifestó Leite.

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En otro momento, el parlamentario instó también a la ciudadanía a no olvidar a las autoridades que estuvieron involucradas en el escándalo de Ueno Bank y a escracharlos, pero sin violencia, sino con conciencia moral.

“Tenemos que escracharlos, no olvidar, pero sin violencia. Enviar una señal para que nadie nunca más pueda venir a reírse de nosotros de esta manera”, puntualizó Leite.