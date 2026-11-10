ABC
10 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Enfoque Cooperativo
ABC TV de 21:00:00 a 21:29:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Enfoque Cooperativo
ABC TV de 21:00:00 a 21:29:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
30º
undefined 2026-11-11
Min
22º
Máx
29º
undefined 2026-11-12
Min
24º
Máx
36º
undefined 2026-11-13
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Política
10 de noviembre de 2026 - 20:48

“Cero tolerancia a la corrupción”: advierte Alliana en reunión con ministros

Presidente de la República, Pedro Alliana junto al vicepresidente de la República, Antonio Barrios.
Presidente de la República, Pedro Alliana junto al vicepresidente de la República, Antonio BarriosGentileza

El presidente Pedro Alliana constituyó una mesa de trabajo con los ministros designados por él con la premisa “Cero tolerancia a la corrupción”. Esto tras el escándalo financiero de Ueno Bank en el que está implicado su predecesor, el expresidente Santiago Peña Palacios.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En la tarde de este martes, el presidente de la República, Pedro Alliana, se reunió junto con sus ministros en una mesa de trabajo, en la que también estuvo presente el vicepresidente de la República, Antonio Barrios.

“Ordené a los ministros del Poder Ejecutivo trabajar en equipo, con austeridad y cero tolerancia a la corrupción”, afirmó el mandatario que busca arduamente recuperar el favor de la ciudadanía tras el escándalo financiero de Ueno Bank vinculado a su dupla el expresidente Santiago Peña.

Lea más: Ueno Bank: ¿cómo se recuperarán los CDA y fondos mutuos?

En este sentido, el jefe de Estado mantuvo en los últimos días varias reuniones en el marco de la recomposición del gabinete del Poder Ejecutivo con varios nuevos nombramientos y ratificando otros.

“Los recursos del Estado son del pueblo y deben administrarse con responsabilidad”, expresó tras la reunión con los secretarios de Estado.

Alliana: “Un solo objetivo: dar respuesta a los paraguayos”

Asimismo, el mandatario expuso que se encuentran trabajando en una misma dirección buscando dar tranquilidad, respondiendo a las necesidades más urgentes de los paraguayos afectados por la crisis de Ueno Bank.

Presidente de la República constituye mesa de trabajo con sus ministros.
Presidente de la República constituye mesa de trabajo con sus ministros.

“Quiero a todas las instituciones trabajando en una misma dirección, con un solo objetivo: dar respuestas a las necesidades de los paraguayos. Mi compromiso es claro”, aseveró en su mensaje.

Cabe resaltar que en las últimas horas varios referentes de su partido incluso de la disidencia instaron al nuevo Presidente de la República, a una “barrida total” de la cúpula que respondía al entorno de Santiago Peña. No obstante con algunos cambios realizados, y otras que se dieron a conocer esta tarde, el nuevo gobernante afirmó que el Gobierno trabajará para la gente.

“Un Gobierno que trabaje para la gente, cuide los recursos públicos y dé resultados”, sostuvo Alliana.

“Respondimos con hechos”, dijo Alliana a días del escándalo que salpicó a su predecesor

El pasado viernes, Alliana fue elevado al cargo de presidente de la República tras la destitución de su dupla Santiago Peña Palacios vía juicio político al detectarse vínculo con el caso Ueno Bank.

Mesa de trabajo entre presidente, vicepresidente y ministros.
Mesa de trabajo entre presidente, vicepresidente y ministros.

En este sentido, el nuevo jefe de Estado aseguró estar respondiendo con hechos, tras realizarse el 95% del pago de ahorristas afectados por el banco caído.

“Compatriotas: A días de la resolución de Ueno Bank, respondimos con hechos: completamos el pago a casi el 95% de los ahorristas”, manifestó pese a que el desfalco se dio bajo la administración de su partido y mismo movimiento político.

Lea más: “Ningún cargo está asegurado”: Gobierno de Alliana anuncia hoy más cambios

Por otra parte, precisó que el remanente será abonado hasta mañana, conforme a la ley del Congreso.

“Pagamos a 1.740.000 ahorristas, equivalente a 330 millones de dólares del Fondo de Garantía de Depósitos. Aportantes y jubilados del sector público: la recuperación de los recursos previsionales tendrá prioridad. Vamos a trabajar hasta que cada familia recupere la tranquilidad que se merece”, concluyó.

Lo
más leído
del día

01
Política
Familiares de Peña presentaron amparo para impedir que el MEF entregue información
Ver más
02
Nacionales
Video: abrieron la bóveda de la mansión de Santiago Peña y esto fue lo encontrado
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: ¿cómo se recuperarán los CDA y fondos mutuos?
Ver más
04
Policiales
Miguel Vázquez está solo en una celda para tres, no tiene tele ni aire y no puede salir de su pabellón
Ver más
05
ABC en el Este
Operación Dragon Ball: incautan bienes por más de G. 9.780 millones en megaesquema de contrabando fronterizo
Ver más

Te puede interesar