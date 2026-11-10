“Cero tolerancia a la corrupción”: advierte Alliana en reunión con ministros

En la tarde de este martes, el presidente de la República, Pedro Alliana, se reunió junto con sus ministros en una mesa de trabajo, en la que también estuvo presente el vicepresidente de la República, Antonio Barrios.

“Ordené a los ministros del Poder Ejecutivo trabajar en equipo, con austeridad y cero tolerancia a la corrupción”, afirmó el mandatario que busca arduamente recuperar el favor de la ciudadanía tras el escándalo financiero de Ueno Bank vinculado a su dupla el expresidente Santiago Peña.

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En este sentido, el jefe de Estado mantuvo en los últimos días varias reuniones en el marco de la recomposición del gabinete del Poder Ejecutivo con varios nuevos nombramientos y ratificando otros.

“Los recursos del Estado son del pueblo y deben administrarse con responsabilidad”, expresó tras la reunión con los secretarios de Estado.

Alliana: “Un solo objetivo: dar respuesta a los paraguayos”

Asimismo, el mandatario expuso que se encuentran trabajando en una misma dirección buscando dar tranquilidad, respondiendo a las necesidades más urgentes de los paraguayos afectados por la crisis de Ueno Bank.

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“Quiero a todas las instituciones trabajando en una misma dirección, con un solo objetivo: dar respuestas a las necesidades de los paraguayos. Mi compromiso es claro”, aseveró en su mensaje.

Cabe resaltar que en las últimas horas varios referentes de su partido incluso de la disidencia instaron al nuevo Presidente de la República, a una “barrida total” de la cúpula que respondía al entorno de Santiago Peña. No obstante con algunos cambios realizados, y otras que se dieron a conocer esta tarde, el nuevo gobernante afirmó que el Gobierno trabajará para la gente.

“Un Gobierno que trabaje para la gente, cuide los recursos públicos y dé resultados”, sostuvo Alliana.

“Respondimos con hechos”, dijo Alliana a días del escándalo que salpicó a su predecesor

El pasado viernes, Alliana fue elevado al cargo de presidente de la República tras la destitución de su dupla Santiago Peña Palacios vía juicio político al detectarse vínculo con el caso Ueno Bank.

En este sentido, el nuevo jefe de Estado aseguró estar respondiendo con hechos, tras realizarse el 95% del pago de ahorristas afectados por el banco caído.

“Compatriotas: A días de la resolución de Ueno Bank, respondimos con hechos: completamos el pago a casi el 95% de los ahorristas”, manifestó pese a que el desfalco se dio bajo la administración de su partido y mismo movimiento político.

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Por otra parte, precisó que el remanente será abonado hasta mañana, conforme a la ley del Congreso.

“Pagamos a 1.740.000 ahorristas, equivalente a 330 millones de dólares del Fondo de Garantía de Depósitos. Aportantes y jubilados del sector público: la recuperación de los recursos previsionales tendrá prioridad. Vamos a trabajar hasta que cada familia recupere la tranquilidad que se merece”, concluyó.