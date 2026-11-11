Juicio político a Emiliano Rolón: diputados preparan el libelo acusatorio y lo acusan de proteger a Peña

Hoy, cerca de las 10:00, llegó el borrador de libelo acusatorio contra el Fiscal General del Estado (FGE), Emiliano Rolón a la Cámara de Diputados y se empezó a repartir para ajustar detalles antes de proceder mañana a la firma, atendiendo a que la mayoría de los legisladores concurrirán a la sesión extraordinaria para tratar el Presupuesto de Gastos de la Nación 2027.

Los diputados Rocío Vallejo (Partido Patria Querida), Federico “Freddy” Franco y Dalia Estigarribia (ambos PLRA, Nuevo Liberalismo) empezaron ya hoy a analizar los posibles escenarios, pero adelantando su claro respaldo a someter a juicio político y destituir al Fiscal General del Estado, a quien consideran “cómplice” por inacción e incluso pasible del delito de “frustración de la persecución penal” de Peña y otros implicados en el caso Ueno.

“Rolón protege este esquema criminal. Se tiene que ir. Es autor de la frustración de la persecución penal”, afirmó contundentemente la diputada Rocío Vallejo (PPQ), una de las que encabeza este nuevo pedido de juicio político, que detalló una serie de acciones u omisiones “cómplices” de Rolón a favor de Peña.

“Ya tenemos previamente terminado el libelo acusatorio; estamos haciendo algunas correcciones de forma, conversando con los compañeros liberales, con los colorados disidentes. Los del tercer espacio estamos todos, y como mañana tenemos sesión extraordinaria convocada para presupuesto, vamos a ponerlo a disposición de todos los compañeros para la firma pertinente”, acotó Vallejo.

Entre ellas, destacó que la sospechosamente lenta reacción de Rolón como cabeza del Ministerio Público habría permitido que en los primeros dos días de abierto el caso, los eslabones del presunto esquema criminal de Ueno Bank y el mandatario, puedan desaparecer bienes y documentación vital para la causa.

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“Él lo que hizo fue darles tiempo para que ellos vacíen todos los lugares de documentación, de bienes muebles que tengan mucho valor, un cuadro, dinero en efectivo, joyas, los relojes de Peña”, reclamó Vallejo.

En su carácter de exfiscala, remarcó que Rolón, además de asignar de entrada una ínfima cantidad de fiscales en los dos equipos para la cantidad de aristas a cubrir, tampoco previó solicitar que inmediatamente la policía resguarde los lugares a ser allanados como ser la mansión en San Bernardino, e incluso demoró un par de días en requisar el teléfono celular de Peña cuando ya estaba en carácter de detenido.

La legisladora también hizo una vez más un llamado a sus colegas, sobre todo a la mayoría colorada oficialista, pero sobre todo a la ciudadanía para que apoyen esta iniciativa, ya que de lo contrario, temen que no haya justicia para la inmensidad de personas afectas.

“Quiero pedirle a la ciudadanía una vez más, porque ellos son los protagonistas de esta historia de la República del Paraguay, que nos apoyen con este pedido”, sostuvo Vallejo.

Vallejo finalmente dijo que, pese a que la presentación eventualmente sería mañana, la convocatoria a una extraordinaria para tratar el juicio político sería para la siguiente semana.

Lo de “inútil” viene de hace rato, dice Dalia Estigarribia

La diputada Dalia Estigarribia (PLRA, Nuevo Liberalismo) también remarcó que la inoperancia de Rolón no se limita a este cargo, sino que incluso cuando Peña estuvo en el poder, lo cual tendría relación con el hecho de que se reunía secretamente con Peña en Mburuvicha Roga, según se evidenció con el caso de los “Sobres del Poder”.

“Inútil desde todo punto de vista (es Rolón). Porque acá Presupuesto se le dio bastante y que sabe que nos diga que tiene pocos fiscales o que no vieron algunas evidencias. Siempre estuvo afín al Poder Ejecutivo, a los poderes de turno. Entonces, la confianza nosotros no le tenemos al fiscal general”, dijo Estigarribia.

“Fredy” Franco dice habría apoyo pleno del PLRA

El diputado Federico “Fredy” Franco (PLRA, Nuevo Liberalismo), uno de los fiscales acusadores en el juicio político contra Santiago Peña, dijo que si bien los 23 votos del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) tienden a apoyar el juicio político a Emiliano Rolón, esperan refrendar esta posición mañana en reunión del Directorio partidario.

De todos modos, recordó que el Consejo Parlamentario de PLRA, integrado por diputados y senadores liberales, ya se pronunció a favor del juicio político y nada más a fin de reforzar esta posición, esperan que el Directorio, que tiene reunión fijada para mañana a las 18:00, saque también un pronunciamiento en respaldo.

“Realmente no hay que dilatar, a medida que pasa el tiempo, el fiscal general se está embarrando cada vez más”, dijo Franco, que aclaró que aquí no hay cuestiones personales contra Rolón, sino que en vez de actuar a tiempo y salvar esta situación, está actuando ya sobre la leche derramada.

“Los fiscales están actuando como si fuera que estamos haciendo una autopsia sobre un cadáver. O sea, todas las evidencias están a la luz y lo que nosotros resaltamos es por qué no se actuó con firmeza a tiempo para tomar la decisión y evitar que el daño pueda ser mayor”, señaló Franco.

Esto, ya que legisladores de la oposición ya en el 2025 denunciaron penalmente a Peña por su presunto enriquecimiento ilícito y la Fiscalía cajoneó el caso.