La ciudadanía ya no digiere el cuento de Payo Cubas, dice diputada Ortega

La diputada Johanna Ortega indicó que si bien ahora con el escándalo de Ueno Bank se puso en pausa las conversaciones para la firma de un acuerdo de una chapa única de la oposición en el 2028 ella no tiene dudas de que irán unidos todos los partidos de la oposición.

“Hay una conciencia ahora, de que así como se pudo en Asunción también se puede avanzar en un proyecto país sobre un proceso de unidad. Solo que ahora nos estamos concentrando en la búsqueda de justicia con el caso Ueno Bank”, sostuvo la diputada Johanna Ortega.

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Por otro lado, la parlamentaria indicó que si bien en la oposición hay una gran cantidad de partidos y movimientos, la mayoría de los líderes están en la mesa de diálogo en busca de la unidad, principalmente porque la ciudadanía exige una chapa única.

“Hay críticas de la ciudadanía a que surja algo como Paraguayo Cubas. Lo que pasó con Paraguayo Cubas en las elecciones pasadas, la división de la oposición, es algo que la ciudadanía ya no digiere; prueba de eso es lo que surgió en la manifestación. Hay una exigencia de la ciudadanía para la unidad”, dijo la diputada.

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Payo escrachado durante marchas

El polémico líder del Partido Cruzada Nacional fue escrachado durante las marchas ciudadanas que surgieron tras la quiebra de Ueno Bank.

Los manifestantes le cuestionaron por los impresentables que metió al Congreso Nacional que luego pasaron al cartismo como el diputado Jatar Fernández y los ahora ex senadores; Norma “Yamy Nal” Aquino, Javier “Chaqueñito” Vera y Zenaida Delgado.

Johanna Ortega indicó que el personalismo debe ser dejado de lado y que todos los líderes de la oposición deben sentarse a trabajar por un proyecto país. Agregó que, el Partido Colorado, a pesar de sus conflictos internos, su fortaleza institucional es la unidad, entonces los opositores también deben buscar la unidad.

“La ciudadanía ya no digiere la división. La gente ya no se traga ese cuento de yo, vos y si no nos ponemos de acuerdo entonces tenemos que ir separados. Ahora debemos centrarnos en el proyecto país”, dijo Ortega.

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Manifestó además que ya tuvieron una experiencia positiva en Asunción por lo cual deben sentarse a ver quien es la figura mejor posicionada y trabajar desde allí.

“Los colorados son prácticos, mientras las cuentas le cierran siempre irán juntos. Esa es su fortaleza. Nosotros somos muchos partidos, ese es nuestro problema. Tenemos distintos partidos, más el Partido Liberal que es el principal partido de la oposición, pero hay que avanzar hacia la unidad”, puntualizó.

La diputada agregó que con el escándalo de Ueno Bank la oposición hizo un buen ejercicio de unidad en ambas cámaras del Congreso Nacional y que es experiencia se va a reflejar en el 2028.