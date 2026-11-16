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Política
16 de noviembre de 2026 - 11:15

Nakayama plantea unidad liberal y candidatura de consenso para 2028

Hombre sonriendo con camiseta azul y gorra, rodeado de trofeos dorados y plateados en un ambiente interior verde.
Eduardo Nakayama, senadion nacional.Jesús Riveros

SAN IGNACIO, Misiones. El senador Eduardo Nakayama instó a superar las divisiones internas del PLRA y a trabajar por una candidatura de consenso para enfrentar al Partido Colorado.

Por Jesús Riveros
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El senador Eduardo Nakayama planteó la necesidad de alcanzar la unidad interna del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y consensuar una candidatura presidencial para las elecciones generales de 2028.

El legislador destacó los resultados obtenidos por la oposición en las elecciones municipales del pasado 4 de octubre y sostuvo que las victorias registradas en diferentes distritos del país demuestran que existe la posibilidad de disputar el poder al Partido Colorado.

“Y eso tenemos que meternos en la cabeza, que podemos ganar, que nadie nos saque el sueño de que nosotros podemos ganar y que podemos llegar a la Presidencia de la República”, expresó Nakayama.

Lea más: Diputado liberal denuncia concentración de poder y saqueo al Estado

El senador mencionó y destacó las victorias opositoras en San Ignacio, Carapeguá, San Pedro del Ycuamandiyú y Asunción, además de la retención de otras administraciones municipales.

En ese contexto, sostuvo que los resultados electorales permitieron posicionar a la oposición en igualdad de condiciones con el Partido Colorado de cara a las próximas elecciones generales.

“Aquí en San Ignacio y en otros distritos han salvado justamente la bandera que nos ha permitido posicionarnos en igualdad de condiciones con el Partido Colorado para disputar las elecciones de 2028”, manifestó.

Candidatura de consenso para las elecciones generales de 2028

Eduardo Nakayama señaló que el primer paso para llegar a las elecciones de 2028 es lograr la unidad de los diferentes movimientos internos del PLRA y, posteriormente, definir un candidato de consenso que permita aglutinar a los distintos sectores del partido.

Grupo de aproximadamente 60 personas en San Ignacio, levantando manos en gesto de victoria con expresiones felices y tranquilas.
Dirigentes, referentes y simpatizantes liberales participaron en el encuentro político realizado en San Ignacio, Misiones, donde se debatió sobre la unidad partidaria y el proyecto electoral para 2028.

Aclaró que no se debe apresurar la definición de la chapa presidencial, teniendo en cuenta que el Partido Colorado recién establecería su dupla en diciembre de 2027.

“No podemos poner la carreta delante de los bueyes, y el Partido Colorado va a definir su dupla recién en diciembre del año 2027. Nosotros tenemos un largo camino por recorrer primero”, afirmó.

En ese sentido, insistió en que la prioridad debe ser la reorganización interna del liberalismo. “Lo primero que tenemos que hacer es unirnos nosotros los liberales y nombrar un candidato de consenso”, manifestó.

Lea más: Presidente del PLRA busca fortalecer el partido en Misiones con miras al 2028

El legislador destacó que actualmente existen acercamientos entre referentes de diferentes sectores partidarios y mencionó sus conversaciones con Ricardo Estigarribia y Carlos Mateo Balmelli, ambos con aspiraciones de llegar a la Presidencia de la República, como parte de los esfuerzos para construir un proyecto político común.

Asimismo, reconoció que el PLRA atravesó períodos de fuertes divisiones internas y señaló que es necesario evitar que vuelvan a repetirse los enfrentamientos que debilitaron al partido.

El planteamiento de Nakayama apunta a que el liberalismo priorice su reorganización y la construcción de acuerdos internos antes de definir quién encabezará una eventual chapa presidencial opositora para las elecciones generales de 2028.

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