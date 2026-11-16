Nakayama plantea unidad liberal y candidatura de consenso para 2028

El senador Eduardo Nakayama planteó la necesidad de alcanzar la unidad interna del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y consensuar una candidatura presidencial para las elecciones generales de 2028.

El legislador destacó los resultados obtenidos por la oposición en las elecciones municipales del pasado 4 de octubre y sostuvo que las victorias registradas en diferentes distritos del país demuestran que existe la posibilidad de disputar el poder al Partido Colorado.

“Y eso tenemos que meternos en la cabeza, que podemos ganar, que nadie nos saque el sueño de que nosotros podemos ganar y que podemos llegar a la Presidencia de la República”, expresó Nakayama.

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El senador mencionó y destacó las victorias opositoras en San Ignacio, Carapeguá, San Pedro del Ycuamandiyú y Asunción, además de la retención de otras administraciones municipales.

En ese contexto, sostuvo que los resultados electorales permitieron posicionar a la oposición en igualdad de condiciones con el Partido Colorado de cara a las próximas elecciones generales.

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“Aquí en San Ignacio y en otros distritos han salvado justamente la bandera que nos ha permitido posicionarnos en igualdad de condiciones con el Partido Colorado para disputar las elecciones de 2028”, manifestó.

Candidatura de consenso para las elecciones generales de 2028

Eduardo Nakayama señaló que el primer paso para llegar a las elecciones de 2028 es lograr la unidad de los diferentes movimientos internos del PLRA y, posteriormente, definir un candidato de consenso que permita aglutinar a los distintos sectores del partido.

Aclaró que no se debe apresurar la definición de la chapa presidencial, teniendo en cuenta que el Partido Colorado recién establecería su dupla en diciembre de 2027.

“No podemos poner la carreta delante de los bueyes, y el Partido Colorado va a definir su dupla recién en diciembre del año 2027. Nosotros tenemos un largo camino por recorrer primero”, afirmó.

En ese sentido, insistió en que la prioridad debe ser la reorganización interna del liberalismo. “Lo primero que tenemos que hacer es unirnos nosotros los liberales y nombrar un candidato de consenso”, manifestó.

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El legislador destacó que actualmente existen acercamientos entre referentes de diferentes sectores partidarios y mencionó sus conversaciones con Ricardo Estigarribia y Carlos Mateo Balmelli, ambos con aspiraciones de llegar a la Presidencia de la República, como parte de los esfuerzos para construir un proyecto político común.

Asimismo, reconoció que el PLRA atravesó períodos de fuertes divisiones internas y señaló que es necesario evitar que vuelvan a repetirse los enfrentamientos que debilitaron al partido.

El planteamiento de Nakayama apunta a que el liberalismo priorice su reorganización y la construcción de acuerdos internos antes de definir quién encabezará una eventual chapa presidencial opositora para las elecciones generales de 2028.