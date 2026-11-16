La Cámara de Diputados tiene 31 proyectos que tratar mañana en sesión. Sin embargo, lo más esperado será la presentación del líbelo acusatorio contra Emiliano Rolón, no obstante, entre los temas a analizar se encuentra el polémico proyecto de prisión perpetua impulsado por le diputado Rubén Rubín.

Se trata del proyecto de ley “que incorpora la prisión permanente revisable, en el marco de tolerancia cero contra la delincuencia, el crimen y la protección a la ciudadanía”, a diferencia de la “cadena perpetua”, que se encuentra en el punto uno del orden del día.

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Sin embargo, todo apunta que el proyecto iría al archivo debido a su incompatibilidad con los principios y garantías establecidos en la Constitución Nacional.

Por ejemplo, la Comisión de Asuntos Constitucionales emitió un dictamen de rechazo al proyecto. Entre los principales fundamentos se señala que la propuesta podría entrar en contradicción con el artículo 20 de la Constitución Nacional, que establece que las penas deben tener como finalidad la readaptación de las personas condenadas y la protección de la sociedad.

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Asimismo, se advierten posibles incompatibilidades con los principios de dignidad humana, proporcionalidad de las penas y prohibición de sanciones crueles o degradantes, contemplados en los artículos 1, 4 y 5 de la Constitución Nacional.

El dictamen de Asuntos Constitucionales coincide con los pronunciamientos de la Comisión de Legislación y Codificación, y de la Fiscalía General del Estado, cuyos análisis señalaron objeciones de carácter técnico y constitucional respecto de la propuesta.

Otros proyectos en agenda

También está en agenda el proyecto de ley que busca tipificar como delito autónomo la celebración dolosa de matrimonios prohibidos con menores de 18 años.

Así como el proyecto de ley que propone incrementar en un 10% el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) sobre los productos derivados del tabaco con el objetivo de generar recursos adicionales para el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

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También el polémico proyecto de ley “Que autoriza la transferencia laboral excepcional del personal de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones Sociedad Anónima, Copaco S.A., a instituciones del Estado”.

El proyecto establece que el traslado no se considerará un nuevo ingreso, eximiendo a los funcionarios de realizar un concurso público de oposición. Sectores críticos califican la medida como una “ley a medida” o de “canilla libre” que permitiría el blanqueo discrecional de operadores políticos dentro del aparato estatal.