Riveros apunta al Partido Colorado por la crisis de Ueno: “Los organismos de control están copados”

El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Alcides Riveros, señaló a la Asociación Nacional Republicana (ANR) como principal responsable de la crisis desatada por Ueno Bank y la destitución de Santiago Peña. Lo dijo en una entrevista en el programa En Detalles.

Para Riveros, la crisis es económica, social e institucional y no se explica por la culpa de una o dos personas. Sostuvo que se trata de un gobierno colorado, que ganó las elecciones de abril de 2023 y por eso debe asumir su responsabilidad. “Esta es una responsabilidad grande del Partido Colorado”, afirmó.

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Los organismos de control, “copados”

El dirigente liberal habló de un “copamiento total” de los organismos de control. Según dijo, el oficialismo usó su mayoría desde el inicio del gobierno y eso fue en detrimento de la institucionalidad.

Afirmó que la Contraloría, el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento están en manos del Partido Colorado. Sobre la Corte Suprema, dijo que solo hay dos opositores. “Se autocontrolan”, cuestionó, y agregó que la mayoría debe gobernar también con la minoría, que a su criterio debe ser el ente de control.

Riveros aclaró que no pide cargos para la oposición, sino que los órganos de control pasen por ella para equilibrar los poderes. Advirtió que, si no cambia ese esquema, se seguirán cambiando instituciones y quedará “la misma cosa”, con el mismo partido en los cargos.

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“No voy a ser candidato a nada”

Mirando las elecciones generales de 2028, Riveros dijo que trabajará para lograr la unidad de la oposición y que el PLRA tenga un rol protagónico. Aseguró que no será candidato. “Yo no voy a ser candidato a nada. Yo quiero construir en la oposición”, expresó.

Propuso un proyecto de país, una metodología para elegir al mejor candidato y una oposición que no busque solo el poder. Pidió serenidad, diálogo y respeto entre los opositores.

Según Riveros, hay un “antes y un después” en el país. Sostuvo que la gente ya no votará por el más popular, el más técnico o el más político. “La gente va a votar por el que le genere la confianza necesaria”, dijo. Buscará, agregó, una persona predecible y no un improvisado.

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Primero, ordenar la casa liberal

El titular del PLRA aseguró que el partido aprobará una sola candidatura y que hablará luego con los otros sectores opositores. Primero, dijo, hay que fortalecer el partido por dentro.

Describió a un PLRA “destrozado moralmente y anímicamente”, donde antes se hacía callar a quien opinaba distinto. Dijo que ahora se escucha a todos y que recorre el país con los presidentes de comité y los convencionales. Contó que estuvo en Itapúa y luego en San Ignacio, Misiones.

Pese a esa autocrítica, Riveros se mostró confiado. “Entre todos los candidatos le veo a los del Partido Liberal mejor preparado”, afirmó.