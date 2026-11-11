Contraloría resalta apertura del nuevo directorio del BCP tras negativa “ilegal” de Carvallo

El nuevo presidente del BCP, Jorge Schreiner, solicitó a la CGR una auditoría a la unidad jurídica de la casa matriz, tras la salida de todos los miembros que integraron el directorio del BCP durante el gobierno del expresidente de la República, Santiago Peña.

Ya Camilo Benítez, contralor, denunció públicamente que durante la gestión de Carlos Carvallo Spalding, de un pedido con 55 puntos solicitados tras las denuncias sobre Ueno Bank, el BCP solo respondió 8 intrascendentes, alegando el secreto bancario, lo que el titular de la CGR calificó de inconstitucional. Tanto Peña como Carvallo fueron imputados y mandados a prisión preventiva por el caso Ueno Bank.

En el caso de Carvallo, la Fiscalía lo imputó por lesión de confianza, administración en derecho propio y producción de documentos públicos de contenido falso. Cabe recordar que Fernando Rivarola, actual miembro del directorio del BCP, quien antes del colapso del banco de los exsocios de Peña era funcionario de la Superintendencia de Bancos, emitió un informe dirigido al directorio sobre faltas y excesos de las operaciones entre empresas vinculadas de Ueno Bank, tras lo cual fue comisionado a la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) por el propio Peña.

En ese sentido, Leandro Villalba, Director de Auditoría Forense de la CGR y quien lidera el equipo de contralores que ingresará a la banca matriz, destacó la apertura del nuevo directorio del BCP.

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“Es fundamentalmente buscar conocer todos los pronunciamientos, todos los pareceres, todos los dictámenes y todo lo que tiene que ver con las recomendaciones que ha hecho la unidad jurídica al BCP, al presidente y al directorio, muy en particular y muy en especial en lo que tiene que ver con Ueno Bank, la fusión entre Ueno Bank y Visión Banco, y el pase a calidad de banco de Ueno que antes era una financiera”, precisó.

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Anterior directorio del BCP hizo “interpretación falaz” de su ley

Agregó que la auditoría abarca cualquier información que pueda ser relevante para esclarecer los hechos relacionados a la falta del control de la casa matriz y cómo influyó en el colapso de Ueno Bank.

Detalló que los dictámenes y pronunciamientos emitidos son importantes para entender las determinaciones y recomendaciones que se tomaron por parte del anterior directorio del BCP y si son o no coincidentes con las recomendaciones jurídicas emitidas.

Dijo que también se va a prestar mucha atención a las alertas emitidas por parte de diferentes dependencias del BCP en todo lo que guarda relación a Ueno Bank.

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“El precedente inmediato que tenemos en el que el propio BCP negó información a la CGR amparándose en una interpretación incorrecta y falaz de la propia ley del BCP, pretendiendo ampararse supuestamente en el secreto bancario para negarle información a la CGR, que es el órgano constitucional de control”, criticó.

“Es una vergüenza que el BCP haya negado información a la Contraloría”

Recordó que la CGR se pronunció muy concretamente mediante una nota al BCP señalando su discrepancia en dos oportunidades, la última de ellas a principios de noviembre, en el marco de la auditoría que no pudo concluir de forma satisfactoria por culpa de esta negativa.

“Es una vergüenza que el BCP haya negado información a la Contraloría, pero felizmente las nuevas autoridades del BCP sí se muestran abiertas, abren el BCP al control de la Contraloría y ellos mismos hacen el pedido de esta auditoría que va a llegar a fondo de todo lo que pasó dentro de la unidad jurídica”, resaltó.

Explicó que la propia ley del BCP indica que el secreto bancario y la reserva de las actuaciones no está afectada a los pedidos del CGR, a la vez de precisar que quienes formen parte del equipo auditor sí van a tener el deber de secreto en relación a aquellas informaciones que podrían afectar el secreto bancario.

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Aclaró además que la Contraloría no está interesada puntualmente en quiénes son los ahorristas, sino determinar qué se decidió, por qué se decidió, cuáles fueron los fundamentos, en qué momento, bajo qué criterios, cuáles fueron los posibles conflictos de interés que se presentaron, entre otros puntos.

“Sabemos perfectamente que la gente de todos modos va a estar enfadada, pero nuestra función ahora es llegar a fondo de qué fue lo que aconteció para contribuir a esclarecer cada uno de los hechos. La Contraloría no es el órgano de control de los bancos y las financieras, el BCP lo es y ese control que el BCP debió hacer fue el que falló. Entonces ahora tenemos que encontrar las causas fundamentales y las fallas concretas dentro de la gestión del BCP para que esto nunca más vuelva a suceder”, sostuvo.

Resultado de auditoría estaría a principios del 2027

Dijo que tratarán de obtener resultados de la auditoría para principio del año que viene, pero que eso va a depender del volumen de la documentación que el BCP pueda proveer a la CGR, ya que se concentrarán en los documentos críticos, más relevantes relativos a la fusión entre Ueno y Visión, el pase de financiera a banco de Ueno Bank y todo lo que se hizo en el periodo de tiempo que comprende del 2021 hasta el 2026.

Una vez concluido, el informe final será derivado a la Fiscalía para contribuir al esclarecimiento y el deslinde de la responsabilidad, para individualizar las responsabilidades, “porque lo que ha acontecido no puede quedar impune”, sentenció.

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Recordó que la Contraloría fue la primera entidad que hizo una advertencia al respecto de la concentración de los fondos del IPS en muy pocos bancos, uno de ellos Ueno Bank, así como también advirtió de la falta de suficientes garantías en caso de que se presente algún tipo de problema de solvencia en la entidad bancaria que concentre esos fondos, mucho antes del colapso.

“En ese momento el Contralor General dispuso una auditoría a la Superintendencia de Bancos, que intentó avanzar, pero se encontró con la negativa antes referida de las exautoridades del BCP que no querían que se les controle”, refirió.