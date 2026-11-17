La diputada Johanna Ortega (PPS), en comunicación con ABC Cardinal, dio a conocer que ya trabajan en un eventual libelo acusatorio que están preparando contra Camilo Benítez, contralor General de la República, por su inacción en el caso de correspondencia de bienes de Santiago Peña.

“Hay un nivel de complicidad que es casi explícito entre Fiscalía y Contraloría. Recordemos aquella correspondencia de bienes que se le había hecho un poco para blanquearle a Santiago Peña después de que él haya vendido sus acciones”, manifestó.

Lea más: Juró Camilo Benítez y comienza su segundo periodo al frente de la Contraloria General

Al respecto, precisó que siempre estuvo en lista de implicados ante una evidente complicidad con la Fiscalía que considera debe ser investigado: “Creo que lo justo es que miremos en igualdad de condiciones a todos, no solamente juzgar a algunos y a otros dejarles vivitos y coleando por ahí cuando tuvieron también muchísima responsabilidad en todo lo sucedido”, aseveró.

Juicio político a contralor: “Estamos empezando a juntar los antecedentes”

En este sentido, la parlamentaria aseguró que existirían los elementos para elaborar un eventual libelo acusatorio y que junto a otros colegas ya comienzan a preparar antecedentes y el respaldo para promoverlo.

“Puedo decir que por lo menos hay cinco o seis colegas que ya estamos dispuestos a preparar y a firmar ese libelo eventualmente, y obviamente hacer el trabajo para construir la mayoría también”, sostuvo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Añadió que empezarán a “construir esto” para que ningún implicado en el descalabro financiero en Ueno Bank quede sin sanción por lo que presentarán este libelo y esperan el mismo acompañamiento que se ha dado en los últimos juicios políticos.

Antecedentes de últimos juicios políticos

La legisladora recordó los casos más recientes como lo son la del expresidente Santiago Peña Palacios, que en principio se había presentado el libelo acusatorio con acompañamiento de unos pocos parlamentarios opositores y terminó con votos unánimes de ambas cámaras para la destitución del exjefe de Estado.

“En el principio siempre somos pocos locos pero eso no quiere decir que que estemos diciendo la responsabilidad y no creo que quiera pegarse a a dejar responsables por el camino, porque acá no se trata solamente de que paguen esos responsables que en partes es eso, también se trata de restablecer un sistema institucional de control y de balance de poder”, explicó.

En ese contexto, señaló que lo mismo que ocurrió con el exfiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quién finalmente se vio acorralado ante una posible destitución y terminó renunciando a su cargo en medio de un evidente proceso de juicio político.

“Lo del fiscal general la semana pasada también era igual de incierto, éramos algunos firmantes. Y así también nosotros prepararemos este y vamos a poner a disposición de los colegas para que analicen, para que vean si las causales son correctas y si se animan que acompañen”, afirmó.

Lea más: Juicio político: “No nos olvidemos de Camilo Benítez”, piden diputados

“Hemos perdido la insignia de la Contraloría”

Por otro lado, aseguró que se ha perdido la insignia que en Contraloría tenía que haber siempre alguien de un signo político opositor para controlar al poder justamente, algo que actualmente ya no existe.

“Nosotros hemos perdido la insignia casi de que la Contraloría tenía que haber siempre alguien de un signo político opositor para controlar al poder justamente y eso había sido como en una insignia del control y de poderes y del balance de poder en donde se da toda la transición democrática”, dijo.

Por último, la diputada aseguró de que evidentemente hubo una negligencia por parte de las instituciones encargadas del control del poder y lamentó que lleguen tarde a prácticamente todo.

“La Fiscalía está llegando tarde a absolutamente todo. La Contraloría también está llegando tarde a absolutamente todo”. “No es que no estaban hace un año cuando él hizo ese examen de correspondencia. Ya estaban, pero hubo complicidad, hubo negligencia”, sentenció.