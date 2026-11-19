Conforme a la agenda oficial, el presidente de la República, Pedro Alliana, hizo oficina hoy a las 8:30 en el Gran Cuartel General del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en Asunción. El mandatario tenía previsto atender asuntos castrenses, y entre ellos, si se aplica sumario disciplinario al excomandante del Regimiento Escolta Presidencial (REP) en reemplazo del Cnel. José David Daiub Fatecha.

El oficial militar fue destituido tras la polémica generada por los privilegios otorgados a Santiago Peña, en su prisión preventiva en dicha unidad militar. El hecho motivó el traslado del exmandatario a Viñas Cue.

Conforme a una fuente castrense, el presidente de la República y comandante en Jefe debe decidir si se aplica o no el sumario disciplinario al Cnel. Daiub Fatecha.

Ante el escándalo que se destapó este lunes último, por orden general N° 233 del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente Alliana nombró al Cnel. Carlos Miguel Pérez Rodríguez como nuevo comandante del REP en reemplazo del Cnel. José David Daiub Fatecha.

Así se lee en el informativo N° 5, firmado por el director de Comunicación Social de las Fuerzas Militares, Cnel. DCEM Víctor Zenón Ortiz Acosta.

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El relevo confirma el anuncio del presidente Alliana en su mensaje presidencial dirigido a la ciudadanía esta mañana. En esa ocasión, el jefe de Estado ordenó al ministro de Defensa, Óscar González, disponer el cambio de José David Daiub Fatecha, quien apenas duró un mes en el cargo.

La decisión se produjo luego de las publicaciones sobre las condiciones de reclusión de Santiago Peña, quien permaneció hasta esta tarde en el cuartel del REP en el marco de la causa penal que enfrenta por el caso Ueno Bank.

ABC publicó este lunes que el exmandatario habría montado un gimnasio con equipos nuevos y sistema de climatización dentro de la unidad militar, donde cumple prisión preventiva.

A la tarde de este lunes el expresidente Santiago Peña llegó a la cárcel militar Viñas Cue, poco después de las 15:00. Fue trasladado luego de darse a conocer varios privilegios con los que contaba el exmandatario en el Regimiento Escolta Presidencial (REP).

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Los supuestos privilegios de Santiago Peña en el REP

Además del gimnasio, según fuentes de ABC, Peña contaba con una pequeña sala de estar que sirve de antesala a su habitación. Todos estos ambientes están climatizados.

El Regimiento Escolta Presidencial habría convertido una histórica sala de reuniones del Estado Mayor en un gimnasio para el expresidente. El espacio había sido remodelado con una donación de Taiwán e inaugurado en octubre de 2025, durante un acto encabezado por el propio Peña.

Además del “gym”, el imputado por asociación criminal, lesión de confianza y administración en provecho propio también cuenta con una habitación que los propios miembros de la unidad de élite de las Fuerzas Armadas califican como una “suite”.

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Más temprano, el entonces comandante de las Fuerzas Militares, general de Ejército César Moreno, reconoció a ABC que no es estricto el régimen establecido para Peña en el REP, aunque afirmó que no existen privilegios para el exmandatario.

Preso N° 53 en Viñas Cue

Santiago Peña se convirtió en el preso número 53 de la cárcel militar de Viñas Cue, Asunción. De acuerdo a los periodistas que están en el lugar, Peña llegó esposado y con un chaleco antibalas.

El expresidente de la República fue trasladado por orden del juez Penal de Garantías Osmar Legal, tras darse a conocer que en el REP, donde Peña guardaba reclusión, contaba con varios privilegios, incluso hasta con un gimnasio.

Santiago Peña está imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal en el caso Ueno Bank.