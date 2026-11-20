El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC), cuestionó la actuación de la diputada oficialista Johana Vega, quien recientemente pidió entre lágrimas al Bloque de la ANR acompañar el juicio político al contralor general de la República, Camilo Benítez.

El titular del Senado respondió que él también podría recurrir al llanto para expresar su rechazo a la destitución del titular de la Contraloría General de la República. “Yo puedo decir llorando también que estoy en contra”, manifestó Núñez al ser consultado sobre el pedido de Vega.

El legislador sostuvo que lo que hizo la diputada estuvo mal, particularmente por haberse comunicado directamente con el Contralor para recriminarle una situación.

Lea más: Diputada Johana Vega denuncia amedrentamiento del contralor y acompañará juicio político

“Yo creo que está mal comunicarse por mensaje y llamarle al Contralor, molestarle, porque el Contralor es el representante del Congreso. ¿Por qué yo tengo que mensajearle al Contralor recriminándole tal situación?”, cuestionó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Núñez comparó el episodio con un eventual reclamo personal por una declaración jurada de bienes y sostuvo que los legisladores no deberían utilizar esos mecanismos para presionar al titular de la institución.

“Yo estoy en la Cámara de Senadores. Yo le apoyo al Contralor, por su gestión”, afirmó.

Bachi Núñez: “Ya no queremos superministros ni superministerios”

En otro momento, Núñez se refirió al proyecto de ley que impulsan los senadores Colym Soroka y Juan Carlos “Nano” Galaverna, que plantea derogar los superpoderes otorgados en 2023 al ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos.

La iniciativa apunta a revisar las atribuciones concedidas al Poder Ejecutivo, entre ellas la posibilidad de emitir bonos por hasta US$ 600 millones.

El presidente del Senado reconoció su decepción con la gestión del ministro de Economía y expresó su rechazo a la concentración de atribuciones en esa cartera. “Nos decepcionó Carlos Fernández Valdovinos y ya no queremos superministros ni superministerios, y que el Congreso vuelva a tener esas atribuciones constitucionales”, manifestó.

Lea más: Senadores colorados buscan eliminar “superpoderes” que dieron a Valdovinos

Sin embargo, aclaró que todavía debe analizarse el mecanismo para recuperar esas facultades y consideró que no necesariamente se requiere una nueva ley. “Para empezar, creo que no es necesario un proyecto de ley. Es necesario modificar un articulado del PGN, el Presupuesto de Gastos de la Nación”, explicó.

También señaló que antes de avanzar con cambios se debe evaluar el impacto que tendría la medida sobre la capacidad de gestión del Ministerio de Economía, especialmente en un escenario de crisis. “Ahora modificar sin tener un análisis con el Ejecutivo, creo que no corresponde. Pero vamos a estudiar”, agregó.

Senado analiza nuevos recortes en el presupuesto 2027

Núñez también se refirió a la posibilidad de reducir aún más los gastos del Congreso Nacional dentro del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027.

Aseguró que existe disposición para aplicar nuevos recortes y adelantó que volverán a plantear la eliminación de bonificaciones que percibían los legisladores. “Vamos a incluir nuevamente en el PGN 2027 que las bonificaciones que cobrábamos ya sean excluidas, para dar un ejemplo. Con eso es más de 2 millones de dólares”, sostuvo.

Lea más: ¿Bachi sigue fuera del cartismo?: “Cartes tiene mi contrapase”

Incluso manifestó que no tendría inconvenientes en aceptar una reducción de su remuneración. “Me traen y firmo para que se me disminuya mi salario, 10 millones me traen”, expresó.

No obstante, advirtió que los recortes deben analizarse para evitar conflictos judiciales por derechos adquiridos de los funcionarios públicos.

Bachi respalda investigar el caso Ueno Bank

Por otra parte, el titular del Senado afirmó que deben aprobarse las comisiones de investigación sobre el caso Ueno Bank, cuya creación quedó pendiente de tratamiento en el Congreso.

“Se tiene que aprobarlo. Fui el primero que le dije a la senadora Lizarella Valiente que proponga, propuso, después salieron otros colegas. Tiene que aprobarse, ya sea bicameral, unicameral, pero tiene que seguir investigando”, manifestó.

La declaración se produce en medio de los cuestionamientos políticos sobre los vínculos entre el sector financiero y el Gobierno, así como de los intentos legislativos de avanzar con pedidos de informes y mecanismos de investigación.