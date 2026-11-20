En declaraciones a medios radiales, el senador opositor Rubén Velázquez (Yo Creo) sostuvo que existen suficientes elementos que demuestran un mal desempeño en sus funciones por parte del titular de la Contraloría General de la República (CGR), Camilo Benítez (ANR). Aunque este último enfrenta un pedido de juicio político en la Cámara de Diputados, cuenta con el respaldo político tanto del movimiento Honor Colorado como de la disidencia colorada.

Lea más: Camilo Benítez dice que solo llamó para “tranquilizar” a la diputada

A estos cuestionamientos se suma la denuncia por supuestas amenazas realizadas por el contralor contra la diputada oficialista Johana Vega. El conflicto se habría originado cuando la parlamentaria le reclamó haber blanqueado al exmandatario Santiago Peña, pero no a su pareja, el extitular de Petropar Eddie Jara, quien fue imputado en octubre de 2026 por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos tras una investigación fiscal derivada de observaciones de la CGR.

¿Qué dijo Rubén Velázquez sobre las supuestas amenazas a Johana Vega?

Velázquez señaló que el presunto amedrentamiento “demuestra el tipo de contralor que tenemos justamente”. “Esas amenazas no condicen con su investidura, con su función”, aseveró el congresista opositor.

Lea más: Bachi Núñez defiende a Camilo Benítez y cuestiona a Johanna Vega por “molestarle”

El legislador indicó que, tras escuchar la versión de la diputada, aguardará a que Vega presente este martes las pruebas y grabaciones que respaldan su denuncia. No obstante, insistió en que, más allá de este episodio, existen sobrados argumentos jurídicos y administrativos para impulsar su remoción.

¿Cómo se vincula el caso de Santiago Peña con el pedido de destitución?

“No nos olvidemos que él le blanqueó a Santiago Peña, justamente, cuando se hizo el análisis sobre su correspondencia de bienes. Entonces, esto fue un total blanqueo. La Contraloría perdió también su rumbo, perdió su orientación”, cuestionó Velázquez al referirse a los exámenes patrimoniales previos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Finalmente, lamentó que los sectores del Partido Colorado busquen poner “paño frío” al juicio político contra Benítez, pero advirtió que el proceso debe avanzar “para poder tener una administración pública mucho más eficiente”.