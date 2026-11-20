Según afirmó Basilio “Bachi” Núñez, el proyecto planteado por Eduardo González, ministro asesor del Poder Ejecutivo que busca que el Estado administre la empresas del Grupo Vázquez tras el colapso de Ueno Bank y al aprisionamiento de sus directivos, la propuesta busca encontrar una solución a lo que están pasando a quienes trabajaban las empresas del grupo empresarial.

Dijo que si bien sería más fácil que vayan directo a la quiebra, el Banco Central del Paraguay (BCP) si bien puede intervenir y declarar en quiebra Ueno Bank, no lo puede hacer con las empresas vinculadas.

“Se quiere crear un consejo para que esas empresas que no están en proceso de quiebra o no están en una situación, en un proceso penal o ya en Senabico (Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados), tratar de salvaguardar eso. Es una colaboración, hablé yo con el ministro asesor jurídico Eduardo González y es una propuesta del Ejecutivo y que espera también acá que los 45 senadores podamos pulir, mejorar para que beneficie a todas esas personas”, insistió.

Sin embargo, ya desde varios gremios expresaron su preocupación por el proyecto de ley y cuestionaron la capacidad del Estado de poder administrar las empresas.

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“Bachi” no está de acuerdo con subsidiar a trabajadores

Consultado sobre si sería más factible subsidiar la indemnización de los extrabajadores de las empresas del Grupo Vázquez, dijo que no está pensando en eso, porque si subsidian a un sector, habilitaría a otro a pedir subsidio.

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De igual manera, no se cerró a estudiar todas las propuestas que se realicen para asistir a las personas afectadas por el colapso de Ueno Bank.

Sobre su reunión con el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, dijo que lo vio después de mucho. “Tuve que cruzar un lado hacia atrás otra vez el Rubicón, pero bueno, estamos ahí”, expresó.

Agregó que Horacio Cartes es quien tiene su “contrapase” y durante la reunión le dijo que “me extrañó mucho”.

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“Nosotros creo que tenemos una amistad de más de 17 años y bueno, estuvimos compartiendo nuevamente. No después de mucho tiempo, pero ayer sí sacamos una fotografía. Estuvimos analizando lo que sucedió. Yo ahí le informé lo que sucedió también, como presidente del partido, corresponde, de todas las sesiones que tuvimos”, detalló.

Consultado sobre si hablaron de la situación del expresidente de la República, Santiago Peña, respondió que no, excusandose de que la justicia está a cargo. Le preguntaron si se reactivaría el comando de Honor Colorado, a lo que respondió que esas eran reuniones de “amigos” y le dijeron que ahora tendría un amigo menos, con Peña preso, a lo que dijo “así es la vida”.

Núñez contra el juicio político al Contralor

Basilio Núñez expresó su posición contra el juicio político al Contralor General de la República, Camilo Benítez, impulsado desde la oposición, desde donde se lo acusa de encubrir a Santiago Peña al emitir un examen de correspondencia de bienes favorable al exmandatario cuando fue denunciado por enriquecimiento ilícito.

“Yo descarto que nosotros apoyemos un juicio político desde el Congreso, principalmente la mayoría de los colorados. Uno, para mí no hay elementos. Vamos a sacar a un contralor que ha denunciado faltantes de más de US$ 1.000 millones o hechos de corrupción de más de US$ 1.000 millones, en comparación a contralores que pasaron, que fueron enjuiciados, que fueron presos y que no denunciaron ni US$ 100 millones”, sostuvo.

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Agregó que el cuestionamiento a Benítez viene por parte de la diputada del Partido País Solidario (PPS), Johanna Ortega, supuestamente por el informe de la CGR sobre la administración del presidenciable Miguel Prieto de cuando estuvo al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este.

Sobre las supuestas amenazas de Camilo Benítez que denunció ayer su correligionaria, la diputada Johana Vega, quien pidió acompañar el juicio político al contralor, Núñez las minimizó al decir que “yo puedo decir llorando también de que estoy en contra”.

“Yo creo que, uno, está mal comunicarse por mensaje y llamarle al contralor, molestarle, porque el contralor es el representante del Congreso. ¿Quién le mensajeó?, ¿por qué yo tengo que mensajearle al contralor recriminándole tal situación?”, sentenció.

Consultado si lo que hizo Johana Vega fue tráfico de influencias, respondió que solo está mal y reiteró que apoya al contralor “por su gestión”.

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Adenda al proyecto de ley del PGN

Ante la propuesta de sacarle la potestad el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre reprogramaciones presupuestarias por decreto, dijo que no cree necesario presentar un proyecto de ley, sino cambiar un articulado del PGN, pero que estaría sujeto a las consultas que hagan al Poder Ejecutivo.

Sobre si es que el Congreso podría “ajustarse más los cinturones” ante el problema financiero que enfrenta hoy el Estado, dijo que casi no ayudaría, porque representaría apenas el 1%, pero que igual lo harían.